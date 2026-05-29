Técnico de Portugal reveló problema de los lusos de cara al Mundial 2026 “Hay una barrera psicológica”

Roberto Martínez habló sobre la responsabilidad que tiene con la selección de Portugal en el Mundial de 2026-crédito Henry Romero/REUTERS

El 27 de junio de 2026 se jugará el partido entre Portugal y Colombia en el estadio Hard Rock de Miami, y la Tricolor prepara los detalles para lo que será su séptima participación en Mundiales en Bogotá.

En medio de este contexto, el técnico Roberto Martínez habló el 28 de mayo de 2026 con El Larguero, de la emisora Cadena Ser, de España, sobre lo que representa el reto de dirigir al equipo liderado por Cristiano Ronaldo, y el favoritismo que existe con los campeones de la UEFA Nations League.

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Roberto Martínez detalló que el favoritismo solo existe hacia las selecciones que ganador el Mundial, descartando a Portugal de llevar esa condición para jugar en el Mundial 2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sobre la condición de candidata, el técnico trazó una línea entre Portugal y los equipos que ya conocen el recorrido completo hacia el título. “La palabra favorita solo pertenece a las selecciones que ya han ganado un Mundial”, dijo Martínez a Cadena SER.

El seleccionador añadió en El Larguero que no considera que exista un favoritismo hacia la selección lusa, y que dicha condición de candidatos solo pertenece a los países que conquistaron la Copa del Mundo_

“Hay una barrera psicológica que solo aparece cuando estás en el torneo, te tienes que sentir capacitado para ganar el Mundial y eso solo empieza cuando tienes una generación que ya ha ganado el torneo. Ahí está la diferencia con selecciones como Francia, España, Brasil o Argentina. Tenemos unos grandes jugadores y muy comprometidos, si se nos pone la etiqueta de candidata pues la aceptamos con humildad y con mucho orgullo”, explicó el técnico español.

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Cristiano Ronaldo encabeza un grupo que Martínez define por su exigencia

Roberto Martínez habló sobre la autoexigencia que lleva Cristiano Ronaldo en cada uno de sus retos deportivos, cualidad que lo lleva a ser un ganador, según el concepto del técnico español-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Durante la entrevista, Martínez dedicó varios elogios a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal y una de las grandes referencias del equipo para el Mundial. Según dijo en El Larguero, el delantero marcó 25 goles en sus últimos 30 partidos.

“Es un icono. Lo que ha hecho en el fútbol es muy marcante y va a ser marcante durante muchos años. Es nuestro capitán, él tiene la competitividad y la exigencia que tienen el resto de jugadores. El capitán para nosotros es muy importante, tiene una incidencia esencial, esa longevidad se tiene que usar y esperemos que pueda ser una experiencia única”, afirmó Martínez.

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El técnico también vinculó la vigencia del atacante a un rasgo mental más que físico.

“¿El secreto de su físico? Nos encantaría pasar el modelo de Cristiano a todos los jugadores jóvenes de Portugal. Hemos llegado a la conclusión de que Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico. Cristiano, al contrario de lo que come, es el hambre que tiene. Al día siguiente de ganar tiene la misma hambre de mejorar. Es más un aspecto psicológico que físico. Cristiano es un ejemplo de cómo tiene que ser un jugador mentalmente”, declaró.

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La lista incluye cuatro porteros, la entrada de Samu Costa, y el concepto de Bernardo Silva

Roberto Martínez habló sobre la inclusión de Samu Costa, y la posible llegada de Bernardo Silva al FC Barcelona-crédito Ana Escobar/EFE

Una de las decisiones menos habituales de la convocatoria fue incluir cuatro guardametas. Martínez explicó en El Larguero que la medida busca mantener la calidad de los entrenamientos y anticiparse a una posible lesión en ese puesto.

“Nosotros siempre trabajamos con cuatro porteros porque en los entrenamientos se trabaja mucho la finalización en el área”, señaló el seleccionador en Cadena SER. Añadió que, si un arquero sufre una lesión, tiene sentido que su reemplazo ya esté integrado en la dinámica del grupo.

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Otra de las novedades es la presencia del volante del Mallorca Samu Costa (y compañero de Johan Mojica, defensor de la Selección Colombia). Martínez explicó al medio que lo eligió por su perfil defensivo y por una energía que valoró en los partidos de marzo, pese al impacto anímico que tuvo para el futbolista el descenso de su club.

“Lo he convocado por cuestión de perfil, es más defensivo y es diferente al resto. En marzo tuvo dos partidos para demostrar su momento y nos gustó mucho su energía”, dijo el entrenador.

Bernardo Silva se refirió a la posibilidad de que el volante Bernardo Silva llegue al FC Barcelona-crédito vía imágenes en acción Jason Cairnduff/REUTERS

También habló sobre el futuro de Bernardo Silva, en medio de versiones sobre un posible fichaje por el Atlético de Madrid o el FC Barcelona.

“Te roba el corazón cuando trabajas con él. Bernardo juega en todas las posiciones, donde le necesite el equipo o donde el juego le necesite. Es muy inteligente y muy especial. No hay otro caso en el fútbol mundial de un jugador de ese nivel libre. Tiene una disciplina táctica y una inteligencia de juego que es capaz de adaptarse a todo. Él se tiene que sentir importante, pero encaja en cualquier estilo”, sostuvo en El Larguero.

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Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).