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Conductor causó pánico al atropellar a varias personas frente al hospital de Suba, en Bogotá: investigan si el hombre estaba borracho

El automóvil embistió a transeúntes y motociclistas antes de escapar del sector del noroccidente de la capital del país

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Un conductor al volante de un vehículo blanco desató el pánico en inmediaciones del Hospital de Suba, en el noroccidente de Bogotá, al atropellar a varias personas y huir del lugar, dejando una escena de confusión y angustia entre quienes se encontraban en el sector - crédito @diana__andrade / X

Los alrededores del Hospital de Suba, en el sector de El Pinar, en el noroccidente de Bogotá, se convirtieron en escenario de un episodio caótico cuando el conductor de un vehículo blanco arrolló a varias personas e intentó huir sobre las 7:41 p. m del 19 de mayo de 2026.

En los videos compartidos en redes sociales se ve cuando el automóvil, tras impactar una motocicleta, retrocedió mientras un grupo de ciudadanos intentaba detenerlo. En medio de los gritos y la tensión del momento, varias personas corrieron para apartarse del automóvil.

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El conductor, lejos de detenerse, volvió a acelerar y escapó de la zona hospitalaria, mientras algunos motociclistas iniciaron una persecución. El vehículo fue finalmente detenido, aunque hasta ahora se desconoce la identidad del conductor.

Respecto a los motivos del incidente, no existen aún versiones oficiales. Tampoco se ha confirmado cuántas personas resultaron lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

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Testigos afirmaron a Noticias Caracol que el conductor salió corriendo del hospital, al parecer ebrio y subió al automóvil para luego atropellar a varias personas en la vía. En los videos también se observa cómo el vehículo arrolla una motocicleta y avanza de forma abrupta, obligando a los presentes a apartarse rápidamente.

Dos víctimas fueron trasladadas en ambulancia y una más recibió atención inmediata dentro del hospital tras quedar debajo del automóvil. La investigación continúa y las autoridades no han emitido nuevos detalles.

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