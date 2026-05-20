Colombia

La Fiscalía solicitará a Venezuela la extradición de los tres detenidos por el caso Yulixa Toloza

El ente investigador formalizará el pedido al país vecino para que las personas capturadas tras un operativo internacional respondan ante la justicia colombiana por la desaparición y muerte vinculadas a un procedimiento estético

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El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
La Fiscalía General de la Nación solicita la extradición de tres personas detenidas en Venezuela por el asesinato de Yulixa Consuelo Toloza - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación anunció el martes 19 de mayo que solicitará formalmente la extradición de las tres personas detenidas en Venezuela, a quienes responsabiliza por la muerte y desaparición de Yulixa Consuelo Toloza tras un procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá.

El pedido será presentado conforme al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, en un contexto de indignación social y de llamado de las autoridades locales a asegurar que los autores sean juzgados sin dilación.

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Entre los elementos que singularizan este caso figura el uso de una notificación azul de Interpol, mecanismo internacional que posibilitó la localización y captura de los sospechosos en Maracay, estado de Aragua, y en Portuguesa, Venezuela, según lo informó Blu Radio.

Entre los detenidos figuran Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, identificados como pareja y dueños de la estética Beauty Láser, lugar donde tuvo lugar el procedimiento que resultó fatal. La tercera persona no ha sido identificada oficialmente.

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Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP
Edinson José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado, dueños de Beauty Láser, figuran entre los principales responsables según la investigación - crédito SIP Portuguesa

Estas personas fueron aprehendidas en una operación coordinada por el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa, y permanecerán privados de la libertad mientras se desarrollan los trámites legales de extradición o proceso judicial en territorio venezolano.

El asesinato de Yulixa Toloza fue confirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que precisó: “Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el 13 de mayo se sometió a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. He conversado con su madre, Nubia Toloza, a quien le expresé mi más sincera solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá. Pido a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para dar con los asesinos de Yulixa. No podemos dejar de asegurar que estos criminales, dondequiera que estén, paguen por sus crímenes”.

Galán reafirmó que las líneas de investigación desde el inicio consideraron el caso como homicidio y no como negligencia médica.

El cuerpo de Toloza, reportada como desaparecida desde el lunes 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en el barrio Venecia, fue hallado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

La búsqueda se extendió fuera de Bogotá ante la sospecha, confirmada en el curso de la investigación, de que la víctima había sido trasladada fuera de la ciudad la misma noche del procedimiento.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía colombiana, la solicitud de extradición se fundamentará en el Tratado Bolivariano de 1911, aun cuando la legislación venezolana no permite la deportación de ciudadanos nacionales, así como está estipulado en la Constitución Bolivariana y el Código Penal venezolano.

Caso Yulixa Toloza
Interpol facilitó la captura de los sospechosos del caso Yulixa Toloza en Maracay y Portuguesa, Venezuela, gracias a una notificación azul - crédito Visiip

“Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, dice el artículo 69 de la Constitución Bolivariana. Así mismo el Código Penal dice en el artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana” .

Si bien este aspecto podría derivar en que los detenidos sean juzgados en Venezuela por hechos ocurridos en Colombia, la Fiscalía de Colombia insistirá en su requerimiento formal para que enfrenten la justicia en suelo colombiano.

Los acusados deberán responder ante los cargos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio, conforme a lo señalado por el ente investigador.

El operativo en el que fueron apresados se realizó en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare, estado Portuguesa, cuando los sospechosos retornaban desde Colombia a Venezuela, acompañados por sus dos hijos menores de edad y por la madre de una de las detenidas. La comisión policial dejó constancia de estos hechos en las primeras diligencias.

Antes de estas detenciones en Venezuela, en la ciudad de Cúcuta habían sido arrestadas otras dos personas involucradas, tras encontrarse en un parqueadero el vehículo en el que habría sido llevada la víctima.

Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa
Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa

El general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, precisó a Blu Radio que estos dos venezolanos “deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento y ocultamiento o alteración o destrucción de elemento material probatorio, así como por conductas relacionadas con desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y lesión personal”.

Las autoridades colombianas reiteraron sobre la gravedad del suceso, resaltando la naturaleza del establecimiento donde se realizó el procedimiento estético, y el deber de identificar tanto a quienes participaron de la práctica médica ilegal como a quienes contribuyeron en la ocultación, traslado y desvío de la investigación.

Mientras avanza el proceso de extradición, los detenidos permanecerán privados de la libertad en Venezuela, en espera de la resolución judicial que determinará si efectivamente serán trasladados a Colombia para responder ante la justicia por la desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza.

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