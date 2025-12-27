Operativo policial en Bogotá frustró hurto de vehículo: hay tres capturados

Este fue el vehículo que fue recuperado por la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió frustrar el hurto de un vehículo y dejó como resultado la captura de tres hombres en el barrio Nueva España.

Según el comunicado oficial, los detenidos tienen 19, 20 y 24 años y fueron aprehendidos por el delito de hurto.

La intervención policial se inició tras la denuncia de una víctima, quien alertó a través de la línea 123 sobre el robo de su vehículo bajo la modalidad de halado en el sector de San Jorge Sur Oriental.

La central de radio informó de inmediato a las patrullas de vigilancia sobre la ubicación de los presuntos responsables, quienes se movilizaban en otro automóvil.

Así fue el intento de hurto en la localidad de San Cristóbal - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La rápida reacción de los uniformados adscritos al CAI Altamira permitió desplegar un operativo que culminó con la localización e interceptación del vehículo implicado.

Durante el procedimiento, las autoridades inmovilizaron el automotor y realizaron la captura en flagrancia de los tres sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Al momento de verificar los antecedentes de estas personas, se pudo establecer que uno de ellos ya presentaba anotaciones por los mismos delitos. Estos individuos se movilizaban en un vehículo, el cual, de manera oportuna, también fue inmovilizado y puesto a disposición. Es de resaltar que durante el año 2025, se ha logrado la captura de más de dos mil quinientas personas por diferentes delitos. A su vez, la recuperación de más de cuarenta y seis vehículos”, confirmó el teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal.

Estos fueron los tres capturado, en la localidad de San Cristóbal - crédito Policía Bogotá

De acuerdo con el reporte policial, los capturados presentan antecedentes por el mismo delito y por tráfico de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la prevención de delitos que afectan la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar hechos delictivos a través de las líneas oficiales.

En plena temporada decembrina, autoridades emitieron recomendaciones para evitar el hurto de carros

Bogotá reportó en 2025 la cifra más baja de hurto de vehículos en los últimos ocho años, según datos de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con el análisis del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), entre el 1 de enero y el 15 de diciembre se registró una reducción del 22% en este delito frente al año anterior.

En un comunicado de la Secretaría de Seguridad, se destacó que este descenso está vinculado a la intensificación de operativos conjuntos con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Vehículos recuperados en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El informe difundido por la Secretaría de Seguridad detalló que en lo corrido de 2025 se han recuperado 1.020 vehículos y 1.322 motocicletas, mientras que cerca de 500 personas han sido capturadas por hurto de automotores.

A pesar de estos resultados, las autoridades insisten en que la prevención y la denuncia ciudadana son fundamentales para mantener la tendencia a la baja.

El equipo Aide recopiló testimonios de víctimas e identificó patrones comunes en el accionar de los delincuentes y en las rutinas de los ciudadanos que incrementan el riesgo de ser víctimas.

El hurto por oportunidad es una de las modalidades más frecuentes. Según la Secretaría de Seguridad, los delincuentes suelen esperar a que los vehículos queden estacionados en la vía pública, especialmente en zonas con poca iluminación o sin vigilancia, donde manipulan las chapas o sistemas de seguridad. En varios casos, utilizan un vehículo de apoyo y aprovechan la cercanía a corredores viales para escapar rápidamente.

Han incrementado las cifras de capturas por hurtos de carros en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El análisis de la Secretaría de Seguridad indicó que “el exceso de confianza y la ausencia de sistemas de protección facilitan el hurto, incluso en lugares donde los dueños creen que el riesgo es bajo”.

Las autoridades recomiendan evitar dejar automotores en calles poco transitadas, instalar candados adicionales, alarmas, GPS y bloqueos electrónicos, y no publicar información sobre el vehículo en redes sociales. Además, insisten en la importancia de que los vecinos reporten cualquier manipulación sospechosa y de llamar a la línea 123 ante cualquier eventualidad.