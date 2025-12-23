Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Martínez tuvo tres hijos con Diomedes Díaz y fue la última esposa que tuvo el cantautor - crédito @consuelomartinez.oficial

Desde que su fallecimiento, el 22 de diciembre de 2013, cada año los seguidores y familiares de Diomedes Díaz recuerdan a uno de los artistas del vallenato más reconocidos de Colombia.

En 2025 esto no fue la excepción, puesto que en redes sociales los “diomedistas” homenajearon al guajiro; sin embargo, la publicación que se volvió tendencia fue la de su última esposa, Consuelo Martínez, que en Instagram compartió varias fotografías del cantautor que tuvo 21 hijos reconocidos, tres de ellos con Martínez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la descripción, la última esposa de Diomedes Díaz mencionó las dificultades que ha tenido que afrontar desde que murió el artista.

“Han pasado doce años, Doce años desde el día en que la vida se partió en dos y tuve que aprender a existir sin ti. No a olvidarte, No a dejar de amarte… solo a seguir respirando con tu ausencia sentada conmigo. Al principio no sabía cómo hacerlo. Todo dolía. Tu lugar, tu silencio, tu presencia, tu todo. Con el tiempo entendí que no se trata de cerrar heridas, sino de aprender a caminar con ellas”, se lee en la publicación.

Este fue el mensaje que le dedicó Consuelo Martínez a Diomedes Díaz - crédito @consuelomartinez.oficial

En ese sentido, Martínez aseguró que en sus hijos encontró un consuelo y la motivación que necesitaba para seguir viviendo.

“Me quedé con nuestros hijos, con esa parte tuya que sigue viva y creciendo. Ellos han sido mi mayor orgullo y mi mayor responsabilidad. En sus miradas te he vuelto a encontrar y gracias a ellos entendí que tu paso por mi vida no fue breve ni en vano. He seguido sola, sí, sola en las decisiones, en los miedos, en las noches largas, pero nunca desamparada”.

La última esposa del cantautor mencionó que Díaz cumplió con la promesa de quedarse junto a ella hasta su último suspiro, siendo ese uno de los aspectos que le generan más honor en la actualidad.

“Te quedaste hasta el último día, y eso lo llevo como un honor, y honra, como una verdad que nadie puede tocar. No te voy a decir que el dolor se fue. Sigue aquí. Cambió de forma, pero no se fue. A veces es un suspiro, a veces es un nudo, a veces una nostalgia que llega sin avisar… Sigo de pie, que hago lo mejor que puedo con lo que la vida me ha dejado, que he honrado tu nombre, tu amor, el hogar y la familia que formamos”.

Martínez afirmó que encontró consuelo en sus hijos - crédito @consuelomartinez.oficial

En la parte final, Consuelo Martínez le dedicó unas palabras a Diomedes Díaz, al que mencionó como su “gran y único amor”.

“Te extraño sin escándalo, sin dramatismos. Te extraño como se extraña lo que fue hogar, lo que fue un gran amor, un gran sentimiento, lo que fuiste y seguirás siendo en mi vida. Mi gran y único amor es y serás para siempre… sé que Dios te tiene en el mejor lugar".

En los comentarios de la publicación, seguidores de Martínez le agradecieron a la mujer por recordar a Diomedes Díaz y mantener parte de su legado presente.

Martínez publicó varias fotografías junto a "El Cacique" - crédito @consuelomartinez.oficial

El 22 de diciembre también fue aprovechado para los supersticiosos, que consideran que cada año “El cacique”, premia a sus fanáticos que juegan con fechas especiales de su vida.

En ese sentido, cada año se recuerdan las combinaciones numéricas que los seguidores del artista vallenato utilizan para apostar en loterías. Estas son algunas de ellas:

1222 – mes y día del fallecimiento de Diomedes

2622 – Día de nacimiento y fallecimiento

5726 – Año y día que nació

2213 – Día y año que murió

0526 – Mes y día que nació