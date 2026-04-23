Colombia

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

Aura Cristina, Alejandro Estrada y Juanda Caribe debieron pasar la noche en el calabozo por decisión del Jefe, debido a los movimientos que hicieron durante la dinámica del congelado de Juan Palau

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Los famosos eligieron quiénes serían los sentenciados para competir por un cupo una semana más en la recta final del programa - crédito @lanegra_coquetta/TikTok

El desenlace de la más reciente gala de nominación en La casa de los famosos Colombia dejó una placa parcial con nombres inesperados y una sanción que pocos veían venir, debido a una confusión de uno de los participantes al inicio de la dinámica.

En medio de un ambiente de celebración por el cumpleaños del Jefe, la dinámica se transformó en una fiesta con sorpresas para cada participante. La gala del 22 de abril introdujo una modalidad donde los concursantes recibieron “regalos”, cada uno con un puntaje que determinaría la cantidad de votos a distribuir entre sus compañeros.

Esta mecánica obligó a los famosos a ajustar sus estrategias en tiempo real y descartar los planes desarrollados durante la semana, ya que el azar en la entrega de obsequios modificó el peso de sus decisiones.

Un fuerte cruce entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada expuso la tensión interna tras la redistribución de los cuartos en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Alejandro Estrada nominado por el eliminado, Valentino Lázaro por el público y Tebi por el líder - crédito cortesía Canal RCN

Durante la actividad, Alejandro Estrada recibió una sanción tras abrir una caja antes de lo estipulado y, además, se anunció que pasaría la noche en el calabozo. Esta medida alteró el flujo habitual de la nominación y generó comentarios entre los demás habitantes.

El cucuteño tomó la caja para contar la cantidad de balotas que tenía para sentenciar, y la elegida fue Mariana Zapata entregando 10 puntos porque “la estrategia, todo lo que se nos pudo dar en la semana, te tuve muy presente... Eres la única persona con la que no estoy teniendo sintonía”.

En la asignación de puntos, Campanita como líder de la semana obtuvo cinco y los destinó a Aura Cristina.

Aura, a su vez, repartió dos a Beba y dos a Mariana. La estrategia de Juanda Caribe fue clara al entregar sus tres puntos a Aura, mientras que Beba, con ocho puntos, decidió dividirlos entre Aura, Tebi y Juanda.

La casa de los famosos Colombia
Beba también quedó sentenciada por la casa debido a la cantidad de puntos que recibió - crédito Cortesía Canal RCN

La dinámica mostró sus efectos cuando Mariana, con doce puntos, asignó tres a Aura y nueve a Tebi, justificando que ambos estarían juntos en la placa. Tebi, quien recibió nueve puntos, optó por dárselos a Beba. Por último, Alexa pronunció un discurso antes de entregar tres puntos a Mariana y tres a Beba, generando reacciones en ambas.

En esta jornada, la placa de nominados quedó conformada por Alexa, Alejandro, Aura, Mariana, Beba y Valentino —este último por decisión del público—, lo que lo pondría en riesgo de eliminación si continúa en la placa sin la salvación.

Como líder, Campanita sumó a Tebi entre los elegidos para enfrentar la votación.

Por que sancionaron a Alejandro Estrada

La sanción para Alejandro Estrada se originó por no respetar las instrucciones en la dinámica de regalos, lo que derivó en su traslado al calabozo y en la transferencia de sus puntos a Mariana Zapata.

Una nueva ronda de nominaciones pone en riesgo la permanencia de varios concursantes en el reality - crédito cortesía Canal RCN
Mariana Zapata fue la nominada por la casa - crédito cortesía Canal RCN

El hecho modificó las alianzas y generó nuevas tensiones en el juego, mientras los participantes asimilan el impacto de la nominación y las consecuencias del error de Estrada.

Los nombres que integran la placa deberán esperar la decisión del público, en una semana que promete nuevas sorpresas y movimientos dentro de la competencia.

Juanda Caribe sería el ganador de la tercera temporada

En redes sociales se filtró un comunicado aparentemente emitido por el Canal RCN en el que informaban las posiciones en las que empezarían a salir de la competencia los famosos que continúan en el top 10.

La casa de los famosos Colombia 3 vuelve a ser tendencia tras la circulación de una supuesta lista que anticipa a Juanda Caribe como ganador - crédito @karioficiall/ X
La casa de los famosos Colombia 3 vuelve a ser tendencia tras la circulación de una supuesta lista que anticipa a Juanda Caribe como ganador - crédito @karioficiall/ X

En el presunto comunicado que circula en redes sociales se afirma: “Se confirma que el listado adjunto no responde a resultados orgánicos ni a votaciones reales del público, sino a una estructura previamente definida por el comité directivo con base en intereses estratégicos del canal”.

En la publicación se detalla que el top 4 estaría integrado por Juanda Caribe como el ganador y Campanita, Aura Cristina y Alexa Torres como los finalistas.

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