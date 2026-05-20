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Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Los azules vienen de un partido complicado frente a Sao Paulo en Brasil, pero mantienen las posibilidades de superar la fase de grupos y finalizar el primer semestre con una sonrisa

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São Paulo vs. Millonarios
São Paulo y Millonarios se enfrentaron en el estadio de Morumbi, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios no ha tenido un cierre de semestre sencillo y así quedó demostrado en el compromiso del martes 19 de mayo frente a Sao Paulo en el estadio Morumbí por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en la que sacó un valioso empate por 1-1 en la ciudad brasileña.

Los azules pasaron la página y alistan desde ya el duelo de la sexta jornada de la fase de grupos, pues será decisivo para conocer si les alcanzará para llegar a los playoffs, que es la instancia previa a los octavos de final, o se despedirán del certamen y de toda participación internacional en 2026.

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De otro lado, Millonarios también disputa la ronda de grupos de la Copa Colombia, en la que ganó los primeros dos compromisos y tiene opción de clasificar a octavos el sábado 23 de mayo, cuando se vea con Boyacá Chicó en El Campín, donde si suma tres puntos, asegurará su lugar.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Los embajadores sacaron adelante un partido muy difícil por distintas razones, pues comenzó con un error de Diego Novoa que costó un tanto, sufrió en el primer tiempo y logró la igualdad en los últimos minutos, además de fallar un penal que habría sido otro triunfo histórico en Morumbí.

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El próximo partido de Millonarios será ante nada menos que O’Higgins de Chile, su rival directo en la pelea por llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana y con el que ya perdió en la primera jornada, por 2-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, lo que también es determinante para la definición.

Millonarios
Millonarios quiere llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana para seguir en certamen internacional en el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Aquel encuentro se dará en el estadio El Campín, donde los embajadores esperan a más de 33.000 espectadores para apoyar en el objetivo del triunfo y el horario será el martes 26 de mayo a las 5:00 p. m., hora colombiana, y al mismo tiempo que el duelo de Sao Paulo contra Boston River en Brasil.

O’Higgins se medirá a Boston River en Montevideo por la quinta jornada el miércoles 20 de mayo, lo que será clave para conocer el camino del Ballet Azul en la última fecha, aunque pase lo que pase, dependerá de sí mismo para conseguir ese boleto a los playoffs u octavos.

O'Higgins
O'Higgins es el club con la principal opción de llegar a los playoffs, aunque Millonarios amenaza por ese cupo - crédito O'Higgins

Si Millonarios le gana a los chilenos, necesita que Sao Paulo no supere a los uruguayos en Brasil para ser primero en el grupo y acceder a los octavos, pero el empate solo servirá si O’Higgins pierde con Boston River en la fecha cinco, así quedará por encima de su rival directo.

Un empate que pudo ser victoria

Millonarios estuvo cerca de conseguir una victoria clave en la quinta jornada de la Copa Sudamericana, pero un penal fallado en los minutos finales selló el empate 1-1 ante Sao Paulo en Brasil, con lo que mantiene la aspiración del equipo colombiano de avanzar a la siguiente ronda. El conjunto bogotano suma 8 puntos y se posiciona segundo en el grupo C, a solo una unidad del líder brasileño.

El duelo comenzó con un error decisivo: a los 8 minutos, Luciano anotó para los locales tras un remate de media distancia que no parecía peligroso, pero el portero Diego Novoa no logró contener el balón, para permitir el 1-0. Durante el primer tiempo, Millonarios buscó reaccionar y generó su primera oportunidad clara a los 22 minutos con una avanzada de Mateo García, aunque sin éxito en la definición.

Jorge Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño en el estadio Morumbí, por la quinta jornada de la fase de grupos - crédito ESPN

Cuando el partido se acercaba a la derrota visitante, apareció Jorge Cabezas Hurtado en el minuto 80. Tras ganar el balón y rematar de zurda, el disparo, que se desvió en Alan Franco, venció al arquero Rafael y se decretó el empate. El conjunto colombiano pudo darle vuelta al marcador a los 86 minutos con un penalti tras falta de Doria sobre Alex Castro, pero Rodrigo Contreras ejecutó el cobro por encima del travesaño.

En la recta final, el equipo dirigido por Fabián Bustos mantuvo solidez defensiva con tres centrales y Rodrigo Ureña como volante de contención, aunque le costó generar peligro en el área rival. El resultado deja a Millonarios con posibilidades intactas de avanzar a octavos en la Copa Sudamericana, a la espera de la última jornada.

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