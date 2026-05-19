Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

El cantante Maluma mostró el momento en el que su hija París juega a aplicarle esmalte de uñas de color morado - crédito Maluma / TikTok

Después del anuncio de Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, sobre la dulce espera de su segundo hijo, que es un niño, los seguidores del artista se fueron directo a sus redes sociales para felicitarlo por su familia y se encontraron con románticas publicaciones, no solo dedicadas a su pareja, Susana Gómez, sino a los momentos que comparte con su pequeña Paris, que demuestran lo que disfruta su faceta como papá.

Cabe recordar que la primera hija del artista nació el 9 de marzo de 2024 y desde ese momento, llegó para fortalecer la relación de la pareja, además de mostrarle al cantante del género urbano un mundo completamente diferente a todo lo que había vivido. El artista ha optado por compartir con sus seguidores varios de estos momentos a través de sus cuentas oficiales en las diferentes plataformas digitales.

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Precisamente, en uno de los videos publicados en su cuenta de TikTok durante el 19 de mayo de 2026 expuso una de las actividades favoritas de su hija y que él comparte con mucho gusto, demostrando que la paciencia es su fuerte, pues la pequeña optó por pintarle las uñas con un color lila intenso, en un proceso que se extendió por varios minutos.

Maluma y Susana Gómez celebraron el segundo cumpleaños de su hija Paris en marzo de 2026- crédito maluma / Instagram

El artista acompañó la publicación con el siguiente texto: “Sabía que este momento iba a llegar”, además de unos emojis divertidos, lo que demostró que estaba esperando esta experiencia desde el momento en el que se confirmó que su primogénita sería una niña.

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Mientras la niña estaba concentrada adelantando su labor para terminar de pintarle las uñas al artista, él exclamó: “Wow, me estás pintando las uñas, Paris”, además de agregar lo siguiente mientras miraba a la cámara: “Oiga, y hasta que llegó el momento de que mi hija me pintara las uñas. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Ah? Sabía que este momento algún día llegaría, Paris. Yo lo sabía”.

Las imágenes estaban siendo registradas por Susana, a la que el artista califica como su esposa, pese a que no están casados legalmente. La arquitecta se mostró emocionada por el trabajo de su pequeña hija y le pedía que agregara más color a las uñas de su padre.

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Este video recibió comentarios de sus seguidores como: “Hermosa Paris, eres el mejor padre, Dios los bendiga. Espere un ratito más y te invita a bailar ballet”, “No importa si eres Maluma, si tu hija te dice que eres una princesa, entonces eres una princesa”, “Y falta el momento de maquillaje”, “Y pensar que viene otro/a en camino” y “Déjenlo, él está justo donde quiere estar”.

El artista se ha mostrado como un padre responsable, una faceta que sus seguidores admiran - crédito Cristóbal Herrera/EFE

Además, otros usuarios de TikTok bromearon recordando algunas de sus canciones más subidas de tono y contrastando con este momento en el que se le ve un aura completamente diferente: “Este es el muchacho que canta 4 babys”, “Este es el señor que creó Mala mía” y “Él fue el que escribió Sin Contrato”.

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Entre tanto, hubo algunos que no dudaron en compartir sus experiencias con situaciones similares: “Mi papá una vez fue a trabajar con las uñas rojas y no se había dado cuenta hasta que los compañeros de oficina le preguntaron😂 se las había pintado mi hermanita menor super temprano a la mañana mientras él todavía dormía. De las mejores anécdotas familiares”.

Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

El artista confirmó el domingo 10 de mayo que estaba a la espera de su segundo bebé y el 12 de mayo reveló que es un niño: “Va a ser un niño, un cachorrito… estoy tan feliz, ‘ome‘. Eso de estar echando los perros y toda la vuelta, eso ya no. Yo ya soy papá, yo estoy esperando un niño, ¿me entiendes?”, declaró en una entrevista con Canal RCN.

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