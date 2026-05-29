J Balvin compartió seria pelea con Valentina Ferrer y cómo la manejó con humor: “Llamen a la Policía”

La pareja demostró complicidad y sentido del humor en una secuencia que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos - crédito @jbalvin/Instagram

El cantante colombiano J Balvin generó amplia repercusión en redes sociales tras compartir con sus seguidores una serie de videos en los que aparece junto a su esposa, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La secuencia, publicada en las historias de Instagram del artista durante la tarde del jueves 28 de mayo, mostró una discusión en tono de broma que finalizó con un pedido particular: “Llamen a la Policía”.

En los videos, J Balvin se dirigió a sus seguidores al relatar una situación cotidiana con Valentina Ferrer, quien, según el cantante, se encontraba de mal humor. Aunque no ofreció detalles sobre el motivo de la discusión, dejó entrever el ambiente distendido que reinaba en el auto donde ambos se encontraban. El artista expresó: “Me retracto, todo está bien aquí en el carro, no pasa nada. El que tenía mal genio era yo, disculpen. Nadie me está presionando, ayuda, ayuda… Llamen a la policía, llamen a la policía. Por favor, llámenla”.

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La reacción de Valentina Ferrer no se hizo esperar. En uno de los clips, la modelo comentó: “Todo el mundo sabe que aguantarte no está fácil, haz una encuesta... Déjame hablar... Él corta los videos porque sabe que yo lo puedo escrachar. 3, 2, 1...”. Sus palabras pusieron en evidencia la complicidad de la pareja y le dieron un tono humorístico a la situación.

El propio J Balvin aclaró que todo se trató de una broma para entretener a sus seguidores y mostrar la dinámica cotidiana que mantiene con Ferrer. El cantante optó por retractarse en tono jocoso, asegurando que el mal genio era suyo y no de su esposa, pero en ese mismo mensaje susurró la petición de ayuda, reforzando el carácter lúdico de la publicación.

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Usuarios de redes sociales reaccionaron rápidamente a la secuencia, comentando tanto el sentido del humor del artista como la cercanía que proyecta con su pareja. En plataformas como Instagram y Twitter, seguidores compartieron fragmentos de los videos y replicaron algunas de las frases más llamativas, como el pedido de “llamen a la policía”.

La pareja, que suele compartir momentos de su vida privada en redes, volvió a captar la atención del público con esta interacción.

J Balvin aclaró que todo formó parte de una broma, buscando entretener y mostrar la dinámica real de su relación con Valentina Ferrer - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

J Balvin elige la fe sobre el dinero en un encuentro viral con Gabe Einhorn

Un breve encuentro en las calles de Nueva York entre J Balvin y el empresario y creador de contenido estadounidense Gabe Einhorn se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. El video, que superó las 230.000 reproducciones en Instagram, muestra un diálogo espontáneo en el que el colombiano respondió a una de las preguntas más características del entrevistador: “¿Preferirías mil millones de dólares o cenar con Dios?”.

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La escena se desarrolló en el característico formato de Einhorn, quien se acerca a personalidades y transeúntes para entablar conversaciones directas sobre temas cotidianos y existenciales. En esta ocasión, el creador de contenidos comenzó con preguntas sobre la profesión de J Balvin, quien respondió que se dedica a la música y detalló que lo suyo es el reguetón. El artista también expresó con orgullo su nacionalidad colombiana ante la cámara.

Gabe Einhorn hizo una entrevista a un hombre que pasaba por la calle y luego se dio cuenta de que estaba hablando con el ícono del reguetón J Balvin - crédito @gabe_einhorn/Instagram

El momento que captó la atención del público llegó cuando Einhorn abordó la espiritualidad y preguntó a J Balvin si prefería una fortuna o un encuentro con Dios. La respuesta del cantante fue: “Estoy bendecido porque Dios me dio todas las bendiciones, así que sigo hablando con Dios”. Estas palabras generaron un intenso debate en los comentarios, donde muchos usuarios destacaron la humildad y la fe del artista.

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En el cierre del video, Einhorn planteó otra cuestión: “¿Qué le dirías a Dios ahora mismo, si pudieras decirle una cosa a Dios?”. J Balvin optó por la gratitud y manifestó: “Estoy agradecido por mi familia”.

J Balvin respondió una pregunta sobre Dios y dinero en un video viral con Gabe Einhorn - crédito @gabe_einhorn/Instagram

El intercambio finalizó con una despedida cordial y rápidamente el video se propagó en plataformas como Instagram, TikTok y X. La naturalidad y el tono reflexivo de la charla, sumados al carisma de ambos protagonistas, impulsaron la viralidad del contenido y abrieron un espacio de conversación sobre espiritualidad, valores y propósito en la vida cotidiana.

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