Colombia

Aparatoso accidente en la autopista Medellín - Bogotá dejó cuatro personas lesionadas

Versiones preliminares indican que la imprudencia vial habría sido la causante del siniestro, aunque las autoridades investigan

La comunidad acudió al lugar para ayudar a las personas que resultaron lesionadas - crédito MiOriente / X

Durante el final de año es común que incrementen los accidentes en las principales vías del territorio nacional, teniendo en cuenta la movilización de gran cantidad de personas por las diferentes regiones, con el fin de volver a sus lugares de origen o que simplemente se transportan con el interés de conocer nuevos lugares en sus días de vacaciones.

Precisamente, durante la jornada del lunes 29 de diciembre de 2025 se presentó un siniestro vial en una de las vías más concurridas del país. Se trata de la autopista Medellín - Bogotá, a la altura de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo, en el oriente antioqueño.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el choque resultaron heridas cuatro personas que se movilizaban en los vehículos involucrados en el accidente de tránsito registrado antes del mediodía del último lunes de 2025.

La información inicial indica que el conductor del campero, que se dedicaba al servicio público, habría realizado una maniobra imprudente al girar, lo que provocó el choque con una camioneta y un camión. Sin embargo, esta versión está siendo verificada por las autoridades locales.

Las imágenes del accidente demuestran
Las imágenes del accidente demuestran la magnitud de la tragedia - crédito X

De acuerdo con el diario local El Colombiano, entre los lesionados se encuentra un hombre de 74 años, junto a tres mujeres de 58, 67 y 69 años. Todos fueron trasladados al hospital local de Puerto Triunfo con laceraciones y contusiones, donde recibieron atención médica.

En cuanto al conductor del camión, se indicó que no sufrió heridas de gravedad en el accidente que tuvo lugar en el kilómetro 104+000, específicamente en el acceso a la vereda La Danta.

A su vez, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia informó que las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las causas exactas del incidente ocurrido hacia las 11:15 a. m.

