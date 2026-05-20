Respaldos de la Iglesia MIRA y Colombia Justa Libres refuerzan el peso político del voto religioso en la campaña presidencial

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han recibido respaldos de sectores religiosos en la recta final de la campaña presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A una semana y media de la primera vuelta presidencial, los respaldos formales de la Iglesia MIRA y del partido Colombia Justa Libres a dos candidaturas presidenciales han puesto en primer plano la influencia del voto religioso en Colombia. De acuerdo con El Tiempo, ambos sectores, identificados por su capacidad de movilización y disciplina electoral, confirmaron su adhesión a Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Iglesia MIRA respalda a Paloma Valencia

El martes, Paloma Valencia recibió el apoyo oficial del partido MIRA, organización con representación en el Congreso y vinculada a la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, fundada en 1972 y con alrededor de 700 sedes en el país. La colectividad se caracteriza por elegir una candidatura en cada proceso electoral y solicitar a sus simpatizantes votar en bloque. En 2022, MIRA respaldó a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín.

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El senador Manuel Virgüez, familiar de la líder de la iglesia, María Luisa Piraquive, fue el encargado del anuncio. “Es un honor anunciar a Colombia, a nuestros simpatizantes y a nuestros militantes que hemos tomado la decisión, después de un proceso paciente, perseverante y juicioso de analizar los candidatos, de acompañar en adhesión a la candidata Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo”, manifestó.

La candidatura de Paloma Valencia crece con la incorporación del partido Mira y acuerdos programáticos - crédito Campaña Paloma Valencia

La decisión del MIRA se produce en un contexto particular, debido a que la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, es abiertamente homosexual y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Según el medio ya mencionado, la ausencia de Oviedo en el evento de adhesión reflejó la complejidad interna del respaldo, considerando que María Luisa Piraquive ha sostenido posturas contrarias en materia de diversidad sexual y que el partido se opuso en 2013 al matrimonio igualitario. No obstante, el MIRA suma a la campaña de Valencia el respaldo de miles de feligreses.

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La senadora Ana Paola Agudelo expresó ante el anuncio: “No somos llamados a juzgar ni a discriminar a nadie. Somos tan coherentes que defendemos y valoramos a la mujer y tampoco discriminamos a nadie. Aquí vamos es a pensar en lo que tenemos que superar en el país: la seguridad, el empleo, el emprendimiento, la salud y oportunidades para nuestros jóvenes”.

Colombia Justa Libres apoya a Abelardo de la Espriella

El partido Colombia Justa Libres, con presencia en la Dirección de Asuntos Religiosos durante el actual gobierno, oficializó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella hace aproximadamente un mes.

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El director de la colectividad, Ricardo Arias, explicó que la decisión se tomó sin acuerdos burocráticos y con el mandato de sus militantes: “Mientras algunos diluyen principios y negocian convicciones, Colombia Justa Libres actúa. Sin acuerdos burocráticos, sin cálculos mezquinos y con el mandato de nuestras más de 370.000 militantes y simpatizantes: defender la vida, la familia y la libertad”.

En el comunicado, Colombia Justa Libres justificó su respaldo a De la Espriella con el argumento de defender la niñez, la familia, las instituciones y el futuro de la nación. El partido ya había participado en las elecciones de 2022 con el pastor y excongresista Jhon Milton Rodríguez.

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El partido oficializó su apoyo en una declaración en la que enfatiza la defensa de sus principios y la necesidad de tomar decisiones. - crédito Colombia Justa Libres

Otras figuras cristianas, como la senadora electa Sara Castellanos (Salvación Nacional), han promovido la candidatura de De la Espriella y cuestionado a Valencia por algunas de sus posiciones públicas.

Castellanos proviene de la Iglesia Carismática Internacional, también conocida como G12. Junto a la concejal de Bogotá Clara Lucía Sandoval, impulsó la recolección de firmas para penalizar el aborto, iniciativa que no fue aprobada por la Registraduría.

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Voto religioso, un factor decisivo

El voto confesional es uno de los segmentos más disputados en cada campaña electoral. Su disciplina y capacidad de movilización pueden influir en los resultados de una elección fragmentada. Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella han mantenido vínculos con la Iglesia Católica. Valencia, tras ser elegida en la Gran Consulta por Colombia con 3.2 millones de votos, asistió junto al expresidente Álvaro Uribe a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional en Bogotá, donde Uribe agradeció públicamente la inspiración y protección para la candidata.

El voto de comunidades religiosas se perfila como un factor relevante en la contienda electoral en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque los respaldos religiosos se han hecho más visibles en la derecha política, sectores de la izquierda también han buscado acercamientos con organizaciones de fe. El senador Iván Cepeda y el excanciller Luis Gilberto Murillo, recientemente incorporado al Pacto Histórico tras declinar oficialmente su candidatura a la presidencia, han sostenido reuniones con líderes religiosos.

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