Colombia

Nuevos detalles de la pelea entre hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional que dejó dos muertos y seis heridos en Bogotá

Las investigaciones revelan que el enfrentamiento comenzó con amenazas, escaló a una persecución por varias cuadras y terminó con disparos y ataques con armas blancas

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Autoridades inspeccionan el lugar de los hechos en la localidad de Santa Fe, tras la riña entre hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional que dejó dos muertos y seis heridos- crédito Colprensa

La noche del 22 de abril de 2026 dejó un punto de quiebre en la seguridad asociada al fútbol colombiano. Una confrontación entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla derivó en un episodio sin precedentes recientes en el centro de Bogotá: dos personas muertas y al menos seis heridas tras un enfrentamiento que escaló desde amenazas verbales hasta el uso de armas de fuego y blancas.

El hecho ocurrió poco después de las 9:00 p. m. en la localidad de Santa Fe, específicamente en la intersección de la calle 23 con carreras 14 y 15, un sector conocido por ser punto de encuentro de barras futboleras.

Según el segundo balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la secuencia de los hechos evidencia un nivel de organización y violencia que preocupa a las autoridades.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, el detonante fue una confrontación inicial cuando un grupo de seguidores del Junior interceptó a hinchas de Nacional que se encontraban en la zona.

En el sector de Santa Fe, en Bogotá, la confrontación entre seguidores de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó dos muertos y seis heridos; autoridades analizan videos para identificar a los responsables - crédito Resistencia Macional/X
En el sector de Santa Fe, en Bogotá, la confrontación entre seguidores de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó dos muertos y seis heridos; autoridades analizan videos para identificar a los responsables - crédito Resistencia Macional/X

“La barra del Junior habría amenazado a los de Nacional con que no podían estar allí”, explicó. A partir de ese momento, lo que comenzó como un cruce verbal escaló rápidamente.

Las nuevas precisiones oficiales tomadas por Blu Radio indican que tras la amenaza inicial se desató una persecución por varias cuadras. Testigos señalaron que ambos grupos corrieron por las vías del sector, intercambiando insultos y agresiones, hasta que la situación derivó en una riña múltiple.

En medio del caos, uno de los implicados sacó un arma de fuego y abrió fuego contra los hinchas rivales, un hecho que marcó el punto más crítico de la confrontación.

Este detalle —el uso de arma de fuego en medio de una reunión habitual de barras— es lo que convierte el caso en un episodio atípico. Aunque los enfrentamientos entre aficionados no son nuevos, las autoridades subrayan que no era común que estas reuniones semanales terminaran con disparos en plena vía pública.

Tras los primeros disparos, otros participantes respondieron con armas blancas, lo que agravó el saldo. La combinación de proyectiles y ataques con cuchillos dejó a seis personas heridas, todas identificadas como seguidores de Atlético Nacional. Tres de ellas presentaban impactos de bala, mientras que las otras tres tenían lesiones por arma cortopunzante.

Zona acordonada en la Carrera Séptima con Calle 20, en el centro de Bogotá, tras el homicidio de un hombre en medio de un presunto intento de robo - crédito Imagen Ilustratva Infobae
La localidad de Santa Fe ha registrado recientes episodios de violencia, lo que refuerza la percepción de inseguridad en este sector del centro de la ciudad - crédito Imagen Ilustratva Infobae

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, entre ellos la Clínica Méderi y la Clínica San José. Sin embargo, dos de los heridos fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones, elevando el caso a doble homicidio.

Otro elemento nuevo revelado por las autoridades es la posible ruta de escape de los agresores. Ninguno fue capturado en el lugar de los hechos, lo que en un primer momento dificultó la respuesta judicial.

Sin embargo, investigaciones preliminares indican que varios de los implicados habrían huido hacia viviendas cercanas en el mismo sector de Santa Fe, lo que abre la hipótesis de que algunos residen en la zona o contaban con apoyo logístico.

Equipos de criminalística, junto con el CTI de la Fiscalía y unidades de la Sijín, desplegaron un operativo para recolectar evidencia. La revisión de cámaras de seguridad se ha convertido en una pieza clave.

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa
El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa

Según el general Cristancho, existen videos que permitirían identificar a los responsables, lo que representa un avance significativo frente a la ausencia de capturas en flagrancia.

Las autoridades también destacaron que el lugar donde ocurrió el ataque —cercano al punto conocido como La Rebeca— era utilizado regularmente por hinchas de Nacional para reunirse los miércoles y coordinar viajes a partidos.

Este dato refuerza la hipótesis de que el encuentro con los seguidores del Junior no fue casual, sino que pudo haber existido un conocimiento previo de la dinámica del lugar.

Mientras avanzan las pesquisas, el doble homicidio en Santa Fe deja en evidencia que las dinámicas de violencia en torno al fútbol han alcanzado un punto crítico en Bogotá, obligando a las autoridades a reforzar su presencia y a revisar los mecanismos de prevención en estos espacios de concentración de hinchas.

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