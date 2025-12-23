Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

El creador de contenido lo confirmó con un curioso video - crédito @felipesaruma/IG

Felipe Saruma irrumpe en la escena electoral del Atlántico al anunciar su candidatura a la Cámara de Representantes para las elecciones de Congreso 2026.

Empresario y figura reconocida en el ámbito digital colombiano gracias a su relación con Andrea Valdiri, asume este reto sin experiencia previa en cargos públicos y plantea una campaña orientada a conectar con las realidades de las comunidades locales, apartándose de los esquemas convencionales.

Juventud y experiencia: el valor de innovar desde temprano

Felipe Saruma aparece en la lista de Cambio Radical para la Cámara de Representantes por Atlántico, resaltando el ingreso de creadores de contenido al escenario político - crédito @felipesaruma/ Instagram

Ante la pregunta sobre si su edad representa un obstáculo para asumir funciones legislativas, Felipe Saruma afirma: “He sido muy joven para emprender, para crear mi empresa, para inspirar a millones. Creo que no hay una edad específica para uno entender las comunidades y ayudarlos a que su voz sea escuchada”.

Así, reivindica el espacio del liderazgo joven y la necesidad de aportar miradas frescas al panorama político del Atlántico.

Una campaña sin artificios ni fórmulas gastadas

Durante las deliberaciones con su equipo de campaña, Saruma rechaza recurrir a estrategias emocionales prefabricadas e insiste en la importancia de ofrecer herramientas reales para el desarrollo regional.

El perfil de Felipe Saruma se caracteriza por su experiencia en redes sociales, donde suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok - crédito captura de pantalla Cambio Radical

“No, creo que todos estamos cansados de cómo hacen campaña normalmente. La conexión real la vamos a lograr brindando herramientas que permitan el desarrollo de la región”, señala, desestimando coreografías, espectáculos o cualquier elemento forzado.

Y añade: “Mientras los políticos invierten grandes cantidades de recursos intentando ser influencers de forma forzada para que los escuchen, nosotros queremos poner a disposición la plataforma que ya tenemos para que las voces de las comunidades sean escuchadas”.

Motivación y sentido de pertenencia

Consultado sobre los motivos para dejar su éxito empresarial e ingresar a la política, el candidato resalta un propósito que trasciende la búsqueda de reconocimiento.

Denunciaron a Felipe Saruma ante la SIC - crédito @felipesaruma/IG

“Algo que me caracteriza en general es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago es por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”.

Voces y causas invisibilizadas

Saruma explica a quiénes espera representar y detalla que su campaña prioriza a grupos históricamente marginados.

“Quiero ser la voz en el Congreso de todos los jóvenes en busca de oportunidades, de todos los emprendedores, artistas, campesinos, artesanos, matronas, que buscan visibilizar sus productos y servicios para mejorarle la calidad de vida a todas sus familias”.

De esta forma, destaca la relevancia de la diversidad cultural y el papel de la economía popular en su agenda legislativa.

Rechazo al oportunismo y defensa de la autenticidad

Felipe Saruma destacó la importancia del evento para su crecimiento como creador audiovisual y su pasión por el cine - crédito felipesaruma / Instagram

Cuando su equipo sugiere adoptar estrategias propias del marketing digital habitual, Saruma es tajante: “No, nosotros no vamos a caer en el oportunismo para hacer campaña”.

Entre comentarios de quienes lo rodean sobre su carácter “políticamente incorrecto”, queda de manifiesto el tono distintivo que él busca imprimir a su postulación, desmarcándose de prácticas tradicionales.

La propuesta de Saruma apuesta por una forma de hacer política sustentada en la escucha activa y la participación colectiva, dando espacio a quienes han permanecido fuera de la discusión pública y fomentando el desarrollo regional.

Rápidamente, los seguidores del influencer que fue denunciado ante la SIC, dejaron algunos comentarios en su publicación: “Excelente hermano tienes don d gente 🔥 👏 con toda !!!!! A trabajar por Colombia"; “qué gran manera de comunicar este bonito proyecto. Cuenta conmigo q vamos pa encima”; “Excelente! Muy a tu estilo y eso genera confianza. sin miedo tendrás el voto de muchos! 💪🏽 104 Dios guíe esta nueva etapa de tu vida", entre otros.