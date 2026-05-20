Él es Eduardo Ramos, el “cirujano barbero” señalado por la muerte de Yulixa Toloza: así fue su captura en Venezuela

La captura de Eduardo David Ramos en Maracay, Venezuela, marca un avance clave en el caso de Yulixa Toloza - crédito Pasa en Bogotá/X

La captura de Eduardo David Ramos en la ciudad venezolana de Maracay marca un giro decisivo en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue hallada en Apulo, Cundinamarca, sin vida tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético clandestino en el sur de Bogotá.

Ramos, identificado como presunto responsable del procedimiento y señalado de carecer de cualquier título médico, fue detenido por autoridades venezolanas, mientras la indignación social en Colombia crece ante las condiciones irregulares en que operaba el establecimiento y la gravedad del caso.

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La investigación ha revelado que Ramos desempeñaba funciones como estilista y barbero profesional, sin formación acreditada en medicina, según Red+ Noticias. Su papel en la intervención a Toloza lo vincula directamente a delitos como desaparición forzada, omisión de socorro y homicidio, figuras penales bajo las cuales las autoridades han abierto el proceso formal.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

De acuerdo con los avances recientes, la pareja conformada por María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres Sarmiento, también relacionada con Beauty Láser, fue localizada y capturada en el estado Portuguesa, Venezuela, ampliando el alcance internacional de la causa judicial.

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La localización de los involucrados fue favorecida por el hallazgo de un vehículo Chevrolet Sonic vinculado al caso, localizado en Cúcuta en el curso de la pesquisa. Este dato fue decisivo para reconstruir la ruta de huida de los implicados, desde Bogotá hasta territorio venezolano.

La coordinación entre organismos judiciales de Colombia y Venezuela ha resultado fundamental para las detenciones y la obtención de pruebas que permitan esclarecer la muerte y desaparición de la víctima.

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Este caso se distingue no solo por la gravedad del resultado fatal, sino también porque el centro Beauty Láser operaba sin permisos sanitarios ni habilitación para procedimientos invasivos.

Los investigadores han recabado testimonios de quienes estuvieron presentes el día en que Toloza ingresó al local, apoyados además en el análisis de imágenes de seguridad, registros de llamadas y seguimientos electrónicos. Se busca dilucidar la actuación de cada persona involucrada y el grado de negligencia presuntamente ejercido por Ramos.

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El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

Una cirugía clandestina y una dosis que encendió las alarmas

El caso tomó mayor notoriedad tras conocerse detalles sobre el presunto uso irregular de ketamina durante el procedimiento practicado a Toloza.

De acuerdo con testimonios recopilados por medios nacionales, el establecimiento habría aplicado una segunda dosis del medicamento luego de que la paciente manifestara fuertes dolores y complicaciones físicas tras la intervención.

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La ketamina es un anestésico de uso controlado que solo puede ser administrado bajo estricta supervisión médica y monitoreo constante de signos vitales. Entre sus posibles efectos adversos se encuentran alteraciones respiratorias, pérdida de conciencia y cambios severos en el ritmo cardíaco.

Según el relato entregado por Estefanía López, amiga cercana de la víctima, el personal del establecimiento decidió suministrar nuevamente el medicamento porque Toloza “se encontraba muy afectada físicamente” después del procedimiento estético. La declaración se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.

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El exceso de grasa extraída agravó la emergencia

Otro de los puntos que hoy analizan las autoridades está relacionado con la cantidad de grasa retirada durante la lipólisis.

Testimonios conocidos por la Fiscalía señalan que habrían extraído cerca de 10 litros, una cifra que supera ampliamente los límites considerados seguros por especialistas en cirugía plástica.

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Expertos consultados por medios nacionales explicaron que una intervención de este tipo no debería superar entre cinco y seis litros en una sola sesión debido al alto riesgo de complicaciones médicas severas, incluyendo shock hipovolémico y falla orgánica.

La combinación entre una posible sobredosis anestésica, un procedimiento invasivo y la falta de condiciones clínicas adecuadas habría desencadenado el deterioro acelerado de la mujer de 52 años.

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Las autoridades también investigan el funcionamiento de Beauty Láser, establecimiento señalado de realizar procedimientos estéticos sin habilitación sanitaria ni permisos para prácticas invasivas.

Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP

Habitantes del sector y antiguos pacientes aseguraron que el lugar tenía reconocimiento en la zona cuando trabajaban especialistas certificados, pero que la situación cambió en los últimos meses con la llegada de nuevos responsables.

El dramático minuto a minuto que rodeó la muerte de Yulixa Toloza

De acuerdo con testimonios recopilados por los investigadores, comenzaron a multiplicarse las quejas por complicaciones posteriores a cirugías y tratamientos estéticos, así como denuncias sobre falta de controles médicos y ausencia de protocolos de emergencia.

La Fiscalía ahora busca establecer cuántos procedimientos similares se realizaron en el sitio y si existen más posibles víctimas afectadas por prácticas irregulares.

Mientras avanzan los trámites judiciales para definir la situación de los capturados en Venezuela, las autoridades colombianas continúan recopilando evidencia técnica y testimonial para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido la noche del 13 de mayo de 2026.

Videos de cámaras de seguridad, registros telefónicos y seguimientos electrónicos hacen parte del material analizado por los investigadores, quienes intentan determinar las responsabilidades individuales de cada implicado.