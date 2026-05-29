El Papá de los Asados vuelve a Bogotá con chefs internacionales y más de 30 restaurantes

Del 13 al 15 de junio, El Papá de los Asados, el mayor festival parrillero de Colombia, celebrará una nueva edición en la Hacienda San Rafael de Bogotá.

Del 13 al 15 de junio, El Papá de los Asados, el mayor festival parrillero de Colombia, celebrará una nueva edición en la Hacienda San Rafael de Bogotá. El evento reunirá a familias, amantes de la gastronomía y mascotas durante tres días, con la participación de más de 30 restaurantes y chefs invitados de cuatro países, junto a talleres, fútbol en vivo y un ambiente diverso.

El Papá de los Asados, el festival gastronómico más importante de la cocina a la parrilla en Colombia, se destaca por la presencia de chefs internacionales de Argentina, Brasil y Estados Unidos, y por ofrecer talleres, música, transmisiones deportivas y experiencias familiares y por ser un evento pet friendly. Esta edición refuerza el dinamismo del sector culinario y genera un impacto notable en la economía local.

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El Papá de los Asados, el festival parrillero de Bogotá

La cita anual en la Hacienda San Rafael buscará superar las cifras de la edición anterior, que congregó a más de 27.000 asistentes y sirvió más de 80.000 platos.

La cita anual en la Hacienda San Rafael buscará superar las cifras de la edición anterior, que congregó a más de 27.000 asistentes y sirvió más de 80.000 platos. El evento generó alrededor de 1.500 empleos temporales, consolidando su peso económico y social en Bogotá.

El festival es una plataforma para la cultura del asado, la innovación culinaria y la promoción de pequeños y medianos negocios. Su curaduría la realizan reconocidos influencers y expertos gastronómicos, quienes seleccionan participantes por su calidad y autenticidad en la oferta.

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La presencia de chefs internacionales de Argentina, Brasil y Estados Unidos incorpora tradición y diversidad, mientras la creatividad nacional se mezcla con distintas técnicas del asado a nivel mundial.

Más de treinta restaurantes y sabores internacionales

En El papá de los asados 2026 participan treinta restaurantes de trayectoria nacional e internacional seleccionados por figuras como María Camila de Bogotacomidas, María Paula de FoodinBogotá, Alejandro Escallón de B.eats y el chef Juan Diego Vanegas.

En El papá de los asados 2026 participan treinta restaurantes de trayectoria nacional e internacional seleccionados por figuras como María Camila de Bogotacomidas, María Paula de FoodinBogotá, Alejandro Escallón de B.eats y el chef Juan Diego Vanegas.

Entre las propuestas figuran parrillas argentinas, barbecue estadounidense y especialidades locales, junto a nombres destacados como La Cabrera Bogotá, La Fama, Los Valientes, Prudencia x Ideal, Smile, La Kasta, BBQ Está Gula Mia, Sirloin & The Meathouse, Manos Buenas Ahumados al Barril, Don Costilla BBQ, Tres Cuatro Cinco Steakhouse, Carnívoros, El Pórtico, Lechona Premium Gourmet, Andrés Carne de Res, Oak Ahumados, Entre Carbones y 5&quince Honesto y Español, entre otros.

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La oferta también incluye seis casas de postres —Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente— que complementan la experiencia con opciones dulces.

La combinación asegura al público una experiencia integral y la oportunidad de participar en talleres con expertos que enseñarán técnicas y secretos de la cocina al fuego.

Actividades, talleres y entretenimiento familiar

La Hacienda San Rafael brindará un espacio campestre y seguro para adultos, niños y mascotas.

El programa ofrece talleres a cargo de maestros parrilleros y chefs especializados, quienes compartirán técnicas sobre cortes, ahumados y manejo del fuego. Estas actividades se dirigen tanto a aficionados como a público general que busca aprender sobre el asado.

La Hacienda San Rafael brindará un espacio campestre y seguro para adultos, niños y mascotas. El acceso es gratuito para menores de ocho años y las áreas pet friendly están adaptadas para que toda la familia disfrute la jornada.

Los asistentes podrán ver partidos de fútbol transmitidos en pantallas gigantes y disfrutar de un ambiente festivo, con música y actividades para distintos públicos.

El Papá de los Asados resalta el valor de la cocina al fuego como punto de encuentro.

Este formato convierte a El Papá de los Asados en una opción atractiva para familias, parejas o grupos de amigos que deseen compartir una experiencia diferente durante el fin de semana.

El Papá de los Asados resalta el valor de la cocina al fuego como punto de encuentro y ha logrado reunir a distintas generaciones y orígenes alrededor de la comida, transformando el acto de asar en una experiencia de conexión social y celebración colectiva.

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