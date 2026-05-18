Caso Yulixa Toloza: uno de los capturados es tío de María Fernanda Martínez, dueña del centro estético irregular en Bogotá

El vehículo fue encontrado el 18 de mayo en Norte de Santander - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

El 18 de mayo la Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo en el que fue retirada del centro estético en Venecia. Bogotá, Yulixa Toloza, mujer de 52 años que está siendo buscada por las autoridades tras someterse a una cirugía en un lugar que no contaba con la reglamentación adecuada.

Infobae Colombia obtuvo información detallada sobre el hallazgo del automotor, que incluyó el trabajo entre el Gaula de la Policía Nacional, inteligenica y otros funcionarios que fueron vitales para identificar que el carro salió por la autopista Norte, en Bogotá, el 15 de mayo.

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A través de un seguimiento con unidades de tránsito y transporte, se identificó la ruta que utilizaron, evitando principales autopistas, para llegar a Cúcuta, Norte de Santander.

“Producto de las coordinaciones, la Policía Metropolitana de Cúcuta, identificó un vehículo Chevrolet Sonic, el cual habría sido utilizado por personas indiciadas en el caso del procedimiento estético de la ciudad de Bogotá”, informó la fuente de Infobae Colombia.

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No hay información sobre la posible ubicación de Yulixa Toloza - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Además de las autoridades, fue clave el llamado que hicieron civiles oriundos de algunos lugares por los que pasó el automotor durante el recorrido hasta Norte de Santander, más específicamente en el municipio de Los Patios.

Sobre los dos sujetos capturados en el operativo, se presume que no estaban en el carro durante el trayecto, sino que fueron llamados para llegar hasta el sitio residencial y tenían como objetivo desaparecer el automotor.

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Tras la verificación de unidades de policía judicial de la Sijín de Cúcuta, se realizó el proceso de identificación de Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético en Bogotá, y Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana.

El vehículo estaba en una vivienda - crédito Policía Nacional

En otros aspectos mencionados en el documento, la Policía informó que las diligencias judiciales fueron hechas durante inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas del caso y avanzar en esclarecimiento sobre la ubicación de Toloza.

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Debido a los rumores y falsas afirmaciones que se han hecho en redes sociales, incluyendo el presunto hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Huila, las autoridades confirmaron que no hay claridad sobre la ubicación de la mujer hasta el momento.

“Las autoridades informan que seguimos en la búsqueda de Yulitza Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados. La Policía Nacional reitera que este es un caso en pleno desarrollo investigativo, por lo cual todas las capacidades institucionales de policía judicial, inteligencia e investigación criminal permanecen desplegadas para avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos”, es como termina el comunicado.

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Hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de María Fernanda Martínez y su pareja, autoridades presumen que podrían haber dejado el país.

Esta es la última vez que fue vista Yulixa Toloza - crédito Red Social X

Familiares de Yulixa la buscan en el río Tunjuelito

Uno de los allegados a Yulixa Toloza informó a BluRadio que, ante la ausencia de resultados en la investigación y teniendo en cuenta el recorrido que hizo el vehículo en el que fue retirada del inmueble en Venecia, han acordado encontrarse para buscar a la mujer en las inmediaciones del río Tunjuelito.

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“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, relató la mujer, que indicó que se presume que Toloza habría podido ser arrojada del automotor en esa zona por la cercanía con el centro estético irregular.

También confirmó que, luego de la intervención a la que se sometió su amiga, recibieron mensajes desde el celular de Toloza, a pesar de que, en teoría, ella no estaba en capacidad de utilizar el teléfono. Por otra parte, residentes del sector en el que estaba ubicado el centro estético irregular les indicaron que en la noche del 13 de mayo vieron a María Fernanda Martínez salir del sitio con varias maletas.

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