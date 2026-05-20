Conductores en Bogotá podrían pagar multas por este monto si no cancelan en la Zona de Parqueo Pago

La Secretaría de Movilidad recordó las sanciones y medidas que se aplican a quienes incumplen las normas en las Zonas de Parqueo Pago de la capital | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró las sanciones que enfrentan los conductores que utilicen las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en Bogotá sin realizar el pago correspondiente, una infracción que puede terminar en la instalación de cepos, inmovilización del vehículo y multas superiores a los $875.000.

Las autoridades recordaron que estos espacios habilitados para estacionar legalmente en vía pública funcionan bajo un sistema de pago anticipado y que el incumplimiento de las condiciones establecidas puede generar sanciones económicas adicionales para carros y motocicletas.

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Según información divulgada por la Secretaría de Movilidad y citada por Revista Semana, Bogotá ya cuenta con más de 13.000 cupos habilitados dentro de las Zonas de Parqueo Pago distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad recordó las sanciones y medidas que se aplican a quienes incumplen las normas en las Zonas de Parqueo Pago de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá amplió las Zonas de Parqueo Pago

Durante los últimos años, la administración distrital ha fortalecido el sistema de Zonas de Parqueo Pago como una estrategia para recuperar espacio público y ordenar el estacionamiento en vía pública.

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De acuerdo con cifras oficiales, el sistema ha permitido habilitar más de 13.000 cupos en 13 localidades de Bogotá, además de recuperar cerca de 78 kilómetros de vía.

La Secretaría de Movilidad señaló que el esquema también acumula más de nueve millones de usos registrados desde su implementación.

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El pago debe hacerse de forma anticipada

Las autoridades recordaron que el uso de estas zonas exige un pago anticipado por fracciones mínimas de 10 minutos.

Los conductores pueden realizar la transacción mediante la aplicación móvil ZPP Bogotá o a través del asistente virtual ZIPI, habilitado por la administración distrital.

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El objetivo del sistema es permitir que los ciudadanos estacionen legalmente en zonas autorizadas y evitar el parqueo irregular que afecta la movilidad en distintos sectores de la capital.

La Secretaría de Movilidad recordó las sanciones y medidas que se aplican a quienes incumplen las normas en las Zonas de Parqueo Pago de la capital | (Terminal de Transportes)

Instalan cepos a quienes incumplan

La Secretaría de Movilidad advirtió que cuando un conductor utiliza una Zona de Parqueo Pago sin cancelar previamente el servicio, personal autorizado puede verificar la situación e imponer medidas inmediatas.

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Entre esas acciones se encuentra la instalación de cepos para impedir la movilización del vehículo.

Según explicó el Distrito, los ciudadanos cuentan con un límite inferior a 10 minutos para efectuar el pago antes de que se adopten este tipo de medidas sancionatorias.

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Retirar el cepo también tiene costo

Las autoridades precisaron que el retiro del cepo implica un cobro adicional dependiendo del tipo de vehículo involucrado.

En el caso de los carros, el valor establecido para retirar el dispositivo es de aproximadamente $140.000.

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Para motocicletas, la tarifa asciende a cerca de $105.000.

La Secretaría de Movilidad recordó las sanciones y medidas que se aplican a quienes incumplen las normas en las Zonas de Parqueo Pago de la capital | Foto: Terminal de Transportes de Bogotá

La administración distrital insistió en que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas y promover el uso adecuado de los espacios habilitados para estacionar en la ciudad.

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El vehículo podría terminar en patios

La Secretaría de Movilidad también explicó que si el conductor no realiza el pago correspondiente dentro del tiempo establecido, el vehículo puede ser inmovilizado.

En esos casos, el automotor es trasladado mediante grúa a patios autorizados por las autoridades de tránsito.

Además del costo relacionado con patios y grúa, el conductor puede recibir un comparendo tipo C2 por mal parqueo.

Según el Código Nacional de Tránsito, esta infracción equivale a una multa cercana a los $875.452.

Las autoridades buscan reducir el parqueo indebido

El Distrito ha insistido en que las Zonas de Parqueo Pago hacen parte de una estrategia para disminuir el estacionamiento indebido y mejorar la movilidad en Bogotá.

Las autoridades señalaron que el mal uso de estos espacios continúa siendo uno de los problemas frecuentes en diferentes corredores viales de la ciudad.

Por esa razón, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores para utilizar correctamente las plataformas oficiales de pago y evitar sanciones económicas o la inmovilización de sus vehículos.