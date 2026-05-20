Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

Con esta anotación de Luciano, Sao Pablo le gana 1-0 a Millonarios en el estadio Morumbi - crédito ESPN

El empate conseguido por Millonarios en territorio brasileño dejó abierta la pelea por la clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro azul sigue soñando con avanzar a los octavos de final, aunque ya no depende completamente de sí mismo para quedarse con el primer lugar del grupo. Debe ganar en la última fecha contra O’Higgins, si quiere clasificar.

Otra opción para Millonarios es clasificarse segundo y buscar el cupo a octavos de final contra un equipo proveniente de la Copa Libertadores. Es un escenario arriesgado porque podría cruzarse con alguno de los gigantes del continente, pero no quedaría otra alternativa para mantenerse con vida internacionalmente. En ese caso se requiere que O’Higgins no le gane a Boston River y que Millonarios se imponga como local en el cierre del grupo para asegurar, al menos, el repechaje continental.

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Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño - crédito ESPN

Posiciones grupo C de la Copa Sudamericana

Actualmente, la tabla del Grupo C tiene a São Paulo como líder con nueve puntos, seguido por Millonarios con ocho unidades. O’Higgins aparece tercero con siete puntos y Boston River cierra el grupo sin sumar, aunque todavía con partidos por disputar. El panorama podría cambiar dependiendo de lo que ocurra entre chilenos y uruguayos en la quinta fecha, resultado que observarán atentamente en Bogotá.

La igualdad en el estadio Morumbí dejó sensaciones encontradas para el conjunto bogotano. Por un lado, el equipo dirigido por Fabián Bustos mostró carácter para competir en una de las plazas más difíciles del continente. Por otro, dejó escapar la posibilidad de llegar a la última jornada dependiendo exclusivamente de sus propios resultados. El compromiso terminó empatado 1-1, marcador que mantuvo viva la ilusión embajadora, aunque con varios condicionantes de cara a la definición del grupo.

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Millonarios aún sueña con clasificar a los octavos de final en Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

El partido en Brasil tuvo momentos de mucha tensión para el conjunto colombiano. São Paulo golpeó temprano con una anotación de Luciano y durante varios pasajes pareció controlar el encuentro gracias a su experiencia y al peso de su localía. Millonarios sufrió especialmente en los primeros minutos, cuando el equipo paulista encontró espacios y obligó a varias intervenciones defensivas para evitar una diferencia mayor.

Sin embargo, el equipo azul nunca renunció al partido. Con el paso de los minutos logró asentarse mejor en el terreno de juego y comenzó a competir desde la intensidad en la mitad del campo. La presencia de jugadores experimentados como David Silva y Rodrigo Ureña permitió equilibrar el trámite y darle mayor tranquilidad a la circulación del balón.

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Miles de hinchas de Millonarios fueron a Morumbi, Brasil, a alentar a su equipo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El empate llegó en el segundo tiempo gracias a Jorge Hurtado, quien aprovechó una de las oportunidades más claras del compromiso para silenciar parcialmente el Morumbí. El gol representó mucho más que un punto: mantuvo con vida a Millonarios en el torneo y alimentó la ilusión de disputar instancias definitivas internacionales por primera vez en varios años.

Más allá del resultado, el conjunto embajador dejó una imagen competitiva frente a uno de los favoritos del grupo. En Bogotá ya habían igualado sin goles semanas atrás y en territorio brasileño volvieron a demostrar que pueden competir mano a mano contra equipos con mayor presupuesto y tradición continental.

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Millonarios vs. O’Higgins: cuándo es

Millonarios recibirá a O’Higgins por la sexta fecha de la Copa Sudamericana 2026, la última de esta fase, en el estadio Nemesio Camacho el Campin, el próximo martes 26 de mayo a las 05:00 p.m.

Ahora toda la atención estará puesta en la última jornada. Millonarios deberá hacerse fuerte en El Campín y ganar obligatoriamente su partido si quiere aspirar al primer puesto o, como mínimo, asegurar el segundo lugar que le permita acceder al playoff frente a un tercero proveniente de la Copa Libertadores. Ese escenario podría implicar un cruce de alta dificultad, pero también representaría una oportunidad para que el club siga construyendo protagonismo internacional.

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La presión será enorme, especialmente porque el margen de error prácticamente desapareció. Cualquier tropiezo dejaría al equipo eliminado y pondría fin a su aventura continental. Aun así, el empate en Brasil le permitió llegar vivo a la definición y mantener encendida la esperanza de la hinchada azul.