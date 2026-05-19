Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella concentran el 85% de opciones para disputar la presidencia, según Polymarket

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran probabilidades para la segunda vuelta presidencial, según Polymarket - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

A menos de dos semanas para la jornada electoral, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, aspirante del movimiento Defensores de la Patria, concentran las mayores probabilidades de avanzar a una eventual segunda vuelta presidencial en Colombia.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por Polymarket, tanto Cepeda como De la Espriella cuentan con un 85% de posibilidades de competir en la segunda ronda, prevista para el 21 de junio.

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La plataforma, considerada la más influyente del mundo en apuestas sobre acontecimientos políticos, planteó distintos escenarios sobre el desenlace de la contienda prevista para el 31 de mayo, explicando que la opción de que Paloma Valencia enfrente a Cepeda en la segunda vuelta solo alcanza el 7%.

Ese mismo porcentaje reflejó la probabilidad de que la elección presidencial se defina en la primera ronda, mientras que una eventual disputa entre De la Espriella y Valencia aparece casi descartada, con un 1% de probabilidades.

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En ese contexto, los equipos de campaña de los principales candidatos intensifican actividades en todo el país, mientras la opinión pública sigue atenta a las proyecciones de plataformas como Polymarket.

Los resultados difundidos por el sitio han adquirido relevancia entre analistas y simpatizantes, quienes observan cómo las tendencias digitales influyen en la percepción del electorado.

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