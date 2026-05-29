Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

La creadora de contenido María Elvira Ramírez presenta su método para preparar patacones en airfryer - crédito @mariaelvirar/tiktok

La creadora de contenido colombiana María Elvira Ramírez volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir una sencilla receta para preparar patacones en airfryer, utilizando pocos ingredientes y evitando las tradicionales frituras en abundante aceite.

La influenciadora mostró paso a paso cómo logra preparar esta popular receta colombiana de manera más ligera, manteniendo la textura crocante y el sabor característico que suele acompañar platos típicos y reuniones familiares.

“Yo hago patacones en airfryer sin aceite y son demasiado, demasiado ricos. Y hoy te voy a enseñar a hacerlos”, comentó al inicio del video que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores.

En la grabación, María Elvira explicó que uno de los primeros trucos para facilitar la preparación está en retirar correctamente la cáscara del plátano y, según dijo, el secreto está en golpear ligeramente el plátano antes de pelarlo.

María Elvira Ramírez sorprende con su truco casero para unos patacones crocantes en airfryer - crédito @mariaelvirar_/IG

“Lo primero es que para quitarle la cáscara bien van a pegarle al plátano, así tal cual como lo escuchan. Esto va a ayudar a que la cáscara se quite muy fácil”, explicó.

La creadora de contenido también reveló que prefiere utilizar plátanos más amarillos para conseguir un sabor ligeramente dulce en los patacones. Además, indicó cuál es el tamaño ideal para cortar las rodajas antes de cocinarlas.

“A mí me gustan los pataconcitos medio dulces, entonces el mío estaba más amarillo y la medida perfecta son dos dedos (para cortar la rodajas)”, señaló mientras mostraba el procedimiento.

Posteriormente, la influenciadora recomendó hervir las rodajas de plátano en agua con sal entre cinco y diez minutos, dependiendo del nivel de maduración del ingrediente. Paralelamente, sugirió preparar una mezcla sencilla para potenciar el sabor y lograr una textura más crujiente.

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“Van a hacer aparte una mezclita de aceite de oliva, ajo, pimienta, sal y un chorrito de agua”, explicó Ramírez.

La receta de patacones ligeros de María Elvira Ramírez gana atención en redes sociales - crédito @mariaelvirar/tiktok

Uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios fue la técnica para aplastar los patacones. María Elvira utilizó una bolsa tipo ziploc y un plato para darles forma de manera práctica y uniforme.

“Con una bolsita ziploc van a meter sus rodajitas, con un plato van a espichar muy bien y van a ver cómo estos salen superfácil”, comentó.

Después de darles forma, la creadora de contenido recomendó pintar cada patacón con la mezcla preparada previamente antes de llevarlos a la airfryer.

“Esto le va a dar sabor, va a hacer que queden más crunchy y van a quedar delis”, afirmó.

Finalmente, explicó que los patacones deben cocinarse entre 15 y 20 minutos en la freidora de aire hasta obtener el nivel de crocancia deseado.

Así reinventa María Elvira Ramírez los patacones colombianos con un toque moderno y sin complicaciones - crédito @mariaelvirar_/IG

“Sí pueden hacer patacones en airfryer sin usar aceite y quedan demasiado ricos, perfectos con limoncito. ¡Guau!”, concluyó.

La publicación generó múltiples reacciones entre usuarios que destacaron la practicidad de la receta y la posibilidad de disfrutar este tradicional acompañamiento colombiano con menos grasa y de una manera más saludable.

En redes sociales, varios seguidores aseguraron que pondrán en práctica el truco de hervir previamente el plátano y resaltaron que la airfryer se ha convertido en una de las herramientas favoritas para reinventar recetas típicas sin perder sabor.

“Los patacones por lo general se hacen con plátano verde, pero voy a probar con amarillo”, “Si usas aceite, pero poco”, “El aceite de oliva también es aceite”, “Si es amarillo el plátano no es necesario pegarle“, ”Se ven deliciosos, los voy a probar", dicen algunas de las reacciones.

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Los patacones, conocidos también como tostones en otros países de América Latina, son uno de los acompañamientos más populares de la gastronomía colombiana y suelen servirse con carnes, hogao, guacamole o simplemente con limón y sal.