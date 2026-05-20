Colombia

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

La cantante y folclorista fue celebrada por figuras con las que compartió estudio de grabación y a las que influyó de forma decisiva en la fusión de folclor y modernidad

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El hijo de Totó La Momposina pidió ayuda al Ministerio de Cultura por la condición degenerativa que padece la artista - crédito Colprensa
Totó La Momposina falleció en México luego de seis décadas dedicadas a la música y la difusión del folclor colombiano - crédito Colprensa

El mundo de la música colombiana y latinoamericana despidió el martes 19 de mayo a Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, la cantante que llevó la cumbia, el porro, el bullerengue y el mapalé a los escenarios del mundo durante más de seis décadas.

Artistas de distintas generaciones y géneros musicales reaccionaron en sus cuentas de Instagram a la muerte de la cantautora a lo largo de la jornada, y se siguieron sumando pasada la tarde del martes 19 de mayo.

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El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente y con el que Totó colaboró en Latinoamérica, uno de los temas más recordados de Calle 13, escribió: “A todos nos duele tu partida. Totó gracias por tu voz. Vamos caminando”, acompañado de la bandera de Colombia y un corazón rojo.

- crédito Instagram
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El cantante antioqueño Juanes también se sumó a las condolencias con un mensaje que repasó el alcance de la obra de la artista: “GRACIAS Totó la Momposina por haber inspirado y mostrado la magia, la fuerza, el dolor y latido de tu tambor. Tu voz potente de fuego viajó por el mundo llevando a Colombia en el corazón. Hoy vivirás en nosotros cómo símbolo de una nación“.

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Desde el folclor contemporáneo, la cantante colombiana Martina La Peligrosa dedicó tres publicaciones a la artista fallecida. En una de ellas interpretó una versión a capella de su música, acompañada del texto “Totó por siempre”. En las otras dos, con imágenes de archivo junto a la cantautora, escribió “Eternamente Totó” y “Gracias Totó”, sumándose así a las publicaciones de su hermana Adriana Lucía, unas horas antes.

- crédito Instagram
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El cantante barranquillero Beéle fue uno de los que más extendió su homenaje, dedicándole unas palabras de afecto a la folclorista. “Mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo, quien me sigue inspirando hoy y siempre a seguir sintiendo la música con carácter y a flor de piel”, escribió en su cuenta. Señaló que la música de Totó lo marcó desde la infancia y que sus canciones son parte de su orgullo de ser del Caribe. “Vuela alto maestra. Totó la Momposina”, cerró su mensaje.

- crédito Instagram
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Igualmente extenso fue el mensaje que le dedicó Bomba Estéreo. En sus redes sociales compartieron una versión de Yo me llamo cumbia, una de las canciones insignia de Totó, acompañada de unas palabras firmadas por la vocalista Li Saumet.

Hoy despedimos a una de las voces más grandes y poderosas de nuestra tierra: Totó la Momposina. Para mí como cantadora, la cumbia no es solo un ritmo… es raíz, memoria, resistencia y espíritu. Es el tambor que conecta generaciones, el canto de nuestros ancestros, el sonido de la tierra y del río. La música de Totó abrió caminos para que muchos de nosotros pudiéramos abrazar nuestras raíces sin miedo y llevarlas al mundo con orgullo. Su voz fue un portal hacia lo más profundo de Colombia y Latinoamérica. Gran parte de lo que somos musicalmente nace de esa inspiración: de la mezcla entre lo ancestral y lo moderno, de honrar el folclor mientras lo hacemos viajar hacia el futuro. Gracias por enseñarnos que la tradición está viva, que la cumbia sana, une y transforma. Tu legado seguirá bailando en cada tambor, en cada canción y en cada corazón que vibra con nuestra cultura. Buen viaje maestra", expresó Saumet.

Li Saumet de Bomba Estéreo le dedicó unas palabras y una versión propia de "Yo me llamo cumbia" crédito @bombaestereo/Instagram
Li Saumet de Bomba Estéreo le dedicó unas palabras y una versión propia de "Yo me llamo cumbia" crédito @bombaestereo/Instagram

Por su parte Goyo, reconocida por su trabajo en ChocQuibTown y hoy como solista, le dedicó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. La primera se limitó a una fotografía de la cantante en blanco y negro, y la segunda recordó uno de los fragmentos de su discurso cuando recibió el doctorado ‘honoris causa’ en la Universidad Pedagógica de Bogotá.

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