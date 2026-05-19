Colombia

Paloma Valencia podría no participar en las elecciones presidenciales: demandaron su candidatura ante el CNE por supuestas inconsistencias legales

Una acción judicial presentada por un antiguo miembro del Centro Democrático sostiene que existen inconsistencias legales en la selección interna de la candidata, que posteriormente resultó vencedora en La Gran Consulta del 8 de marzo

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Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En un giro inesperado dentro del proceso electoral colombiano, Paloma Valencia enfrenta una solicitud de revocatoria de su inscripción como candidata presidencial del partido Centro Democrático para el período 2026-2030.

La solicitud fue presentada por Mauricio Villegas Londoño, antiguo fundador de la colectividad, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando deficiencias legales en su postulación que podrían comprometer la validez de la candidatura y cuestiona la integridad democrática del proceso.

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El exsecretario departamental de Antioquia y exmilitante del partido Centro Democrático, en declaraciones a Noticias Uno, afirmó que la campaña de Valencia carece de piso legal y habría infringido el orden constitucional sobre garantías democráticas.

- crédito Fundación Pares
- crédito Fundación Pares

La base de su reclamación se apoya en tres pilares normativos: el Estatuto del Partido, la Constitución Política de Colombia y la reciente Ley 2494 de 2025 (Ley de Encuestas). Esta última resulta particularmente significativa, ya que entre sus coautores figura la propia Paloma Valencia y está en vigor desde el 23 de julio de 2025.

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“El Partido Centro Democrático adelantó su proceso de selección de candidato a la presidencia de la República de Colombia desde el año 2025 en un escenario de presunta violación al marco constitucional, legal y normativo y hasta la actualidad pareciera pretender subsanarlo con hechos ciertos posteriores que de ninguna manera legitiman los actos anteriores en desmedro de la seguridad jurídica y democrática de la Nación”, expresó Villegas.

Así mismo, el demandante cuestiona la falta de un órgano estatutario de disciplina, ética y transparencia en el partido al momento de elegir a Paloma Valencia como candidata, evidenciando vacíos jurídicos y procedimientos poco claros.

Mauricio Villegas Londoño es el demandante contra la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito X
Mauricio Villegas Londoño es el demandante contra la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito X

Si se iba a decidir la candidatura presidencial en convención, lo que se debió haber hecho fue someter a consideración los otros nombres de los otros precandidatos que estaban en contienda en ese momento, que eran María Fernanda Cabal y Paola Holguín (...) ¿Cómo se puede adelantar un proceso electoral interno de un partido político cuando no existe su órgano estatutario responsable de la transparencia y de la ética y la disciplina?”, declaró al citado medio de comunicación.

De igual manera, expresó su preocupación por la limitada participación de militantes en la encuesta interna, así como la posible sanción a miembros del partido que apoyaron a candidatos diferentes a Valencia.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, reacciona tras ganar la consulta de la derecha, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González
La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, reacciona tras ganar la consulta de la derecha, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

La pregunta clave es: ¿de dónde sale ese universo de 5.000 personas cuando la militancia del partido supera las 600.000 personas. Estamos hablando de menos del uno por ciento”, concluyó.

Por el momento, el CNE se encuentra revisando documentos y comunicaciones no respondidas para esclarecer la situación. Entre tanto, la candidata presidencial y la campaña no se ha referido al respecto.

Suplantaciones a Paloma Valencia

La campaña presidencial de Paloma Valencia alertó a la opinión pública sobre suplantaciones, intentos de recolección ilícita de datos y ataques cibernéticos dirigidos a sus canales digitales.

En un comunicado, la campaña precisó que se han detectado formularios y enlaces falsos que solicitan información personal bajo el pretexto de gestionar la asistencia al evento de cierre previsto para el 24 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

El equipo indicó que “la entrada al evento será completamente gratuita y la campaña no está solicitando registros, inscripciones ni entrega de información personal a través de formularios de Google o plataformas similares”.

Paloma Valencia denunció presunta suplantación digital
Con este comunicado, la campaña de la senadora Paloma Valencia denunció presunta suplantación digital - crédito suministrado a Infobae Colombia

Este mecanismo, advirtieron, tiene por objetivo la recolección ilegal de datos tanto de los seguidores de Paloma Valencia como del aspirante Juan Daniel Oviedo. Además, la campaña detalló que, en Instagram, fueron agregados más de 140.000 perfiles de manera atípica y masiva, un hecho que atribuyen a un posible ataque informático orientado a comprometer la funcionalidad de sus cuentas oficiales.

Los incidentes denunciados por la campaña actual no constituyen un hecho aislado. La senadora, en diálogo con Semana, había reportado intrusiones no autorizadas en su teléfono móvil, luego de la difusión de chats privados mantenidos con el ministro del Interior Armando Benedetti. Sobre ese episodio, la candidata aclaró que las conversaciones respondían a temas institucionales y de seguridad, negando cualquier tipo de alianza política.

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