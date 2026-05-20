Colombia

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

La creadora de contenido generó división en redes sociales por sus acercamientos a Juanda Caribe en el “reality show”, que habrían propiciado el final de su relación con Sheila Gándara

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La creadora de contenido negó que se hubiese comportado de esa manera y desestimó los comentarios de otras participantes sobre su relación con Juanda Caribe, particularmente los de Marilyn Patiño - crédito Canal RCN/Instagram

Con el 12% de los votos, Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia como la participante menos apoyada en la gala de eliminación. De este modo, quedan dos semanas para conocer al ganador de la tercera temporada entre Alejandro Estrada, Beba, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe.

La creadora de contenido paisa fue una de las que dividió opiniones con su participación en el formato del Canal RCN. Por un lado, su conflicto con Beba en las últimas semanas debilitó su posición frente a los televidentes, siendo determinante para sentenciar su suerte en el reality show. Por otra parte, sus constantes acercamientos a varios de los participantes masculinos fueron tomados como intentos suyos de formar un romance dentro de la casa.

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Esto se vio inicialmente con Renzo Meneses y Jay Torres, y luego con Eidevin López luego de que ambos decidieran de mutuo acuerdo suspender los acercamientos. En las semanas recientes Mariana se acercó a Juanda Caribe, pese a que se sabía que estaba en una relación con Sheila Gándara, lo que propició que esta anunciara su ruptura con el comediante.

Mariana Zapata fue la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' y comenzó a responder a las acusaciones de ser la "moza" de Juanda Caribe - crédito Canal RCN
Mariana Zapata fue la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' y comenzó a responder a las acusaciones de ser la "moza" de Juanda Caribe - crédito Canal RCN

Estas conductas le ganaron la etiqueta en redes sociales de ser la “moza de Colombia”, hecho que aseguró que le sorprendió una vez comenzó a retomar el contacto con el mundo exterior.

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En declaraciones para las redes sociales de RCN, Zapata rechazó esa definición y defendió que su vínculo con Juanda Caribe nunca superó los límites de la amistad y el afecto dentro del juego.

“Me di cuenta de que soy la moza de Colombia en este momento“, dijo la influenciadora, quien todavía no había recuperado su celular ni el acceso a sus redes sociales al momento de dar sus primeras declaraciones. Fue a través del teléfono de su madre que pudo asomarse a la opinión pública y encontrar tanto defensores como detractores.

Frente a esa etiqueta, Zapata fue contundente: “No me considero moza. Si la gente lo quiere decir, válido”. Su argumento central es que en los cuatro meses de encierro jamás compartió una cama con el humorista ni protagonizó un beso espontáneo con él.

La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla
Juanda Caribe y Mariana Zapata se acercaron en 'La casa de los famosos Colombia', incrementando las acusaciones contra la creadora de contenido de estar provocando la ruptura del humorista con Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

La única vez que hubo contacto de ese tipo, aclaró, fue durante una dinámica de juego que propuso la participante Karina García, en la que todos los presentes se besaron entre sí y con la que Mariana mantenía diferencias desde antes de ingresar al programa. “Fue una botellita, todo el mundo se besó con todo el mundo y ahí nos dimos un besito así”, precisó.

Con todo, la exparticipante reconoció que sí hubo abrazos y momentos de cercanía física. La última semana antes de su eliminación, Juanda Caribe le hizo un masaje de espalda que, editado con música y corazones en redes sociales, adquirió una carga romántica que ella asegura no vivió de esa manera desde adentro. “Yo veía esos videos ayer y decía: Dios mío, eso se veía tan romántico. Yo ahí no lo vivía de esa manera”, señaló.

Zapata también negó lo dicho por Marilyn Patiño (otra con la que tuvo una tensa relación desde el inicio de la temporada), cuando señaló que se besó con Juanda Caribe en el confesionario, así como los rumores que instalaron otras participantes sobre ella. “Un montón de enredos que yo todavía no entiendo, porque la verdad, yo a Juanda no lo conocía antes de entrar a la casa”, aclaró.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Pese a todo, la influenciadora no ocultó el afecto que desarrolló por el comediante durante el encierro, aunque también se mostró cautelosa a la hora de confirmar si habría algo más con Juanda luego de que finalice el reality show: “No me voy a adelantar a los hechos. Primero él tiene que salir, tiene que ver un montón de cosas”, indicó, y reconoció que ella misma aún está en proceso de asimilar todo lo que ocurrió durante los 126 días de encierro.

La exparticipante también aceptó su cuota de responsabilidad en la percepción negativa que generó. “Yo di ese contenido y di esa papaya. Me toca ser responsable de lo que hice”, dijo, aunque cuestionó a quienes la juzgan desde afuera: “Los invito a que se encierren 126 días en una casa a ver si van a ser tan perfectos como se pintan, porque no todo es como parece y adentro las cosas se sienten diferente”.

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