Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Kilómetro 53: Cuatro fugados escalan el Passo Duran, el premio de primera categoría, que cuenta con 12,1 kilómetros y una inclinación al 8,17%

El trazado incluye seis puertos categorizados y suma 5.000 metros de elevación positiva. El punto más alto será el Passo Giau, que se coronará a 2.200 metros , señalado como el “techo” de la carrera.

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se disputa este 29 de mayo entre Feltre y Piani di Pezzè, con 151 kilómetros y el mayor desnivel acumulado de esta edición

11:50 hs

Egan Bernal quiere terminar de la mejor forma la primera grande de ciclismo

La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram

La etapa comenzó a partir de las 5:20 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Dsports, de la aplicación de DGO, de Caracol Sports y Deportes RCN.

En la etapa 18, disputada el 28 de mayo de 2026 entre Fai della Paganella y Pieve di Solgo, el francés Paul Magnier ganó jueves la etapa 18 del Giro de Italia al imponerse en el esprint final de los 171 km entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, una jornada en la que Jonas Vingegaard llegó sin contratiempos y sostuvo el liderato de la general.

El movimiento decisivo lo provocó una caída a 50 km de la meta: el portugués Afonso Eulálio se fue al suelo, se levantó y continuó pese al dolor en un codo, y luego fue protagonista en los ataques que tensaron el final.

En el arranque, Filippo Magli y Johan Jacobs intentaron abrir la fuga, pero el pelotón neutralizó el intento. Más tarde, Mattia Bais consiguió margen junto a Mifstud, Geens y Shaw, aunque el grupo de favoritos mantuvo la diferencia controlada.

A 21 km del final se extinguió la escapada y el pelotón quedó compacto antes del ascenso a Ca’ del Poggio, donde Eulálio aceleró y obligó a reaccionar a Vingegaard, Egan Bernal y el resto de candidatos. En el cierre, Eulálio volvió a moverse con Kulset, pero ambos fueron alcanzados a un kilómetro de la llegada.