Colombia

Gobernador de Córdoba pide a Petro frenar violencia y cuestiona la “paz total” tras asesinatos de líderes sociales

Erasmo Zuleta Bechara alertó sobre el aumento de hechos violentos en el país y pidió al Gobierno respuestas más contundentes frente a los grupos armados ilegales

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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en el país y pidió acciones urgentes para proteger a estas comunidades. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en el país y pidió acciones urgentes para proteger a estas comunidades. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se pronunció públicamente para solicitar al Gobierno nacional acciones concretas frente al incremento de la violencia en distintas regiones del país, y cuestionó los resultados de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental expresó su preocupación por el incremento de asesinatos de líderes sociales, integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

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En su pronunciamiento, Zuleta afirmó: “Presidente Gustavo Petro, en Colombia, nuestro país, están asesinando a diario a líderes sociales, policías, militares y sociedad civil en general”, señaló el gobernador.

Señalamientos sobre la política de “paz total”

El gobernador también relacionó parte de la situación de orden público con los grupos armados ilegales incluidos en los procesos de diálogo del Gobierno nacional.

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En ese sentido, cuestionó los resultados de la política de “paz total” y afirmó: “Gran parte de estos ataques y asesinatos son ejecutados por los grupos ilegales con quien usted hoy dialoga a través de la llamada paz total”, indicó Zuleta Bechara.

Asimismo, hizo un llamado directo al jefe de Estado: “Imperativo que usted le pida a estos grupos ilegales que dejen de matar al pueblo colombiano, especialmente a nuestros héroes de la patria y líderes sociales”, agregó.

El mandatario concluyó su mensaje señalando: “Todos anhelamos la paz del mundo, pero esta debe iniciar en casa”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pidió al Gobierno nacional frenar la violencia y cuestionó los resultados de la política de “paz total”. - crédito @ErasmoZB/X
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pidió al Gobierno nacional frenar la violencia y cuestionó los resultados de la política de “paz total”. - crédito @ErasmoZB/X

Cifras recientes de masacres y líderes sociales asesinados

El pronunciamiento del gobernador se produce tras la publicación de un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el que se reporta que en lo corrido de 2026 se han registrado 55 masacres con 236 víctimas mortales.

Según el mismo reporte, la cifra se acerca a los 256 casos documentados durante todo el año 2025, lo que permite una comparación entre ambos periodos en términos de persistencia de este tipo de hechos violentos.

Indepaz también señaló que en el mismo periodo se han registrado 59 líderes sociales asesinados, lo que representa una preocupación constante para organizaciones sociales y de derechos humanos.

El director de Indepaz, Leonardo González, explicó que estas cifras reflejan dificultades estructurales en materia de seguridad territorial.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación evidencia la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país y las limitaciones en la capacidad de prevención del Estado frente a estos hechos.

escena del crimen, portada
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un aumento de masacres y homicidios de líderes sociales en lo corrido de 2026. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Advertencias sobre alertas tempranas y presencia de grupos armados

Indepaz ha señalado en sus reportes que varios de los hechos violentos han ocurrido en zonas donde previamente se habían emitido alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo.

Según la organización, en distintos territorios comunidades han reportado la presencia de grupos armados ilegales, así como restricciones a la movilidad, amenazas y control social, asociados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Estas condiciones, de acuerdo con los análisis del instituto, han contribuido a la persistencia de escenarios de riesgo para líderes sociales y población civil en varias regiones del país.

Líder social y exalcalde entre las víctimas recientes

Indepaz también incluyó en su registro reciente el asesinato del exalcalde de Cubarral (Meta), Rogers Mauricio Devia Escobar, quien fue identificado como la víctima número 59 de líderes sociales asesinados en 2026.

De acuerdo con el reporte, Devia hacía parte de un movimiento político regional y su caso se suma a la lista de líderes sociales asesinados en lo corrido del año, lo que ha sido objeto de seguimiento por parte de organizaciones sociales y entidades de monitoreo.

El exalcalde de Cubarral (Meta) fue reportado como una de las víctimas recientes de líderes sociales asesinados en el país. - crédito @Indepaz/X
El exalcalde de Cubarral (Meta) fue reportado como una de las víctimas recientes de líderes sociales asesinados en el país. - crédito @Indepaz/X

Hechos recientes en el Caribe colombiano

Uno de los casos recientes ocurrió en el corregimiento de Palmira, en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, donde cinco personas fueron asesinadas en medio de un ataque armado.

Según la información de la Fiscalía, hombres armados llegaron al lugar en motocicletas y dispararon contra las víctimas.

Posteriormente, la Fiscalía informó la captura de cinco presuntos responsables, quienes fueron judicializados por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

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