Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables - crédito @magazinpacifico/X

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca en las últimas horas del domingo 17 de mayo. En el sector de El Bordo, cabecera municipal de El Patía, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada con un artefacto explosivo que cayó directamente en el platón del vehículo oficial, dejando como saldo preliminar a un uniformado y un civil heridos.

De acuerdo con testimonios, dos hombres se movilizaban en una moto y al acercarse al vehículo lanzaron una granada al platón. El atentado ocurrió en medio de la creciente tensión que vive el sur del Cauca, una región donde en los últimos meses se han intensificado las acciones violentas atribuidas a estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

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Este atentado ha dejado, hasta el momento, dos heridos - crédito @YaCelacanto/X

Según información preliminar, la patrulla se movilizaba por una de las vías del municipio cuando fue sorprendida por el lanzamiento del explosivo. El artefacto cayó y detonó segundos después, causando afectaciones tanto a los uniformados como a personas que se encontraban cerca del lugar.

Los dos heridos fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la gravedad exacta de las lesiones, aunque confirmaron que ambos permanecen bajo observación.

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Este nuevo ataque revive la preocupación en el departamento, especialmente en municipios como El Patía, donde las comunidades han denunciado un incremento de hostigamientos, ataques con drones y de explosivos contra la Fuerza Pública durante el último año.

Se registró un atentado contra la Policía en El Bordo, Cauca - crédito @Marovaan/X

Cauca sigue siendo epicentro de la violencia armada

El departamento del Cauca atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad. En diferentes corredores del territorio operan grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las antiguas Farc, que mantienen presencia en zonas rurales estratégicas y han incrementado los ataques con explosivos y los hostigamientos contra estaciones de Policía y unidades militares.

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En El Patía, particularmente, las autoridades han advertido sobre el accionar del Frente Carlos Patiño, estructura señalada por múltiples atentados recientes en esta región del país.

Comerciantes y habitantes del municipio aseguran que los atentados afectan la movilidad, el comercio y la tranquilidad de quienes viven en esta zona estratégica de la vía Panamericana.

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De hecho, El Bordo ha sido escenario recurrente de hechos violentos en los últimos años. En ocasiones anteriores se han registrado explosiones cerca de instalaciones policiales y ataques contra la Fuerza Pública que han dejado víctimas mortales y decenas de heridos.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables del atentado ocurrido este fin de semana, unidades especiales de la Policía y del Ejército reforzaron la seguridad en el municipio y en varios corredores viales del sur del Cauca.

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En la noche de este domingo 17 de mayo se registró un nuevo ataque contra la Policía en el departamento del Cauca - crédito @Marovaan/X

Autoridades investigan a los responsables del atentado

Tras el ataque, las autoridades iniciaron labores de inspección en la zona para recopilar pruebas y determinar la modalidad exacta utilizada por los responsables. Equipos antiexplosivos hicieron presencia en el lugar para verificar que no existieran otros artefactos abandonados cerca del sitio de la detonación.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre el grupo responsable, las hipótesis apuntan a estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur del departamento y que han intensificado sus acciones contra la Fuerza Pública durante los últimos meses.

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El atentado vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que enfrenta el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado y las economías ilegales en Colombia. En esta región confluyen corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y minería ilegal, factores que han convertido al territorio en escenario constante de enfrentamientos y ataques terroristas.

La comunidad de El Bordo, entretanto, pidió mayor presencia del Estado y medidas urgentes que permitan recuperar la tranquilidad. Líderes sociales y habitantes manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos y por el temor permanente con el que viven cientos de familias en esta parte del país.

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