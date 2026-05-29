El aumento de precios en alimentos frescos elevó la inflación en Colombia durante 2026, según Oxford Economics

Oxford Economics atribuye el alza de precios de alimentos frescos en Colombia a lluvias, bloqueos logísticos y aumento de costos laborales en 2026 - crédito Colprensa

Oxford Economics, una firma líder mundial en asesoría y análisis económico, confirmó que los precios de los alimentos frescos en Colombia se dispararon en 2026 y atribuyó esa suba a lluvias intensas, bloqueos en corredores de carga y mayores costos laborales, en un escenario que ya explica el 22% de la inflación acumulada del año y que, según la consultora, podría empezar a corregirse en los próximos meses.

El informe ubicó al país dentro de un repunte regional que también alcanzó a México y Perú. De acuerdo con el documento, en México los alimentos explicaron el 63% de la inflación acumulada en 2026, frente al 35% en Perú y el 22% en Colombia.

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Según Oxford Economics, en Colombia la presión provino sobre todo de alimentos frescos como frutas, verduras y carnes. La consultora señaló que la volatilidad se concentró especialmente en frutas y verduras, un componente históricamente sensible a choques climáticos y problemas de oferta.

El informe determinó que los alimentos representaron el 22% de la inflación en Colombia, el 35% en Perú y un 63% en México durante 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En el caso colombiano, la firma de asesoría económica indicó que la transición hacia una temporada fuerte de lluvias afectó la circulación de mercancías. A eso se sumaron los bloqueos recurrentes de carreteras en las principales vías de carga, que, según la firma, estrangularon la logística de tránsito.

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El informe agregó que la indexación de los costos laborales estructurales también elevó la inflación anual de los alimentos en el país. Esa combinación de clima, transporte y costos internos explicó el salto reciente en los precios de la canasta fresca.

La consultora sostuvo que este episodio sigue por debajo de los niveles observados en 2022, pero aun así generó presiones relevantes sobre la inflación en varias economías latinoamericanas. En Colombia, esa incidencia se reflejó en el peso de los alimentos dentro del índice general de precios, según el documento.

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Oxford Economics planteó que la suba actual no sería necesariamente persistente. Según su análisis, los picos de frutas y verduras suelen ir seguidos de correcciones importantes, en línea con patrones cíclicos observados en la región.

La inflación anual en Colombia tuvo a frutas, verduras y carnes como los alimentos frescos más afectados por la volatilidad en los precios - crédito Reuters

El escenario regional se complicó, según la firma, tras el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. El informe indicó que ese conflicto provocó un aumento abrupto en los precios de la energía y los fertilizantes, y llevó el petróleo a USD 118 por barril en el segundo trimestre de 2026.

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La consultora citó datos del Banco Mundial para señalar que la correlación entre los costos de la energía y los fertilizantes se ubicó en 0,7 desde 2021.

Ese vínculo convierte al conflicto en una amenaza para los costos de producción agrícola, aunque la consultora aclaró que, hasta ahora, los picos en alimentos frescos respondieron más a eventos climáticos y disrupciones logísticas que al encarecimiento de los insumos internacionales.

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Para el cierre del año, la firma proyectó una moderación del petróleo hasta USD 79 por barril en el cuarto trimestre. Según Oxford Economics, ese descenso aliviaría el costo de los fertilizantes y reduciría parte de la presión sobre la cadena agropecuaria.

El informe estimó que en Brasil, México y Perú, salvo en trigo, el efecto podría ser más limitado porque las principales campañas de siembra ocurrirán más adelante, cuando se esperan materias primas más baratas.

En cambio, identificó riesgos alcistas en Colombia y Chile, donde la siembra de cultivos clave ya comenzó y coincidió con el período de insumos más caros.

La consultora añadió que la transmisión de esos costos hacia los alimentos dependerá de varios factores: la proporción de insumos que los agricultores aseguraron antes del inicio de las hostilidades, la duración del conflicto en Medio Oriente y la persistencia de las restricciones de China a las exportaciones de fertilizantes.

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El análisis distinguió entre los granos destinados al consumo directo y los que funcionan como insumos agroindustriales. Según la firma, productos como arroz, trigo y maíz blanco tienen un efecto más inmediato sobre la inflación de alimentos cuando hay problemas de cosecha.

La consultora explicó que otros cultivos, como soya, sorgo y maíz amarillo, trasladan el impacto de forma indirecta. En esos casos, el aumento se transmite primero a la alimentación animal y después llega a carnes, huevos y aceites, de acuerdo con el informe.

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