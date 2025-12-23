Colombia

Gobierno Petro adelantó regalo de Navidad para Clan del Golfo: otorgó zonas especiales al grupo criminal hasta finales de 2026

Los territorios donde podrán ubicarse mientras avanzan los diálogos de paz incluye la zona rural de Tierralta, Córdoba, Unguía y Belén de Bajirá, Chocó

Gobierno Petro adelantó regalo de
Gobierno Petro adelantó regalo de Navidad para Clan del Golfo: otorgó zonas especiales al grupo criminal hasta finales de 2026

Continúan los avances en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo.

Tras comenzar las negociaciones de desmovilización en Catar y anunciar que para el 3 de marzo de 2026 está previsto el reinicio de las conversaciones, el Estado colombiano hizo pública la resolución 471 de 2025, en la que estipula que las zonas de ubicación temporales (Zut) para el Clan del Golfo se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los territorios donde los altos mandos del Clan del Golfo y sus soldados podrán mantenerse mientras avanzas los diálogos son: zona rural de Tierralta, Córdoba y en Unguía y Belén de Bajirá de Chocó.

Los territorios donde podrán ubicarse
Los territorios donde podrán ubicarse mientras avanzan los diálogos de paz incluye la zona rural de Tierralta, Córdoba, Unguía y Belén de Bajirá, Chocó

“Establecer hasta el 31 de diciembre de 2026 las Zonas de Ubicación Temporal - ZUT ubicadas en área rural de los municipios de Belén de Bajirá y Unguia, departamento del Chocó, y Tierralta, departamento de Córdoba, con el objetivo de facilitar la ubicación gradual y progresiva de combatientes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, en el marco del estado avanzado del proceso de conversación sociojurídico con este grupo y la implementación de los compromisos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes para su sometimiento a la justicia”.

En desarrollo...

