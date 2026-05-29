Colombia

Foto inédita de Lady Noriega y Shakira en su juventud sorprendió a sus fans y despertó nostalgia en redes sociales: así lucían

La actriz sorprendió al compartir la fotografía que desató miles de reacciones y ‘me gusta’, y envió un mensaje a la cantante barranquillera

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Lady Noriega y Shakira, juntas en una imagen inédita de su juventud, sorprendieron a miles de seguidores al recordar sus inicios en el espectáculo colombiano - crédito @ladynoriega7/ Instagram
Lady Noriega y Shakira, juntas en una imagen inédita de su juventud, sorprendieron a miles de seguidores al recordar sus inicios en el espectáculo colombiano - crédito @ladynoriega7/ Instagram

Una fotografía rescatada del ‘baúl digital de recuerdos’ sorprendió a los seguidores de la música y el entretenimiento colombiano: Lady Noriega y Shakira aparecen juntas en sus años de juventud, cuando ambas apenas comenzaban a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a las dos artistas mucho antes de conquistar escenarios internacionales.

En la foto, Shakira luce el cabello y un vestido negros, reflejando el estilo que la caracterizaba en sus inicios, mientras que Lady Noriega resalta con un llamativo vestido rojo. El contexto y la fecha exacta del encuentro siguen siendo un misterio, pero el impacto de la imagen fue inmediato. Los internautas no tardaron en compartir el recuerdo, comentando el notable cambio que han experimentado ambas figuras a lo largo de los años.

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La fotografía, compartida por Lady Noriega en Instagram, mostró a ambas artistas antes de alcanzar la fama internacional y generó una ola de nostalgia en redes sociales - crédito @ladynoriega7/ Instagram
La fotografía, compartida por Lady Noriega en Instagram, mostró a ambas artistas antes de alcanzar la fama internacional y generó una ola de nostalgia en redes sociales - crédito @ladynoriega7/ Instagram

La imagen fue compartida por Lady en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Un hermoso recuerdo de jueves❤️😍💅🏻 con la bella Shakira", lo que provocó comentarios de internautas como: “Esa foto vale es plata 👏“, ”Mis 2 favoritas 😍“, ”muy lindas", “Que bellas, dos Diamantes juntos, dos joyas un solo País👏“, ”Que hermosaaaassss, vale oro esa foto", (Sic).

En 2026, tanto Lady Noriega como Shakira viven momentos de alta exposición y dinamismo en sus carreras, aunque por caminos muy distintos.

Lady Noriega, icónica actriz y cantante colombiana, regresó a la televisión nacional al integrarse a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Su ingreso al reality generó expectativa entre los seguidores del formato y de su propia trayectoria, pues Noriega llegó dispuesta a imprimirle al programa su sello personal: franqueza, experiencia y autenticidad.

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No dudó en opinar sobre la dinámica interna del reality ni en señalar a los participantes que, en su visión, no generaban suficiente contenido, defendiendo siempre la importancia de la controversia para mantener el interés del público.

Su paso por la casa despertó controversia y atención, aunque fue breve. Lady Noriega fue eliminada tras recibir el menor porcentaje de votos del público, una salida que no pasó desapercibida. Durante su estancia, protagonizó varios enfrentamientos, el más recordado con Alexa Torrex, a quien acusó de ser la participante “más grosera” y la responsable de los principales conflictos en la convivencia.

Lady Noriega se despide de La casa de los famosos Colombia tras resultar la menos apoyada por el público - crédito cortesía RCN
En 2026, Lady Noriega destaca por su reciente paso por La casa de los famosos Colombia y su actividad musical - crédito cortesía RCN

Pese a las tensiones, Noriega también reconoció el papel de Alexa para dinamizar el formato y sostuvo que los realities necesitan figuras capaces de provocar debate. Tras su salida, Lady se mostró agradecida por la experiencia y dejó claro que planea continuar su carrera artística con nuevos proyectos, los cuales anunciará en sus redes sociales. Mantiene una presencia activa como cantante, alternando entre música popular y pop, y suele compartir lanzamientos y novedades con sus seguidores.

Mientras tanto, Shakira se encuentra en uno de los años más ocupados y espectaculares de su carrera internacional. La cantante y compositora fue elegida para interpretar la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, colaborando con el artista nigeriano Burna Boy en el tema Dai Dai.

La canción, que se convirtió en fenómeno global, fue presentada con un videoclip que incluye imágenes de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, así como tributos a leyendas históricas del fútbol.

Dai Dai - Shakira
El año 2026 ha consolidado a Shakira como figura global al frente del himno y el espectáculo central de la Copa del Mundo - crédito @Shakira/YouTube

Shakira ha donado las regalías del sencillo a la causa y ha comprometido un dólar por cada entrada vendida de su próxima gira para apoyar este fondo. Su compromiso social y su capacidad para unir música y activismo la mantienen como una figura central en el debate global sobre el papel del entretenimiento en la transformación social.

Además, Shakira protagonizará el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, en un show que compartirá con Madonna y BTS el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El evento, curado por Chris Martin de Coldplay, aspira a recaudar 100 millones de dólares para programas educativos y de fútbol en comunidades vulnerables. La reacción global no se ha hecho esperar: millones de personas han visto ya el videoclip de Dai Dai y las redes sociales celebran la vuelta de Shakira a la esfera del fútbol luego del impacto mundial de Waka Waka.

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