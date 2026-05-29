Colombia

Caso de Kevin Santiago Ángel: su familia señaló extraña actitud del profesor cuando se comunicaron con él por última vez

El cuerpo del docente fue arrojado dentro de una maleta que los criminales abandonaron en un terreno baldío, usado con frecuencia para arrojar escombros, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá

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El docente era reconocido por su labor social y trabajo con barras bravas de Millonarios, el equipo del cual era hincha - créditos @centromemoriabogota/IG | @consejeriadepaz/IG
El docente era reconocido por su labor social y trabajo con barras bravas de Millonarios, el equipo del cual era hincha - créditos @centromemoriabogota/IG | @consejeriadepaz/IG

La reconstrucción de las últimas horas con vida del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá suma un nuevo componente dentro de la hoja de ruta que llevan los investigadores del caso.

El docente de 31 años fue hallado sin vida tras las labores de búsqueda que finalizaron 25 de mayo de 2026 tras permanecer desaparecido durante cinco días en Bogotá.

El docente, vinculado al colegio Santiago de las Atalayas en la localidad de Bosa, había sido reportado como desaparecido el miércoles 20 de mayo de 2026, luego de ser visto por última vez en el barrio Gran Colombiano, en Kennedy, tras asistir a un gimnasio de la zona.

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Las pesquisas que buscan recobrar cómo fue el accionar de los criminales, y basada en grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios familiares, ha sido clave para que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía avance en la investigación, y una conversación con su madre podría ser clave.

El hallazgo de los restos se produjo la tarde del viernes 22 de mayo en un terreno baldío del barrio Tintal 2, una zona que suele ser utilizada para el abandono de residuos.

El cuerpo, con signos de tortura e incineración, fue hallado en el interior de una maleta de viaje, según constataron las autoridades forenses tras la inspección técnica realizada ese mismo día.

Las pistas recopiladas hasta el momento orientan la investigación hacia razones personales, mientras el CTI recoge testimonios y los peritos forenses continúan los análisis sobre el estado del cadáver - crédito @pasaenbogotá / X

La madre del docente, Marta Garzón, relató a Citytv que Kevin Santiago mantenía contacto frecuente con ella y que la comunicación se perdió de manera abrupta el día de su desaparición.

“Salió a trabajar normal. Él normalmente me escribe o yo ya sé que está haciendo cosas, pero a las 6:20 p. m. no me había llamado. Le escribí y lo único que me dijo era que estaba ‘en el gimnasio’ y ya no hubo más comunicación”, recordó la progenitora.

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La preocupación familiar creció cuando los mensajes posteriores fueron leídos pero no respondidos, y el habitual aviso de regreso a casa nunca llegó.

“A las 11:30 p. m. no llegaba”, señaló la madre. Finalmente, a la 1:15 de la mañana del jueves, el celular del profesor dejó de tener conexión a internet y las llamadas se derivaban directamente al buzón de voz.

El reporte de desaparición incluyó la última descripción física conocida: 1,62 metros de estatura, pantalón gris, zapatos negros, camiseta negra, chaqueta gris impermeable y chaleco azul reflectivo.

La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal confirmaron la identidad del docente a sus familiares mediante necropsia y huellas dactilares - crédito Fiscalía
La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal confirmaron la identidad del docente a sus familiares mediante necropsia y huellas dactilares - crédito Fiscalía

El lunes 25 de mayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal ratificó la identidad de los restos mediante cotejo de huellas dactilares. Mientras que la Fiscalía General de la Nación informó que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) el mismo 20 de mayo y desplegó todas las acciones de policía judicial desde el momento en que se reportó la desaparición.

La reconstrucción técnica permitió establecer que el profesor ingresó la noche de su desaparición a un inmueble de tres pisos en el barrio La Rivera, en Kennedy, acompañado de una mujer con la que al parecer mantenía algún vínculo previo.

Cámaras de seguridad captaron la llegada de otro hombre en bicicleta a las 12:50 a. m. del jueves 21 de mayo. Minutos después, tres hombres salieron del domicilio cargando una maleta de viaje color café cubierta por una toalla naranja, en la que presuntamente fue transportado el cuerpo del docente, tal y como señalaron Noticias RCN y Noticias Caracol.

A la 1:45 a. m., un taxi se estacionó frente a la vivienda y recogió tanto la maleta como a los sospechosos.

Los análisis de criminalística indican que el vehículo se desplazó hasta un potrero del sector Tintal 2, a unos 4,6 kilómetros del inmueble. El hallazgo se produjo gracias a la alerta de ciudadanos que realizaban labores de reciclaje en el lugar.

El primo de la víctima, Mario Fonseca Garzón, confirmó en diálogo con el diario El Tiempo que la noticia del fallecimiento fue comunicada personalmente por el fiscal encargado del caso.

El hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago causó indignación en la comunidad educativa y fue posible gracias a la alerta de recicladores y vecinos - crédito X
El hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago causó indignación en la comunidad educativa y fue posible gracias a la alerta de recicladores y vecinos - crédito X

La familia difundió una carta pública expresando su agradecimiento a la comunidad educativa, grupos de motociclistas y miembros de la hinchada de Millonarios que apoyaron la búsqueda y la difusión de la información.

“En medio del profundo dolor que atraviesa nuestra familia, queremos expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron, apoyaron y ayudaron a difundir la información durante estos difíciles días. Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, señala la misiva.

Por el momento, la Fiscalía tiene identificadas a tres personas como indiciadas en el proceso, aunque hasta ahora no se han hecho efectivas órdenes de captura.

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Kevin Santiago ÁngelCuerpo hallado en BogotáProfesor desaparecidoHallazgo de cuerpo dentro de maletaColombia-Noticias

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