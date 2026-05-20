Deportes

Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

El Embajador empató 1-1 ante Sao Pablo en el partido más reciente del torneo continental y depende de resultados para clasificar en la última fecha

Guardar
Google icon
Con esta anotación de Luciano, Sao Pablo le gana 1-0 a Millonarios en el estadio Morumbi - crédito ESPN

El empate conseguido por Millonarios en territorio brasileño dejó abierta la pelea por la clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro azul sigue soñando con avanzar a los octavos de final, aunque ya no depende completamente de sí mismo para quedarse con el primer lugar del grupo. Debe ganar en la última fecha contra O’Higgins, si quiere clasificar.

Otra opción para Millonarios es clasificarse segundo y buscar el cupo a octavos de final contra un equipo proveniente de la Copa Libertadores. Es un escenario arriesgado porque podría cruzarse con alguno de los gigantes del continente, pero no quedaría otra alternativa para mantenerse con vida internacionalmente. En ese caso se requiere que O’Higgins no le gane a Boston River y que Millonarios se imponga como local en el cierre del grupo para asegurar, al menos, el repechaje continental.

PUBLICIDAD

Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate al azul ante el equipo brasileño - crédito ESPN

Posiciones grupo C de la Copa Sudamericana

Actualmente, la tabla del Grupo C tiene a São Paulo como líder con nueve puntos, seguido por Millonarios con ocho unidades. O’Higgins aparece tercero con siete puntos y Boston River cierra el grupo sin sumar, aunque todavía con partidos por disputar. El panorama podría cambiar dependiendo de lo que ocurra entre chilenos y uruguayos en la quinta fecha, resultado que observarán atentamente en Bogotá.

La igualdad en el estadio Morumbí dejó sensaciones encontradas para el conjunto bogotano. Por un lado, el equipo dirigido por Fabián Bustos mostró carácter para competir en una de las plazas más difíciles del continente. Por otro, dejó escapar la posibilidad de llegar a la última jornada dependiendo exclusivamente de sus propios resultados. El compromiso terminó empatado 1-1, marcador que mantuvo viva la ilusión embajadora, aunque con varios condicionantes de cara a la definición del grupo.

PUBLICIDAD

Millonarios
Millonarios aún sueña con clasificar a los octavos de final en Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

El partido en Brasil tuvo momentos de mucha tensión para el conjunto colombiano. São Paulo golpeó temprano con una anotación de Luciano y durante varios pasajes pareció controlar el encuentro gracias a su experiencia y al peso de su localía. Millonarios sufrió especialmente en los primeros minutos, cuando el equipo paulista encontró espacios y obligó a varias intervenciones defensivas para evitar una diferencia mayor.

Sin embargo, el equipo azul nunca renunció al partido. Con el paso de los minutos logró asentarse mejor en el terreno de juego y comenzó a competir desde la intensidad en la mitad del campo. La presencia de jugadores experimentados como David Silva y Rodrigo Ureña permitió equilibrar el trámite y darle mayor tranquilidad a la circulación del balón.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miles de hinchas de Millonarios fueron a Morumbi, Brasil, a alentar a su equipo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El empate llegó en el segundo tiempo gracias a Jorge Hurtado, quien aprovechó una de las oportunidades más claras del compromiso para silenciar parcialmente el Morumbí. El gol representó mucho más que un punto: mantuvo con vida a Millonarios en el torneo y alimentó la ilusión de disputar instancias definitivas internacionales por primera vez en varios años.

Más allá del resultado, el conjunto embajador dejó una imagen competitiva frente a uno de los favoritos del grupo. En Bogotá ya habían igualado sin goles semanas atrás y en territorio brasileño volvieron a demostrar que pueden competir mano a mano contra equipos con mayor presupuesto y tradición continental.

Millonarios vs. O’Higgins: cuándo es

Millonarios recibirá a O’Higgins por la sexta fecha de la Copa Sudamericana 2026, la última de esta fase, en el estadio Nemesio Camacho el Campin, el próximo martes 26 de mayo a las 05:00 p.m.

Ahora toda la atención estará puesta en la última jornada. Millonarios deberá hacerse fuerte en El Campín y ganar obligatoriamente su partido si quiere aspirar al primer puesto o, como mínimo, asegurar el segundo lugar que le permita acceder al playoff frente a un tercero proveniente de la Copa Libertadores. Ese escenario podría implicar un cruce de alta dificultad, pero también representaría una oportunidad para que el club siga construyendo protagonismo internacional.

La presión será enorme, especialmente porque el margen de error prácticamente desapareció. Cualquier tropiezo dejaría al equipo eliminado y pondría fin a su aventura continental. Aun así, el empate en Brasil le permitió llegar vivo a la definición y mantener encendida la esperanza de la hinchada azul.

Temas Relacionados

MillonariosCopa SudamericanaClasificaciónCuentasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

El cuadro capitalino comenzó perdiendo el partido, pero se supo reponer e igualó el compromiso. Incluso, tuvo desde el punto penal la opción de ponerse al frente

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Los azules vienen de un partido complicado frente a Sao Paulo en Brasil, pero mantienen las posibilidades de superar la fase de grupos y finalizar el primer semestre con una sonrisa

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Andrés Orozco compartió con Jhon Jader Durán en Envigado F.C. y aseguró que el delantero es una persona extrovertida y competitiva

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final

Con goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, el cuadro rojo sumó su primera victoria en la fase de grupos, alcanzó los cinco puntos y también dio un paso enorme para asegurar la Copa Sudamericana

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Deportes

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

Santa Fe sigue vivo en la Copa Libertadores: superó por 2-1 a Platense y sueña con los octavos de final