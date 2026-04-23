Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

La alegría de Luis Díaz al anotar el 2-0 final frente al Bayer Leverkusen por las semifinales de la Copa de Alemania-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Luis Díaz sigue cosechando triunfos en su primera temporada con el Bayern Múnich: el 22 de abril de 2026, el delantero colombiano marcó el segundo gol en las semifinales de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen en el Bay Arena.

La intensidad del equipo dirigido por Vincent Kompany se mostró a lo largo de los 90 minutos, y el inglés Harry Kane tradujo el buen juego que viene mostrando Bayern con un golazo al ángulo del palo de la mano derecha del portero Mark Flekken; pero Luis Díaz selló el tiquete a la final de la Copa de Alemania, programado para el 23 de mayo de 2026.

En este contexto, la prensa de Alemania sigue resaltando el buen papel del “Guajiro” en el campo de juego, y llena de elogios al colombiano que ahora está en carrera para ganar el triplete en la temporada 2025-2026 con los “Gigantes de Baviera” (Bundesliga que ya tienen, Champions League y Copa de Alemania).

El diario más popular de Alemania sigue destacando a Luis Díaz-crédito Bild

El diario Bild en su calificación habitual llamó la atención al entregar la mejor calificación a todos los jugadores de los “Gigantes de Baviera”.

En el caso de lo que dijeron por Luis Díaz, resaltaron su inteligencia pese a no tener buenos momentos de definición cuando estaba al frente del arco defendido por Mark Flekken, pero resaltaron el segundo gol que anotó para el Bayern Múnich y la dificultad que representó para la defensa del Leverkusen:

“Dejó pasar con inteligencia el pase de Musiala a Kane para el 1-0. Incomodó a la defensa del Leverkusen con varios regates rápidos, pero no tuvo suerte con su último pase ni con la definición durante un buen rato. Sin embargo, sentenció la victoria con el 2-0 poco antes del pitido final. Grado 2“, explica

Otro de los portales más destacados en la región de Baviera (Alemania) destacó la rapidez del colombiano-crédito TZ Sports

El portal TZ resaltó el papel que tuvo Díaz a lo largo del partido, halagó su reacción para anotar el segundo gol, y destacó que fue uno de los jugadores más importante en el ataque para Bayern Múnich:

“Luis Díaz: Aunque no participó oficialmente en el primer gol, tuvo un papel crucial con un momento de brillantez: Díaz reaccionó con rapidez, dejando que el centro se colara entre sus piernas y demostrando su excepcional calidad. Además, fue uno de los jugadores más activos en ataque, anotando el gol decisivo del 2-0 en el tiempo de descuento. Calificación: 1“, dijeron.