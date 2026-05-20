Colombia

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mientras hay quienes se oponen a que el jugador de Independiente Rivadavia sea convocado a la selección Colombia para disputar el Mundial 20206, el cantante le envió un mensaje al jugador de 30 años

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El cantante estuvo entre los que se tomaron el tiempo para fecilitar al jugador de Independiente Rivadavia - crédito @sebastian14villa/Instagram

La de Sebastián Villa es una de las historias protagonistas en la selección Colombia previo a que Néstor Lorenzo anuncie la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El jugador de Independiente Rivadavia viene completando una temporada destacada, ahora reinventado como volante de creación y como capitán de la Lepra Mendocina que destaca tanto en la liga argentina como en la Copa Libertadores, asegurando su paso a los octavos de final del certamen.

Sin embargo, hay toda una polémica frente a la posibilidad de que aparezca entre los 26 convocados, producto de las causas en su contra por violencia de género. Cabe señalar que ambas ya concluyeron con resultados distintos: en la primera fue declarado culpable en 2023, siendo obligado a pagar dos años y un mes de prisión en suspenso; mientras que en la segunda la denunciante retiró la demanda, motivo por el que el juicio no prosiguió.

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Ryan Castro revela qué hizo con sus primeros dólares: la historia del extranjero que creyó en su talento - crédito @ryancastro/IG
Ryan Castro se encuentra en Argentina como parte de su actual gira de conciertos - crédito @ryancastro/IG

Mientras las voces a favor y en contra de la convocatoria de Villa se fueron sumando, el jugador cumplió 30 años el martes 19 de mayo, hecho que no tuvo reparos en celebrar con sus seres queridos. Esto hizo eco entre amigos y conocidos que le enviaron sus mejores deseos en su día, incluido el cantante Ryan Castro.

En sus historias de Instagram, el jugador compartió el mensaje que le hizo llegar el reguetonero —por estos días en Argentina, donde tenía programada una fecha en el C Art Media de Buenos Aires—, felicitándolo de manera fraternal.

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“Sebas, felicidades, mi hermanito. Lo queremos mucho. Dios lo bendiga. Felicidades al crack, Sebastián Villa. Bendición. Feliz cumpleaños. Pase rico el tiempo de calidad con la familia”, expresó Castro.

Acolfutpro salió en defensa de Sebastián Villa

Carlos González Puche
Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), defendió la presencia de Villa en la lista de preconvocados - crédito Colprensa

Mientras las voces de entidades gubernamentales y distintos colectivos, así como periodistas deportivos (entre los que destacó Carlos Antonio Vélez) se pronunciaron en contra del llamado de Villa, el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche, salió al paso de la polémica y defendió el derecho del delantero a representar al país, al argumentar que no existe ninguna limitación legal vigente que se lo impida.

“Si él está impedido legalmente para ejercer su actividad, no la podrá ejercer. Entiendo que en este momento está en una medida domiciliaria por las conductas por las que fue condenado en Argentina. Sebastián no tiene ninguna limitación, ninguna restricción para el ejercicio de su actividad profesional“, afirmó González Puche en una entrevista con Mañanas Blu de la emisora Blu Radio.

La postura del dirigente llega en respuesta a una carta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en la que ese organismo cuestiona que un jugador con antecedentes por violencia de género pueda vestir la camiseta de la selección nacional en competencias internacionales.

La Defensoría del Pueblo y colectivos feministas expresaron su rechazo a la presencia de Villa en la lista de preconvocados de la selección Colombia - crédito Ramiro Gomez/REUTERS
La Defensoría del Pueblo y colectivos feministas expresaron su rechazo a la presencia de Villa en la lista de preconvocados de la selección Colombia - crédito Ramiro Gomez/REUTERS

Lejos de compartir ese argumento, González Puche redirigió el debate hacia las condiciones del fútbol femenino en el país. “Me encantaría que la defensora verificara las condiciones de las mujeres futbolistas en Colombia y muchos reglamentos como estatutos de la Federación incumplen con derechos fundamentales. Acá cada uno tiene su punto de vista. Sebastián no tiene ninguna restricción en este momento. ¿Siempre va a quedar marcado porque cometió una falta?“, cuestionó.

El directivo de Acolfutpro también dejó en claro que, a su juicio, las consideraciones deportivas deben primar sobre las morales a la hora de conformar la nómina. "Los mejores colombianos tienen que representarnos en un Mundial. Los aspectos morales no entro a cuestionarlos, ella tiene sus posiciones, yo no las comparto", concluyó González Puche.

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