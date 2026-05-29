Colombia

J Balvin compartió seria pelea con Valentina Ferrer y cómo la manejó con humor: “Llamen a la Policía”

El intérprete de música urbana recurrió al sentido del humor para retratar una discusión con su esposa, provocando numerosas reacciones y risas entre el público en redes sociales

Guardar
Google icon
J Balvin y Valentina Ferrer
La pareja demostró complicidad y sentido del humor en una secuencia que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos - crédito @jbalvin/Instagram

El cantante colombiano J Balvin generó amplia repercusión en redes sociales tras compartir con sus seguidores una serie de videos en los que aparece junto a su esposa, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La secuencia, publicada en las historias de Instagram del artista durante la tarde del jueves 28 de mayo, mostró una discusión en tono de broma que finalizó con un pedido particular: “Llamen a la Policía”.

En los videos, J Balvin se dirigió a sus seguidores al relatar una situación cotidiana con Valentina Ferrer, quien, según el cantante, se encontraba de mal humor. Aunque no ofreció detalles sobre el motivo de la discusión, dejó entrever el ambiente distendido que reinaba en el auto donde ambos se encontraban. El artista expresó: “Me retracto, todo está bien aquí en el carro, no pasa nada. El que tenía mal genio era yo, disculpen. Nadie me está presionando, ayuda, ayuda… Llamen a la policía, llamen a la policía. Por favor, llámenla”.

PUBLICIDAD

La reacción de Valentina Ferrer no se hizo esperar. En uno de los clips, la modelo comentó: “Todo el mundo sabe que aguantarte no está fácil, haz una encuesta... Déjame hablar... Él corta los videos porque sabe que yo lo puedo escrachar. 3, 2, 1...”. Sus palabras pusieron en evidencia la complicidad de la pareja y le dieron un tono humorístico a la situación.

El propio J Balvin aclaró que todo se trató de una broma para entretener a sus seguidores y mostrar la dinámica cotidiana que mantiene con Ferrer. El cantante optó por retractarse en tono jocoso, asegurando que el mal genio era suyo y no de su esposa, pero en ese mismo mensaje susurró la petición de ayuda, reforzando el carácter lúdico de la publicación.

PUBLICIDAD

Usuarios de redes sociales reaccionaron rápidamente a la secuencia, comentando tanto el sentido del humor del artista como la cercanía que proyecta con su pareja. En plataformas como Instagram y Twitter, seguidores compartieron fragmentos de los videos y replicaron algunas de las frases más llamativas, como el pedido de “llamen a la policía”.

La pareja, que suele compartir momentos de su vida privada en redes, volvió a captar la atención del público con esta interacción.

J Balvin aclaró que todo formó parte de una broma, buscando entretener y mostrar la dinámica real de su relación con Valentina Ferrer - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
J Balvin aclaró que todo formó parte de una broma, buscando entretener y mostrar la dinámica real de su relación con Valentina Ferrer - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

J Balvin elige la fe sobre el dinero en un encuentro viral con Gabe Einhorn

Un breve encuentro en las calles de Nueva York entre J Balvin y el empresario y creador de contenido estadounidense Gabe Einhorn se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. El video, que superó las 230.000 reproducciones en Instagram, muestra un diálogo espontáneo en el que el colombiano respondió a una de las preguntas más características del entrevistador: “¿Preferirías mil millones de dólares o cenar con Dios?”.

La escena se desarrolló en el característico formato de Einhorn, quien se acerca a personalidades y transeúntes para entablar conversaciones directas sobre temas cotidianos y existenciales. En esta ocasión, el creador de contenidos comenzó con preguntas sobre la profesión de J Balvin, quien respondió que se dedica a la música y detalló que lo suyo es el reguetón. El artista también expresó con orgullo su nacionalidad colombiana ante la cámara.

Gabe Einhorn hizo una entrevista a un hombre que pasaba por la calle y luego se dio cuenta de que estaba hablando con el ícono del reguetón J Balvin - crédito @gabe_einhorn/Instagram

El momento que captó la atención del público llegó cuando Einhorn abordó la espiritualidad y preguntó a J Balvin si prefería una fortuna o un encuentro con Dios. La respuesta del cantante fue: “Estoy bendecido porque Dios me dio todas las bendiciones, así que sigo hablando con Dios”. Estas palabras generaron un intenso debate en los comentarios, donde muchos usuarios destacaron la humildad y la fe del artista.

En el cierre del video, Einhorn planteó otra cuestión: “¿Qué le dirías a Dios ahora mismo, si pudieras decirle una cosa a Dios?”. J Balvin optó por la gratitud y manifestó: “Estoy agradecido por mi familia”.

J Balvin respondió una pregunta sobre Dios y dinero en un video viral con Gabe Einhorn - crédito @gabe_einhorn/Instagram
J Balvin respondió una pregunta sobre Dios y dinero en un video viral con Gabe Einhorn - crédito @gabe_einhorn/Instagram

El intercambio finalizó con una despedida cordial y rápidamente el video se propagó en plataformas como Instagram, TikTok y X. La naturalidad y el tono reflexivo de la charla, sumados al carisma de ambos protagonistas, impulsaron la viralidad del contenido y abrieron un espacio de conversación sobre espiritualidad, valores y propósito en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

J BalvinValentina FerrerPelea de parejaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

La primera carrera grande de ciclismo comienza a tener su final en territorio italiano y con las últimas dos etapas de exigencia en la montaña

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

El desempleo en Colombia se mantuvo: el Dane reportó para abril de 2026 una tasa del 8,8%

El indicador de personas sin trabajo no presentó variaciones en comparación con el mismo mes del año 2025, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad nacional de estadística

El desempleo en Colombia se mantuvo: el Dane reportó para abril de 2026 una tasa del 8,8%

Policía Nacional desplegó operativo especial para las elecciones presidenciales: 120.000 efectivos y 94 aeronaves

Un análisis de inteligencia determinó la ubicación de amenazas que afectan la seguridad y transparencia electoral, lo que llevó a fortalecer la protección en departamentos como Cauca, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca durante la jornada

Policía Nacional desplegó operativo especial para las elecciones presidenciales: 120.000 efectivos y 94 aeronaves

Aerolínea ofrecerá vuelos adicionales para la temporada mundialista desde Bogotá a diferentes ciudades: la operación sumará 1.800 asientos extra

El presidente de Avianca, Gabriel Oliva, explicó que esta ampliación forma parte de una estrategia para brindar una red internacional más amplia durante la temporada del evento deportivo

Aerolínea ofrecerá vuelos adicionales para la temporada mundialista desde Bogotá a diferentes ciudades: la operación sumará 1.800 asientos extra

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

La creadora de contenido colombiana enamoró a sus seguidores mostrando el paso a paso de la preparación colombiana sin excesos de aceite, logrando la textura perfecta y el sabor clásico en una versión mucho más ligera

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

El documental Perdidos en el Amazonas, sobre los hermanos Mucutuy, ganó el Emmy 2026 a mejor documental de actualidad

J Balvin recibió en Nueva York un importante reconocimiento por su impacto global y su aporte a la cultura latina

Yuli Ruiz sorprendió al contar detalles de una escena íntima entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Le mandó la mano”

Ana Karina Soto reveló el ritual que hace a diario tras la dolorosa partida de su madre por un accidente casero

Deportes

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Técnico de Portugal reveló problema de los lusos de cara al Mundial 2026 “Hay una barrera psicológica”

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

Técnico del América de Cali habló sobre su continuidad tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Hay que sentarnos”

Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”