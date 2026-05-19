Colombia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

El criminal fue detenido en un operativo en el que participó la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación

Guardar
Google icon
Captura de alias Odin
Las autoridades confirmaron la detención de alias Odin en el Urabá antioqueño - crédito Ejército Nacional

Mientras sigue la polémica por las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno nacional busca abrir para los no extraditables del Clan del Golfo durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Odin, cabecilla urbano del grupo armado en el Urabá antioqueño.

La detención se registró durante el desarrollo de actividades de prevención contra la extorsión y el secuestro en una misión en conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

PUBLICIDAD

La captura de “Odin”, que sería el encargado de orquestar todas las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, impacta directamente el mapa criminal en el Urabá.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó el Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

Captura de alias Odin
El operativo fue realizado por hombres del Ejército, la Policía y funcionarios de la Fiscalía - crédito Ejército Nacional

Investigadores confirmaron que “Odin” se encargó de coordinar el cobro extorsivo y la ejecución de homicidios selectivos en municipios como San Pedro, haciendo que se le mencionara en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento.

Se presume que estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021; sin embargo, tiene historial delictivo de varios años atrás. Se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo en Antioquia, donde tendría bajo su mando a varios integrantes conocidos con los alias de “Miler”, “Camilo”, “Jhon”, “Gener”, “Grillo”, “Cazador”, “Alex” y “Taison”.

“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

Bandas como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes disputan territorios para controlar economías ilegales en el Atlántico, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
El ministro de Defensa confirmó que no existe ningún tipo de cese al fuego con el Clan del Golfo - crédito @mindefensa/X

El Clan del Golfo aceptó que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

El 19 de mayo se confirmó que el Clan del Golfo aceptó que únicamente integrantes no extraditables ingresen a las Zonas de Ubicación Temporal que han sido propuestas antes del inicio de las negociaciones con el Gobierno nacional.

Luego de semanas de conversaciones para avanzar en un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, el objetivo de estos lugares es facilitar la desmovilización y desarticulación del grupo armado.

Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
'Chiquito Malo' es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 y no podrá estar en las Zonas de Ubicación Temporal - crédito Visuales IA

Durante los diálogos, representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo discutieron la posibilidad de establecer zonas específicas donde los miembros del grupo puedan concentrarse bajo supervisión estatal, mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación. La condición impuesta por el Gobierno, y aceptada por el grupo, es que solo aquellos integrantes que no tengan órdenes de extradición pendientes sean autorizados a entrar en estas áreas, excluyendo a quienes enfrentan procesos internacionales, principalmente en Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar que el proceso se realice bajo el marco de la justicia colombiana y evitar posibles conflictos diplomáticos o jurídicos derivados de la presencia de personas requeridas por otros países en dichas zonas, lo que incluye a los principales cabecillas del grupo armado que se autorreconoce como Ejército Gaitanista de Colombia y pide que las entidades del Estado los mencionen de esa forma.

El acuerdo también contempla la presencia de organismos de control y verificación, así como la implementación de condiciones de seguridad y vigilancia para evitar incidentes o fugas. Mientras tanto, continúa la revisión de listas entregadas por el Clan del Golfo, con el propósito de identificar a cada miembro y determinar su situación jurídica.

Temas Relacionados

CapturaOdinClan del GolfoUrabáColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Aumento del salario mínimo que hizo el Gobierno Petro para 2026 empezó a generar problemas en la construcción de vivienda: cifras preocupan

El encarecimiento del financiamiento, la rigidez de las normas y el costo creciente de materiales generan nuevos desafíos para quienes buscan alternativas de inversión, según Camacol y el Banco de la República

Aumento del salario mínimo que hizo el Gobierno Petro para 2026 empezó a generar problemas en la construcción de vivienda: cifras preocupan

Ahorro para mi Casa: Secretaría de Hábitat lanzó segunda convocatoria de subsidios de vivienda para familias en arriendo

Las personas interesadas deberán realizar su postulación en línea y acreditar los documentos requeridos, siguiendo las condiciones establecidas para recibir subsidios de arrendamiento y fomentar la adquisición de vivienda nueva

Ahorro para mi Casa: Secretaría de Hábitat lanzó segunda convocatoria de subsidios de vivienda para familias en arriendo

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Los cardenales están obligados a ganar para mantener el sueño de los octavos de final, mientras que el Calamar visita Bogotá con la opción de obtener la clasificación

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Lina Tejeiro presumió su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su aspecto como futura madre

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina por su trayectoria en el folclor

Deportes

Nueva polémica del técnico del Pasto por burla a Lucas González, entrenador del Tolima: “Le ríen sus amigos de la prensa”

Nueva polémica del técnico del Pasto por burla a Lucas González, entrenador del Tolima: “Le ríen sus amigos de la prensa”

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Camila Osorio comenzó con victoria su participación en el WTA 250 de Marruecos: otra colombiana también fue protagonista