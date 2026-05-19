Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Las autoridades confirmaron la detención de alias Odin en el Urabá antioqueño - crédito Ejército Nacional

Mientras sigue la polémica por las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno nacional busca abrir para los no extraditables del Clan del Golfo durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Odin, cabecilla urbano del grupo armado en el Urabá antioqueño.

La detención se registró durante el desarrollo de actividades de prevención contra la extorsión y el secuestro en una misión en conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

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La captura de “Odin”, que sería el encargado de orquestar todas las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, impacta directamente el mapa criminal en el Urabá.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó el Ejército Nacional.

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El operativo fue realizado por hombres del Ejército, la Policía y funcionarios de la Fiscalía - crédito Ejército Nacional

Investigadores confirmaron que “Odin” se encargó de coordinar el cobro extorsivo y la ejecución de homicidios selectivos en municipios como San Pedro, haciendo que se le mencionara en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento.

Se presume que estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021; sin embargo, tiene historial delictivo de varios años atrás. Se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo en Antioquia, donde tendría bajo su mando a varios integrantes conocidos con los alias de “Miler”, “Camilo”, “Jhon”, “Gener”, “Grillo”, “Cazador”, “Alex” y “Taison”.

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“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

El ministro de Defensa confirmó que no existe ningún tipo de cese al fuego con el Clan del Golfo - crédito @mindefensa/X

El Clan del Golfo aceptó que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

El 19 de mayo se confirmó que el Clan del Golfo aceptó que únicamente integrantes no extraditables ingresen a las Zonas de Ubicación Temporal que han sido propuestas antes del inicio de las negociaciones con el Gobierno nacional.

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Luego de semanas de conversaciones para avanzar en un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, el objetivo de estos lugares es facilitar la desmovilización y desarticulación del grupo armado.

'Chiquito Malo' es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 y no podrá estar en las Zonas de Ubicación Temporal - crédito Visuales IA

Durante los diálogos, representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo discutieron la posibilidad de establecer zonas específicas donde los miembros del grupo puedan concentrarse bajo supervisión estatal, mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación. La condición impuesta por el Gobierno, y aceptada por el grupo, es que solo aquellos integrantes que no tengan órdenes de extradición pendientes sean autorizados a entrar en estas áreas, excluyendo a quienes enfrentan procesos internacionales, principalmente en Estados Unidos.

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Esta medida busca garantizar que el proceso se realice bajo el marco de la justicia colombiana y evitar posibles conflictos diplomáticos o jurídicos derivados de la presencia de personas requeridas por otros países en dichas zonas, lo que incluye a los principales cabecillas del grupo armado que se autorreconoce como Ejército Gaitanista de Colombia y pide que las entidades del Estado los mencionen de esa forma.

El acuerdo también contempla la presencia de organismos de control y verificación, así como la implementación de condiciones de seguridad y vigilancia para evitar incidentes o fugas. Mientras tanto, continúa la revisión de listas entregadas por el Clan del Golfo, con el propósito de identificar a cada miembro y determinar su situación jurídica.

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