Petro le respondió académico que lo acusó de “excitar el resentimiento”: “el rencor no sale de mostrar la desigualdad, sale de que hay desigualdad”

El debate sobre la desigualdad social y su tratamiento en la política colombiana ha generado un reciente intercambio entre Gustavo Petro y Camilo Pardo, figuras reconocidas por su participación en debates públicos sobre el rumbo del país.

Ambos han expuesto sus perspectivas sobre el papel del resentimiento en la dinámica electoral y las implicaciones de este fenómeno para la democracia en Colombia.

Camilo Pardo, investigador, profesor de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de la Javeriana y embajador académico, planteó que “excitar el resentimiento en una patria minada por la desigualdad es una táctica electoral eficaz; pero un país que se alimenta de rencor jamás edifica futuro”.

Pardo alertó sobre el peligro de recurrir al resentimiento como motor de la vida política, y advirtió que impulsar el descontento resulta sencillo mientras que edificar un futuro compartido tras la fractura social representa un desafío mayor.

En respuesta directa a estas declaraciones, Gustavo Petro defendió en su cuenta oficial de X que “el rencor no sale de mostrar la desigualdad, sale de que hay desigualdad y desde hace siglos”.

Para Petro, el resentimiento social no procede de hacer visibles las brechas que existen en la sociedad, sino de la persistencia histórica de dichas inequidades. En su intervención, enfatizó que la superación del rencor y la construcción de un acuerdo colectivo dependen de políticas reales orientadas a lograr la equidad, la solidaridad y la libertad: “Lo que acaba el rencor, lo que permite construir el pacto social o el contrato social si quiere (Rousseau), es la construcción real de la equidad, de la solidaridad y de la libertad”.

Petro continuó su argumentación destacando que estos principios representan la base de “una democracia liberal”. Sin embargo, subrayó el ambiente de polarización política existente al señalar:

“Pero pareciera el peor de los estatismos, según la oposición”. Así, cuestionó que la búsqueda de equidad y solidaridad sea interpretada como un problema de intervencionismo, insistiendo en que estos valores forman parte esencial de una democracia plural.

El intercambio revela la dificultad de afrontar el resentimiento social desde la política y el reto de los líderes para encauzarlo de manera constructiva. Como advirtió Camilo Pardo, provocar divisiones puede ser sencillo, pero reconstruir una nación exige mucho más que solo superar los desencuentros generados por el rencor.