Colombia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El grupo armado aseguró que las víctimas fueron secuestradas por presuntamente hacer demarcación de coordenadas y entregar información de civiles y lideres comunitarios

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Escalada de violencia en Catatumbo: segunda operación aérea contra el ELN en lo que va del año - crédito AFP
Escalada de violencia en Catatumbo: segunda operación aérea contra el ELN en lo que va del año - crédito AFP

Por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó sobre la liberación de siete personas que estaban secuestradas. Según indicó, todas las víctimas pasaron por un “proceso revolucionario” en el que se determinó que, supuestamente, tenían una participación directa como “apoyo y cooperación de los mercenarios narcoparamilitares” de las disidencias de las Farc y de otras presuntas “Fuerzas mercenarias del estado”

Fueron retenidos por unidades de vigilancia y control del Frente de Guerra Oriental en los cascos urbanos y área rural, desarrollando diferentes actividades de inteligencia: registros fotográficos, demarcación de coordenadas, información de personal civil y líderes comunitarios de la región”, señaló el grupo criminal en el comunicado oficial.

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secuestro - Colombia
Entre las víctimas hay un joven de 19 años - crédito Colprensa

Las víctimas liberadas son:

  1. José Alejandro Ávila Márquez: joven de Arauquita (Arauca) de 19 años, que trabaja como domiciliario y “al servicio de la fuerza pública”.
  2. Glori Yaleris Franco Quintero: mujer venezolana de 41 años. Según el grupo armado, sería conocida como “La Negra de la Chatarra”, debido a su labor como recicladora. “Esta persona fue retenida en cumplimiento a una misión ordenada por la Infantería de Marina del municipio de Arauca, direccionada por el agente de control con el alias de Paredes, ella debería ingresar a la región a hacer labores de inteligencia, entre ellos buscar información de lideres sociales”, señaló la guerrilla.
  3. Noranur Cepeda Gelvez: mujer conocida como “La Gringa”, de 44 años. Vive en el municipio de Fortul, Arauca.
  4. Yeimi Tatiana Arias: ciudadana de 40 años, conocida como “La Mona”. Trabaja como mesera.
  5. Yuder Daniela Velasco Cepeda: joven de 27 años, supuestamente involucrada en el homicidio de un contratista llamado Omar Cordero, ocurrido en Fortul. Supuestamente, Noranur Cepeda y Yeimi Tatiana Arias también habrían participado en el hecho, según la guerrilla.
  6. Ifrael García Ovallos: un hombre de 43 años que trabaja como vendedor ambulante.
  7. Mario Alejandro Guerrero Ravelo: un expolicía que, al parecer, hacía labores de inteligencia fingiendo ser vendedor ambulante.
El ELN vinculó a tres mujeres secuestradas con un asesinato - Brasil de Fato/Europa Press
El ELN vinculó a tres mujeres secuestradas con un asesinato - Brasil de Fato/Europa Press

“Hacemos un llamado a los habitantes de esta región, para seguir denunciando ante nuestras unidades a estos bandidos, quienes vienen amedrantando y extorsionando, afectando la tranquilidad y bienes de las comunidades urbanas y rurales de la región, a no dejarse comprometer en forma directa o indirecta por nuestro enemigo y o obligarnos a actuar acorde a nuestros principios y normatividad revolucionaria siendo afectados (sic)”, concluyó el ELN.

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“Juicio revolucionario”: el ELN extendió el secuestro de funcionarios del CTI y de la Dijín

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional aplicó un “juicio revolucionario condenatorio” a dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. De acuerdo con las declaraciones de un guerrillero divulgadas por El Tiempo, Jesús Antonio Pacheco Oviedo recibió una condena de 60 meses de “prisión revolucionaria” por supuestamente pertenecer a un organismo estatal acusado de crímenes de lesa humanidad, presuntas acciones de espionaje y falsos positivos judiciales contra civiles.

El grupo criminal señaló a las víctimas de espionaje, pertenencia a un organismo del Estado relacionado con supuestos crímenes de lesa humanidad y montajes - crédito @RonaldMonroyMo3/X

En el caso de Rodrigo Antonio López Estrada, segundo funcionario del CTI secuestrado en mayo, la condena dictada por el grupo armado determinó otros 55 meses de detención bajo acusaciones similares a las de su compañero: presunta pertenencia a un organismo estatal involucrado en graves delitos, espionaje y montajes judiciales.

Por otro lado, los agentes de la Dijín de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, también sometidos a juicio por la insurgencia tras su secuestro en julio de 2025 en la vía Tame-Arauca, fueron sentenciados a 36 meses de cautiverio, según informó el mismo medio. La guerrilla los responsabiliza de supuestos actos de espionaje.

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