Colombia

Gustavo Petro dio espaldarazo a Michelle Bachelet para que sea la próxima secretaria de la ONU

El Gobierno colombiano se suma a México y Brasil en respaldar la candidatura de la expresidenta de Chile para que suceda en el cargo a António Guterres

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El presidente colombiano confirmó su respaldo en su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X
El presidente colombiano confirmó su respaldo en su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció su apoyo a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, postulada a la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027 - 2032.

Así lo notificó el propio mandatario en su cuenta de X, en una decisión que se suma a los apoyos de México y Brasil, e incrementa el impulso latinoamericano en la contienda diplomática por el puesto que dejará António Guterres a finales de 2026.

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Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, manifestó el jefe de Estado sudamericano en las redes sociales.

Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos ocasiones, se ha destacado internacionalmente en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección social. Su experiencia incluye haber sido fundadora y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los derechos humanos del organismo entre 2018 y 2022.

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