Colombia

Iván Cepeda y Paloma Valencia serían los que irían a segunda vuelta, según nueva encuesta: así está el pulso a 14 días de las elecciones

Los datos recogerían la preferencia de los votantes en torno a una elección marcada por la dispersión de opciones y la presencia significativa del voto en blanco, que ascendió al 5,7%; y un escenario de segunda vuelta en el que no estaría el ultraderechista Abelardo de la Espriella

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Ilustración en acuarela de tres figuras: una mujer y dos hombres, uno con gafas. Dos sostienen micrófonos y gesticulan, con expresiones intensas. Fondo abstracto de acuarela.
Iván Cepeda, Paloma Valerncia y Abelardo de la Espriella lideran en la intención de voto de la encuesta de la corporación Miguel Maldonado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se conoció en la noche del domingo 17 de mayo la más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales, elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, que entregó un actualizado balance a 14 días de que se lleve a cabo la primera vuelta: en la que, a falta de novedades, serán 12 los candidatos que estarían en la contienda, de los 14 inicialmente inscritos.

Según la medición, el oficialista Iván Cepeda Castro lidera con un 35,3%, en comparación con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que apareció en el segundo lugar con un 25,7%. Por su parte, en el tercer lugar aparece el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que acumuló un 20,4% de preferencia entre los consultados por esta firma, que cuenta con la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En la medición, que contó con 5.558 formularios, entre el 12 y el 17 de mayo, también permitió observar que los aspirantes de centro, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo se encuentran por debajo del ítem ‘ninguno’, con apenas 2,1% y 2,0%, respectivamente. Y que, salvo Santiago Botero (1,4%), los demás no superan el 1%.

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría
Ante la renuncia de la aspiración de Luis Gilberto Murillo, el tarjetón electoral quedó con 12 aspirantes en carrera hacia la Casa de Nariño - crédito Registraduría

Así está el pulso para la primera vuelta

  • Iván Cepeda: 35,3%
  • Paloma Valencia: 27,5%
  • Abelardo de la Espriella: 20,4%
  • Ninguno: 2,3%
  • Claudia López: 2,1%
  • Sergio Fajardo: 2,0%
  • Santiago Botero: 1,4%
  • Miguel Uribe Londoño: 0,5%
  • Carlos Caicedo: 0,4%
  • Roy Barreras: 0,2%
  • Mauricio Lizcano: 0,1%
  • Sondra Macollins: 0,1%
  • Luis Gilberto Murillo: 0,1%*
  • Gustavo Matamoros: 0,0%
  • Blanco: 5,7%
  • NS/NR: 2,0%

*Ya se retiró de la contienda.

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A dos semanas de la primera vuelta, habría segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, según la Corporación Mauricio Maldonano - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
A dos semanas de la primera vuelta, habría segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, según la Corporación Mauricio Maldonano - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

Paloma Valencia le ganaría en una eventual segunda vuelta a Iván Cepeda

A su vez, de acuerdo con la medición, en vista de que se registraría una segunda vuelta, sería la senadora Valencia la ganadora de la contienda, con un 46,5% frente a un 40,3% de Cepeda; mientras que un 11,8% votaría en blanco y 1,4% de los consultados dijo no saber o no responder el interrogante. Un escenario que favorecería a la aspirante del Centro Democrático en estos comicios.

Por su parte, la referida encuesta, que resultó novedosa, si esta definición fuera entre Cepeda y De la Espriella, el triunfo en la jornada que se adelantaría el 21 de junio sería para el aspirante de Gobierno, con un total del 43,2%, ante un 35,3% del candidato de derecha; y con un 19,8% de voto en blanco; al igual que solo un 1,7% de consultados que no saben o no respondieron este ítem.

El 31 de mayo más de 41 millones de colombianos están convocados a ir a las urnas - crédito Colprensa
El 31 de mayo más de 41 millones de colombianos están convocados a ir a las urnas - crédito Colprensa

Ficha técnica

La encuesta fue elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, y fue financiada por Mantenimientos y Montajes Hery S.A.S., con el objetivo de identificar la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2026, así como la percepción sobre temas de ambiente político en el territorio nacional; de acuerdo a lo consignado en el documento.

El estudio efectuado a 5.558 adultos con intención de votar tiene un nivel de confianza global del 95% y un margen de error de 1,68%. La muestra está distribuida en 85 municipios del país, lo que garantiza, según la firma, la representatividad regional en los resultados, como lo exige la nueva ley de encuestas en Colombia, la Ley 2494 de 2025.

A su vez, abarca a ciudadanos mayores de 18 años residentes en hogares de todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales, con una cobertura proyectada de 21,6 millones de votantes potenciales. El diseño de la muestra se fundamenta en el Marco Geoestadístico Nacional del Dane y en las proyecciones oficiales de población para 2026, además de datos históricos de votación en este tipo de ejercicios.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas presenciales en hogares, al utilizar tarjetones simulados con imágenes y nombres de los candidatos, pero sin ofrecer compensaciones ni incentivos a los participantes; en tanto que el análisis estadístico respetó, según argumentó la corporación Miguel Maldonado, la pureza de la muestra, sin técnicas de imputación de datos.

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