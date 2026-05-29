El narrador salvadoreño Fernando Palomo habló sobre sobre James Rodríguez, Luis Díaz y el reto de Colombia en el Mundial 2026: “Siempre está en consideraciones”

El relator de los partidos de la Tricolor en el Mundial de 2026 habló sobre el presente de figuras como James Rodríguez, Luis Javier Suárez, entre otros, además de detallar el orgullo que representa narrar los partidos del equipo de Néstor Lorenzo en el evento deportivo del año-crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia

La voz de Fernando Palomo acompañará a millones de colombianos en el Mundial de 2026, una tarea que el reconocido narrador asume con el peso de la expectativa nacional y el entusiasmo de quien conoce la pasión que despierta la selección Colombia.

En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Palomo compartió su análisis sobre el presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el papel de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, las expectativas ante el inminente torneo y la relevancia de los rivales que esperan en la fase de grupos.

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James Rodríguez sigue en la órbita de la selección, aunque su futuro en la convocatoria dependerá de múltiples factores, según Palomo-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El futuro de James Rodríguez en la selección fue uno de los puntos centrales de la conversación. Palomo explicó que la decisión de convocar o no al histórico número 10 no depende solo del rendimiento individual, sino de una evaluación integral que involucra liderazgo, experiencia y capacidad para fortalecer el grupo.

“Hay jugadores que son mejores en una posición en el momento actual, pero también hay que considerar si cuentan con la personalidad para integrar un grupo fuerte. James siempre entra en esas consideraciones”, sostuvo el narrador, en declaraciones recogidas por Infobae Colombia.

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La situación del mediocampista, quien no renovó con el Minnesota United, mantiene en vilo a la afición, pero el análisis de Palomo sitúa el debate en el contexto colectivo y no solo en la trayectoria individual.

El concepto del buen momento que vive Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz llega al Mundial como referente ofensivo y símbolo de confianza dentro del equipo nacional-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El presente de Luis Díaz fue descrito como una muestra de confianza en ascenso. El comentarista Fernando Palomo recordó cómo el extremo se ha transformado en una referencia internacional, atribuyendo su éxito a la convicción personal y el respaldo de técnicos que supieron potenciar su talento.

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“La diferencia entre los buenos y los excepcionales está en la confianza. Lucho se la cree”, afirmó Palomo, valorando tanto su capacidad para asumir retos en clubes europeos como la influencia positiva que puede transmitir a la selección.

Fernando Palomo mencionó que las diferencias en el estilo de juego de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa y la selección Colombia marcan una pauta en su forma de ser determinante como goleador-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El análisis sobre Luis Javier Suárez giró en torno a la dificultad que representa para un delantero trasladar el rendimiento de su club a la selección nacional. Palomo indicó que factores tácticos y emocionales inciden en esa transición.

En el Sporting de Lisboa, Suárez goza de mayor libertad y acompañamiento en ataque, mientras que con Colombia enfrenta mayores exigencias como referente en el área. El narrador enfatizó que el aporte de un delantero va más allá del gol, y señaló que la presión mediática puede convertirse en un obstáculo si no se gestiona adecuadamente.

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“No sé si me corresponde analizar en detalle la situación de Luis Suárez, porque no entiendo por qué en la selección solo ha destacado en una ocasión, contra Venezuela, y nada más. Pero sí conozco el contexto que lo rodea en el Sporting, ya que le he visto en varios partidos. Es importante comprender dónde juega y qué factores le permiten destacar con goles en su club”, expresó.

Y añadió que sus compañeros de equipo también influyen en su forma de marcar la diferencia, destacando que son distintos tanto en el Sporting de Lisboa como en la selección Colombia, y con contextos distintos:

“Sin embargo, Suárez goza de una gran libertad para bajar y recoger la pelota desde atrás, y cuenta con llegada desde los extremos, lo que no solo le genera oportunidades, sino también goles. Además, está acompañado por un futbolista mucho más dinámico que cualquiera que actualmente tenga Colombia en esa posición, Francisco Trincão, quien también aporta llegada y gol. Esto le permite a Suárez alejarse de la zona del nueve, donde habitualmente juega en Colombia, esperando más por la pelota. Si se le ofrecen contextos similares a los que tiene en el Sporting, podría mostrar en la selección el mismo nivel que exhibe en su club”, analizó.

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Las sensaciones de la última doble fecha FIFA ante Croacia y Francia

La afición colombiana se prepara para acompañar al equipo en una nueva cita mundialista, con grandes expectativas sobre el rendimiento de la Tricolor-crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

Respecto al balance de la selección en los recientes amistosos frente a Croacia y Francia, Palomo subrayó que los resultados adversos no deben ser el único parámetro de evaluación.

“Es difícil medir lo que es una selección solo por los amistosos y más aún por el resultado. A veces estos partidos sirven para probar variantes y ajustar detalles tácticos”, comentó. Reconoció algunas debilidades defensivas, especialmente en la velocidad de los centrales, pero valoró la consolidación de una base titular y la presencia de jugadores como Díaz, capaces de marcar diferencias en ataque.

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Fernando Palomo y su rol como narrador de los partidos de la selección Colombia

Fernando Palomo será la voz oficial de los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026 para ESPN y Disney+-crédito Kirby Lee/USA TODAY Sports

La designación de Palomo para narrar los partidos de Colombia en el Mundial fue recibida por él como un honor y una responsabilidad. El periodista manifestó su expectativa por conectar con el fervor de la hinchada y transmitir la energía de la tribuna a través de la pantalla.

“Tengo muchísimas ganas de vivir los partidos de Colombia en un Mundial y de ser la voz que acompañe a la selección”, expresó en conversación con Infobae Colombia.

En cuanto a los rivales del grupo, Palomo evitó subestimar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, señalando que el desconocimiento no debe llevar a etiquetar a ningún equipo como “débil”. Sobre Portugal, reconoció la complejidad del partido y la influencia que puede tener en el ánimo de la selección. “Colombia puede competir contra cualquiera, y el partido ante Portugal será decisivo para la confianza”, puntualizó.

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Prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Este video documenta una rueda de prensa en Bogotá donde el entrenador de la selección Colombia presenta la lista previa oficial de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La exposición incluye detalles sobre las decisiones de convocatoria, abordando las inclusiones y las ausencias de determinados jugadores en la preselección nacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Kevin Mier (Cruz Azul - México) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentina) Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe - Colombia) David Ospina (Atlético Nacional - Colombia) Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador) Camilo Vargas (Atlas - México) Álvaro Angulo (Pumas UNAM - México) Jhon Arias (Palmeiras - Brasil) Santiago Arias (Independiente - Argentina) Yáser Asprilla (Galatasaray - Turquía) Jordan Barrera (Botafogo - Brasil) Wilmar Barrios (Zenit FC - Rusia) Cristian Borja (Club América - México) Rafael Santos Borré (Internacional - Brasil) Juan Cabal (Juventus - Italia) Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina) Johan Carbonero (Internacional - Brasil) Jorge Carrascal (Flamengo - Brasil) Kevin Castaño (River Plate - Argentina) Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata - Argentina) Jhon Córdoba (Krasnodar - Rusia) Juan Guillermo Cuadrado (Pisa - Italia) Carlos Cuesta (Vasco da Gama - Brasil) Nelson Deossa (Real Betis - España) Willer Ditta (Cruz Azul - México) Jhon Jáder Durán (Zenit FC - Rusia) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - Brasil) Sebastián Gómez (Coritiba FC - Brasil) Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis - España) Junior Hernández (Deportes Tolima - Colombia) Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra) Jhon Lucumí (Bologna FC - Italia) Deiver Machado (Nantes - Francia) Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense - Brasil) Yerry Mina (Cagliari - Italia) Johan Mojica (Mallorca - España) Yerson Mosquera (Wolverhampton - Inglaterra) Daniel Muñoz (Crystal Palace - Inglaterra) Eddier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - Brasil) Gustavo Puerta (Racing de Santander - España) Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina) Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia) Johan Rojas (Vasco da Gama - Brasil) Andrés Felipe Román (Atlético Nacional - Colombia) Jhojan Romaña (San Lorenzo - Argentina) Davinson Sánchez (Galatasaray - Turquía) Jhon Solis (Girona FC - España) Luis Suárez (Sporting Lisboa - Portugal) Sebastián Villa (Independiente Rivadavia - Argentina) Neyser Villarreal (Cruzeiro - Brasil) Kevin Viveros (Athletico Paranaense - Brasil) Luis Díaz (Bayern Múnich - Alemania) James Rodríguez (Minnesota United - Estados Unidos) Richard Ríos (Benfica - Portugal)

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).