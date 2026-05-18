Colombia

Caso Yulixa Toloza: uno de los capturados es tío de María Fernanda Martínez, dueña del centro estético irregular en Bogotá

Infobae Colombia conoció cómo fue el operativo en el que se registró el hallazgo del vehículo en el que fue retirada la mujer de 52 años el 13 de mayo

Guardar
Google icon
Caso Yulixa Toloza
El vehículo fue encontrado el 18 de mayo en Norte de Santander - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

El 18 de mayo la Policía Nacional confirmó el hallazgo del vehículo en el que fue retirada del centro estético en Venecia. Bogotá, Yulixa Toloza, mujer de 52 años que está siendo buscada por las autoridades tras someterse a una cirugía en un lugar que no contaba con la reglamentación adecuada.

Infobae Colombia obtuvo información detallada sobre el hallazgo del automotor, que incluyó el trabajo entre el Gaula de la Policía Nacional, inteligenica y otros funcionarios que fueron vitales para identificar que el carro salió por la autopista Norte, en Bogotá, el 15 de mayo.

PUBLICIDAD

A través de un seguimiento con unidades de tránsito y transporte, se identificó la ruta que utilizaron, evitando principales autopistas, para llegar a Cúcuta, Norte de Santander.

“Producto de las coordinaciones, la Policía Metropolitana de Cúcuta, identificó un vehículo Chevrolet Sonic, el cual habría sido utilizado por personas indiciadas en el caso del procedimiento estético de la ciudad de Bogotá”, informó la fuente de Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa denunciaron su desaparición luego de una lipólisis láser practicada en un centro estético del sur de Bogotá - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
No hay información sobre la posible ubicación de Yulixa Toloza - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Además de las autoridades, fue clave el llamado que hicieron civiles oriundos de algunos lugares por los que pasó el automotor durante el recorrido hasta Norte de Santander, más específicamente en el municipio de Los Patios.

Sobre los dos sujetos capturados en el operativo, se presume que no estaban en el carro durante el trayecto, sino que fueron llamados para llegar hasta el sitio residencial y tenían como objetivo desaparecer el automotor.

Tras la verificación de unidades de policía judicial de la Sijín de Cúcuta, se realizó el proceso de identificación de Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético en Bogotá, y Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana.

Caso Yulixa Toloza
El vehículo estaba en una vivienda - crédito Policía Nacional

En otros aspectos mencionados en el documento, la Policía informó que las diligencias judiciales fueron hechas durante inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas del caso y avanzar en esclarecimiento sobre la ubicación de Toloza.

Debido a los rumores y falsas afirmaciones que se han hecho en redes sociales, incluyendo el presunto hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Huila, las autoridades confirmaron que no hay claridad sobre la ubicación de la mujer hasta el momento.

Las autoridades informan que seguimos en la búsqueda de Yulitza Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados. La Policía Nacional reitera que este es un caso en pleno desarrollo investigativo, por lo cual todas las capacidades institucionales de policía judicial, inteligencia e investigación criminal permanecen desplegadas para avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos”, es como termina el comunicado.

Hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de María Fernanda Martínez y su pareja, autoridades presumen que podrían haber dejado el país.

Esta es la última vez que fue vista Yulixa Toloza - crédito Red Social X
Esta es la última vez que fue vista Yulixa Toloza - crédito Red Social X

Familiares de Yulixa la buscan en el río Tunjuelito

Uno de los allegados a Yulixa Toloza informó a BluRadio que, ante la ausencia de resultados en la investigación y teniendo en cuenta el recorrido que hizo el vehículo en el que fue retirada del inmueble en Venecia, han acordado encontrarse para buscar a la mujer en las inmediaciones del río Tunjuelito.

“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, relató la mujer, que indicó que se presume que Toloza habría podido ser arrojada del automotor en esa zona por la cercanía con el centro estético irregular.

También confirmó que, luego de la intervención a la que se sometió su amiga, recibieron mensajes desde el celular de Toloza, a pesar de que, en teoría, ella no estaba en capacidad de utilizar el teléfono. Por otra parte, residentes del sector en el que estaba ubicado el centro estético irregular les indicaron que en la noche del 13 de mayo vieron a María Fernanda Martínez salir del sitio con varias maletas.

Temas Relacionados

Yulixa TolozaMaría Fernanda MartínezCúcutaCentro estéticoBogotáPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sin duda, la exposición pública representa un reto para las parejas de los famosos, por lo que la manager y pareja de uno de los artistas más reconocidos de la música popular reveló la importancia de trabajar en sí misma para no permitir que la presión del entorno altere su seguridad

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

La actriz compartió en redes sociales detalles de la llegada de su primera hija, Mila, por lo que recibió una gran cantidad de comentarios en los que se destacan las felicitaciones por esta nueva etapa de su vida y algunos consejos de las que ya son madres

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Plan Retorno del 18 de mayo: así se vive el Pico y placa regional en Cundinamarca y en Bogotá para ingresar a la capital

Un alto volumen de pasajeros y vehículos se ha registrado durante la temporada, con operaciones coordinadas por autoridades nacionales y departamentales para garantizar orden y seguridad en las principales rutas, según los reportes oficiales

Plan Retorno del 18 de mayo: así se vive el Pico y placa regional en Cundinamarca y en Bogotá para ingresar a la capital

Confirman cuál es el error que comenten los colombianos con el dólar y el pago de la prima de junio ante las elecciones presidenciales

Un informe de la Universidad de San Buenaventura recomienda ajustar los presupuestos y priorizar ingresos disponibles ante la volatilidad política

Confirman cuál es el error que comenten los colombianos con el dólar y el pago de la prima de junio ante las elecciones presidenciales

A las personas que viven en arriendo les podrían estar cobrando dinero de más por la vivienda: dicen por qué la práctica es ilegal

Expertos dince que cada vez son mayores los desafíos de educación y tecnificación en contratos urbanos, mientras la informalidad expone a millones de familias a conflictos y desprotección

A las personas que viven en arriendo les podrían estar cobrando dinero de más por la vivienda: dicen por qué la práctica es ilegal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Deportes

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores