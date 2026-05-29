Colombia

Miguel Uribe Londoño reiteró malos tratos por parte de Paloma Valencia contra su hijo Miguel Uribe Turbay: “Murió atormentado”

La acusación apuntó a dos senadoras del uribismo. Uribe Londoño aseguró que Paloma Valencia y María Fernanda Cabal reaccionaron con molestia a un acto político de Miguel Uribe Turbay en Medellín y vinculó esa reacción con cuestionamientos posteriores contra el fallecido senador

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Ilustración en acuarela de Miguel Uribe Londoño y Paloma Valencia señalándose y hablando con micrófonos. De fondo, la Casa de Nariño y la bandera de Colombia.
Miguel Uribe Londoño y Paloma Valencia se enfrentan previo a la jornada electoral del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial y padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, profundizó su ruptura con una parte del Centro Democrático y la convirtió en una decisión política explícita: dijo que no apoyará “bajo ninguna circunstancia” a Paloma Valencia y sostuvo que su hijo murió “atormentado” por el trato que recibió dentro de su propio partido.

Según afirmó en una entrevista con Blu Radio, el quiebre también en la relación con el expresidente Álvaro Uribe. “Desde el mes de enero ya no nos comunicamos más”, dijo al ser consultado sobre hace cuánto no habla con el exmandatario.

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La definición no quedó limitada a una diferencia electoral. Uribe Londoño afirmó que los vínculos con la candidatura de Paloma Valencia están “totalmente” rotos y ligó esa distancia a episodios que, según su relato, afectaron de manera directa a su hijo durante la campaña interna del uribismo.

El candidato Londoño habló sobre eventuales alianzas de segunda vuelta y su relación con figuras del Centro Democrático: reveló que no retomó contactos con Abelardo de la Espriella, que dejó de comunicarse con el expresidente Álvaro Uribe desde enero y que su negativa a respaldar a Valencia respondió a lo que describió como maltratos contra Miguel Uribe Turbay dentro del partido.

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Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay habría sido señalado por compañeros del Centro Democrático previo a su magnicidio - crédito Colprensa

Miguel Uribe Londoño vinculó su rechazo a Paloma Valencia con el sufrimiento que, según dijo, vivió su hijo

Cuando el periodista le preguntó si, entre todos los candidatos, la única persona a la que no apoyaría sería Paloma Valencia, Uribe Londoño respondió sin margen de duda: “No, no bajo ninguna circunstancia. Es que a mí no se me puede olvidar. Miguel murió atormentado”.

En su relato, el político sostuvo que ese malestar era conocido por otros miembros del partido. “Los mismos compañeros del Centro Democrático lo saben. María Claudia lo sabe”, comentó Londoño a Blu Radio, antes de señalar que evitaba repetir expresiones de su hijo “por respeto a Miguel”, expresó.

La acusación avanzó sobre dos senadoras del uribismo. Uribe Londoño aseguró que Paloma Valencia y María Fernanda Cabal reaccionaron con molestia a un acto político de Miguel Uribe Turbay en Medellín y vinculó esa reacción con cuestionamientos posteriores contra su hijo.

La senadora Paloma Valencia aseguró que el congresista Miguel Uribe se ha encargado de difundir el "chisme" de que sería el candidato de Álvaro Uribe para las elecciones de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Camila Díaz/Colprensa
La senadora Paloma Valencia aseguró que el congresista Miguel Uribe se ha encargado de difundir el "chisme" de que sería el candidato de Álvaro Uribe para las elecciones de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Camila Díaz/Colprensa

El padre del senador fallecido ubicó el origen del conflicto en un acto en Medellín con 8.000 personas

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño situó uno de los episodios centrales en abril, durante un evento en Plaza Mayor de Medellín. Según dijo, Miguel Uribe Turbay realizó allí una reunión con 8.000 personas y con el respaldo de “prácticamente el 80% del Centro Democrático”.

A partir de ese acto, describió una reacción adversa dentro del partido. “Esas mujeres se molestaron mucho”, dijo en alusión a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

El candidato presidencial agregó que el expresidente Álvaro Uribe no salió en defensa de su hijo en ese momento. Según su versión, el exmandatario “permitió” esa presión y publicó un mensaje en redes sociales que calificó como “muy desagradable”, en el que le decía a Miguel que había que hacer “nueva política” y que ese tipo de reuniones no se podían hacer.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, asiste a un acto de cierre de campaña - crédito Luisa González/Reuters
La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, asiste a un acto de cierre de campaña - crédito Luisa González/Reuters

Uribe Londoño fue más allá del reproche interno y describió acusaciones de máxima gravedad. “Y ellas lo tildaron de mafioso, lo tildaron de que estaba financiado por los paramilitares”, dijo Miguel Uribe Londoño.

La consecuencia, según su relato, fue un deterioro personal profundo. “Con esto que te estoy mostrando, Miguel sufría mucho. Miguel era un hombre muy sensible”, dijo Miguel Uribe Londoño a Blu Radio, en una caracterización que completó con una defensa de la integridad de su hijo.

Sobre un eventual llamado de Abelardo de la Espriella para una segunda vuelta, Uribe Londoño evitó un compromiso automático y respondió que primero pondría “el legado de Miguel y el programa de Miguel” sobre la mesa. Acto seguido aclaró que no ha vuelto a hablar con él. “No, no volvió a hablar con él” concluyó el candiato a la Presidencia de la República.

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