Colombia

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Cada diciembre, los seguidores del ‘Cacique de la junta’ conmemoran la vida artística del guajiro, que falleció en 2013

Guardar
Martínez tuvo tres hijos con
Martínez tuvo tres hijos con Diomedes Díaz y fue la última esposa que tuvo el cantautor - crédito @consuelomartinez.oficial

Desde que su fallecimiento, el 22 de diciembre de 2013, cada año los seguidores y familiares de Diomedes Díaz recuerdan a uno de los artistas del vallenato más reconocidos de Colombia.

En 2025 esto no fue la excepción, puesto que en redes sociales los “diomedistas” homenajearon al guajiro; sin embargo, la publicación que se volvió tendencia fue la de su última esposa, Consuelo Martínez, que en Instagram compartió varias fotografías del cantautor que tuvo 21 hijos reconocidos, tres de ellos con Martínez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la descripción, la última esposa de Diomedes Díaz mencionó las dificultades que ha tenido que afrontar desde que murió el artista.

Han pasado doce años, Doce años desde el día en que la vida se partió en dos y tuve que aprender a existir sin ti. No a olvidarte, No a dejar de amarte… solo a seguir respirando con tu ausencia sentada conmigo. Al principio no sabía cómo hacerlo. Todo dolía. Tu lugar, tu silencio, tu presencia, tu todo. Con el tiempo entendí que no se trata de cerrar heridas, sino de aprender a caminar con ellas”, se lee en la publicación.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que le dedicó Consuelo Martínez a Diomedes Díaz - crédito @consuelomartinez.oficial

En ese sentido, Martínez aseguró que en sus hijos encontró un consuelo y la motivación que necesitaba para seguir viviendo.

Me quedé con nuestros hijos, con esa parte tuya que sigue viva y creciendo. Ellos han sido mi mayor orgullo y mi mayor responsabilidad. En sus miradas te he vuelto a encontrar y gracias a ellos entendí que tu paso por mi vida no fue breve ni en vano. He seguido sola, sí, sola en las decisiones, en los miedos, en las noches largas, pero nunca desamparada”.

La última esposa del cantautor mencionó que Díaz cumplió con la promesa de quedarse junto a ella hasta su último suspiro, siendo ese uno de los aspectos que le generan más honor en la actualidad.

Te quedaste hasta el último día, y eso lo llevo como un honor, y honra, como una verdad que nadie puede tocar. No te voy a decir que el dolor se fue. Sigue aquí. Cambió de forma, pero no se fue. A veces es un suspiro, a veces es un nudo, a veces una nostalgia que llega sin avisar… Sigo de pie, que hago lo mejor que puedo con lo que la vida me ha dejado, que he honrado tu nombre, tu amor, el hogar y la familia que formamos”.

Martínez afirmó que encontró consuelo
Martínez afirmó que encontró consuelo en sus hijos - crédito @consuelomartinez.oficial

En la parte final, Consuelo Martínez le dedicó unas palabras a Diomedes Díaz, al que mencionó como su “gran y único amor”.

Te extraño sin escándalo, sin dramatismos. Te extraño como se extraña lo que fue hogar, lo que fue un gran amor, un gran sentimiento, lo que fuiste y seguirás siendo en mi vida. Mi gran y único amor es y serás para siempre… sé que Dios te tiene en el mejor lugar".

En los comentarios de la publicación, seguidores de Martínez le agradecieron a la mujer por recordar a Diomedes Díaz y mantener parte de su legado presente.

Martínez publicó varias fotografías junto
Martínez publicó varias fotografías junto a "El Cacique" - crédito @consuelomartinez.oficial

El 22 de diciembre también fue aprovechado para los supersticiosos, que consideran que cada año “El cacique”, premia a sus fanáticos que juegan con fechas especiales de su vida.

En ese sentido, cada año se recuerdan las combinaciones numéricas que los seguidores del artista vallenato utilizan para apostar en loterías. Estas son algunas de ellas:

  • 1222 – mes y día del fallecimiento de Diomedes
  • 2622 – Día de nacimiento y fallecimiento
  • 5726 – Año y día que nació
  • 2213 – Día y año que murió
  • 0526 – Mes y día que nació

Temas Relacionados

Diomedes DíazConsuelo MartínezMuerte de Diomedes DíazÚltima esposa de Diomedes DíazEsposa de Diomedes DíazCuántos hijos tuvo Diomedes DíazColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Emprendedora habría sido víctima de robo por su propia empleada: la mujer anunció demanda contra su exjefe

La joven detectó, mientras realizaba una transmisión en vivo por Tiktok, el millonario desfalco al descubrir que pagos de clientas mayoristas fueron desviados a través de una cuenta personal de Nequi

Emprendedora habría sido víctima de

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Qué hizo Ecopetrol para que el Gobierno Petro haya establecido un nuevo aumento en el precio del galón de Acpm en diciembre

Las estaciones de servicio deben adaptar su estrategia comercial ante el entorno de competencia y márgenes que varían por regiones

Qué hizo Ecopetrol para que

Quiénes deben pagar el Impuesto predial en 2026: así quedaron las fechas en Bogotá

Nuevas resoluciones establecieron cómo acceder a los alivios tributarios, quiénes pueden declarar sin pagar y las condiciones exigidas por las entidades oficiales para acceder a beneficios o reducir el monto fiscal

Quiénes deben pagar el Impuesto

El Idrd anunció horarios especiales en escenarios recreativos y Cefes de Bogotá por fiestas de fin de año

Las modificaciones en la atención buscan permitir la adecuada planificación de las visitas, garantizando el acceso a actividades deportivas, recreativas y culturales, mientras se prioriza la seguridad y el bienestar de los asistentes

El Idrd anunció horarios especiales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Influencer Silvy Araújo publicó emotivo video para confirmar que está embarazada: “Nuestro sueño creciendo”

Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

Violeta Bergonzi se aplicó botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido

La Dimayor aclaró los títulos de la Copa Colombia: esto pasará con los campeones antes de 2008

Hernán Peláez anunció su salida de la radio y programa deportivo que conducía: “La vida sigue”