ELN portando una pancarta de "Hechos de Paz" sobre un cese al fuego unilateral en Colombia, mientras ciudadanos votan - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableció un cese al fuego unilateral desde las 00:00 del 30 de mayo hasta las 00:00 del 2 de junio de 2026 con motivo de la jornada electoral presidencial del 31 de mayo en Colombia.

En su comunicado, que se conoció el 20 de mayo, la Dirección Nacional del ELN manifestó: “Comunicamos al pueblo colombiano nuestro respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizaremos un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo”.

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La declaración detalló que dicha suspensión de hostilidades implica “no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”, según orden expresa de la dirección guerrillera. Además, los voceros del grupo armado al margen de la ley enfatizaron que “ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos”.

En respuesta a operaciones ejecutadas por las Fuerzas Militares bajo orientación del presidente Gustavo Petro, la organización precisó: “Aclaramos a la opinión nacional e internacional que en los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares orientados por Gustavo Petro contra el ELN la noche del 9 de mayo, en el área del municipio de Tibú (Norte de Santander), cayeron en el vacío y por tanto no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar”.

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El comunicado, firmado desde las “Montañas de Colombia” y fechado en mayo de 2026, concluyó con un mensaje dirigido a la militancia: “¡Colombia... para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!”.

ELN anunció cese al fuego para el fin de semana de elecciones: será del 30 de mayo al 2 de junio - crédito ELN

Álvaro Uribe denunció presiones del ELN y disidencias para votar por Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez alertó sobre las supuestas presiones ejercidas por organizaciones armadas en el departamento del Cauca a pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia. El líder del Centro Democrático difundió un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró haber recibido un informe que describe acciones de intimidación a los votantes para favorecer al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

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Según Uribe, los responsables de estas presiones serían el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias facciones de las disidencias de las Farc que tienen presencia en la región. Entre las estructuras señaladas, mencionó específicamente a la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

El exmandatario fue enfático en su denuncia: “El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, escribió Uribe, detallando que estas acciones afectan tanto al sur como al norte del departamento.

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El expresidente Álvaro Uribe denuncia presiones del ELN y disidencias de las Farc en el departamento del Cauca para influir en la votación a favor de Iván Cepeda. El exmandatario insta a las autoridades electorales a mantener vigilancia en la región para prevenir fraudes en la jornada del 31 de mayo - crédito X

Las declaraciones de Uribe surgen en un contexto de alta tensión política, donde la seguridad electoral y la transparencia del proceso han sido objeto de preocupación. A menos de tres semanas para la jornada de votación, la posibilidad de coacción electoral por parte de grupos armados ha generado alarma tanto en la opinión pública como en los partidos contendientes.

El expresidente añadió que en varias veredas del Cauca, como Bilachí, La Chapa y Tres Quebradas, “estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”. Con este señalamiento, Uribe busca evidenciar una presunta manipulación directa del proceso electoral en zonas rurales.

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En su denuncia, Uribe hizo un llamado a los organismos de control y vigilancia. “Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca”, reclamó.

El líder del Centro Democrático difundió un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró haber recibido un informe que describe acciones de intimidación a los votantes para favorecer al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el expresidente, estas irregularidades responden a una lógica de complicidad política. “Esta es la manera como el petrismo, sus aliados y Cepeda se roban las elecciones. Y miren esta otra perla. Finalmente, cinco mil familias quebradas por los bloqueos“, concluyó Uribe, relacionando el fenómeno de violencia electoral con la situación económica de miles de familias en la región.

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