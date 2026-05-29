Colombia

Carlos Giménez, congresista republicano de Estados Unidos, pidió a los colombianos votar para que el país “no termine como Venezuela”

Giménez hizo un llamado a la participación en las elecciones presidenciales de 2026 y reiteró sus críticas al actual rumbo político de Colombia

Guardar
Google icon
El congresista republicano Carlos Giménez pidió a los colombianos acudir a las urnas en las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Juan Esteban Silva/X

El representante republicano de Estados Unidos Carlos Giménez llamó a los colombianos a participar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia, en un mensaje en el que afirmó que era necesario “salvar a Colombia de los izquierdistas” y advirtió que el país podría enfrentar una situación similar a la de Venezuela si no se produce un cambio político.

En el video, el congresista aparece dirigiéndose a los votantes colombianos con un llamado enfático a la participación electoral. En su intervención, dice que “está exigiendo a todos los colombianos que salgan a votar este domingo por la presidencia de Colombia”, y añade que “tienen que salvar a Colombia de los izquierdistas que hoy tienen control de su país”.

PUBLICIDAD

También insiste en que “no le pase a Colombia lo mismo que le pasó a Venezuela”, remarcando la importancia de acudir a las urnas.

Este pronunciamiento se suma a una confrontación política que se originó en noviembre de 2025 entre el propio Giménez y el presidente Gustavo Petro.

La tensión entre Carlos Giménez y Gustavo Petro se ha intensificado con nuevos cruces de declaraciones y mensajes en redes sobre Colombia y su relación con Estados Unidos - crédito Presidencia y AFP
La tensión entre Carlos Giménez y Gustavo Petro se ha intensificado con nuevos cruces de declaraciones y mensajes en redes sobre Colombia y su relación con Estados Unidos - crédito Presidencia y AFP

La discusión se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro, en un discurso en Cali, reclamara una relación “de tú a tú” con Estados Unidos y advirtiera sobre el papel del dinero extranjero en la política colombiana.

Desde ese momento, el intercambio derivó en pronunciamientos cruzados que incluyeron reproches sobre la representación de los colombo-estadounidenses y cuestionamientos públicos entre ambas partes, ampliando el alcance del enfrentamiento.

Con el paso de las semanas, el choque se trasladó a redes sociales, donde el tono se endureció. En ese contexto, Giménez lanzó críticas directas contra el mandatario colombiano, cuestionando su gestión y acusándolo de tener cercanía con grupos armados.

PUBLICIDAD

Petro respondió rechazando esas afirmaciones y pidiendo respeto hacia Colombia, sus instituciones y su democracia, en medio de un intercambio cada vez más tenso.

Respuesta de Carlos Giménez a Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @RepCarlos/X
Respuesta de Carlos Giménez a Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @RepCarlos/X

El cruce incluyó mensajes de alta confrontación. Giménez escribió en redes sociales que los electores a los que representa “son las víctimas y los sobrevivientes de las guerrillas narcoterroristas en las que has participado y apoyado toda la vida”, además de referirse al presidente colombiano con expresiones despectivas. “Los colombo-americanos que yo represento no se identifican en lo absoluto con la pésima gestión de este bufón

Petro, por su parte, pidió respeto por Colombia y rechazó lo que consideró ataques basados en desconocimiento del país, defendiendo la dignidad nacional y su papel en la democracia global.

En otro intercambio, Petro insistió en rechazar las descalificaciones del legislador estadounidense, mientras Giménez mantuvo sus críticas sobre la situación política del país y llegó a afirmar que el gobierno colombiano generaba preocupación y desprestigio regional.

“Somos “hazmerreír” de multimillonarios ignorantes, pero los pueblos nos reconocen y la humanidad toda. Colombia es orgullosa de su belleza y de su posición responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global.Buscamos una humanidad libre y una Colombia Libre sin extranjeros odiantes e ignorantes tratando de aconductarnos. Solo nos aconducta el pueblo de Colombia, nadie más (sic)”, expresó Gustavo Petro.

La llegada de Bernie Moreno a Colombia

El senador estadounidense Bernie Moreno llegó a Colombia como observador internacional de las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Reuters
El senador estadounidense Bernie Moreno llegó a Colombia como observador internacional de las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Reuters

El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno llegó a Colombia como parte de una misión de observación internacional de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Su visita comenzó en Cartagena, en el marco de una agenda de seguimiento al proceso electoral que incluye encuentros con distintos actores políticos y actividades oficiales en el país.

La presencia de Moreno se da en medio de una amplia misión internacional de observación que acompaña los comicios, en los que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar, incluidos más de 1,4 millones de colombianos en el exterior.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada fuera del país se desarrolla en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, con más de 1.400 mesas habilitadas durante la semana electoral y una ampliación para el día de la elección.

Las votaciones en el exterior comenzaron el 25 de mayo y se extienden hasta el 31, permitiendo la participación de los colombianos residentes fuera del país en consulados y embajadas.

La Registraduría ha reiterado que los resultados preliminares solo se divulgan tras el cierre oficial de la jornada y ha advertido sobre la circulación de información falsa durante el proceso electoral.

Temas Relacionados

Carlos GímenezElecciones Colombia 2026Congresista Estados UnidosGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sutamarchán se prepara para recibir a 20.000 personas en la Gran Tomatina Colombiana más mundialista de su historia

La versión 16 del festival boyacense se realizará del 6 al 8 de junio, cuatro días antes del inicio de la Copa Mundial, con una batalla campal, maratón, feria gastronómica y más de 20.000 visitantes esperados

Sutamarchán se prepara para recibir a 20.000 personas en la Gran Tomatina Colombiana más mundialista de su historia

Ejército aclaró situación en Caquetá luego de que se presentara un intercambio de disparos entre uniformados y escoltas de la UNP

Horas antes, las autoridades habían detectado pancartas con mensajes alusivos a las extintas Farc-EP instaladas en ese mismo corredor vial

Ejército aclaró situación en Caquetá luego de que se presentara un intercambio de disparos entre uniformados y escoltas de la UNP

Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

El fútbol colombiano contará con Santa Fe y Medellín en la “Gran Conquista”, mientras que Deportes Tolima será el único representante de la “Gloria Eterna”

Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

Caso de Kevin Santiago Ángel: su familia señaló extraña actitud del profesor cuando se comunicaron con él por última vez

El cuerpo del docente fue arrojado dentro de una maleta que los criminales abandonaron en un terreno baldío, usado con frecuencia para arrojar escombros, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá

Caso de Kevin Santiago Ángel: su familia señaló extraña actitud del profesor cuando se comunicaron con él por última vez

Paloma Valencia lanzó duros cuestionamientos a Iván Velásquez por el “Proyecto Fortaleza” tras anuncio de Cepeda de crear sistema anticorrupción

Las críticas se concentraron en la ejecución del proyecto estatal y en las implicaciones políticas del anuncio hecho por un candidato presidencial

Paloma Valencia lanzó duros cuestionamientos a Iván Velásquez por el “Proyecto Fortaleza” tras anuncio de Cepeda de crear sistema anticorrupción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Karol G fue captada grabando un nuevo video musical: apareció en moto y con cambio de look que desató reacciones en redes sociales

Karol G fue captada grabando un nuevo video musical: apareció en moto y con cambio de look que desató reacciones en redes sociales

⁠Este es el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, según la inteligencia artificial: es uno de los favoritos en redes sociales

Sofía Avendaño encendió la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’: filtró supuesto ganador y lanzó advertencia sobre la producción

Foto inédita de Lady Noriega y Shakira en su juventud sorprendió a sus fans y despertó nostalgia en redes sociales: así lucían

Influenciadora colombiana enseña a hacer patacones con pocos ingredientes y en la airfryer

Deportes

Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

El narrador salvadoreño Fernando Palomo habló sobre sobre James Rodríguez, Luis Díaz y el reto de Colombia en el Mundial 2026: “Siempre está en consideraciones”

Luis Díaz se refirió a la posibilidad de marcar gol en su primer Mundial con la selección Colombia: “Siempre lo soñé”

Etapa 19 del Giro de Italia: el norteamericano Sepp Kuss se llevó la victoria, Einer Rubio se destacó y Egan Bernal regresó al Top 10 de la general

Técnico de Portugal reveló problema de los lusos de cara al Mundial 2026 “Hay una barrera psicológica”