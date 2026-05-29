Carlos Giménez, congresista republicano de Estados Unidos, pidió a los colombianos votar para que el país “no termine como Venezuela”

El congresista republicano Carlos Giménez pidió a los colombianos acudir a las urnas en las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Juan Esteban Silva/X

El representante republicano de Estados Unidos Carlos Giménez llamó a los colombianos a participar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia, en un mensaje en el que afirmó que era necesario “salvar a Colombia de los izquierdistas” y advirtió que el país podría enfrentar una situación similar a la de Venezuela si no se produce un cambio político.

En el video, el congresista aparece dirigiéndose a los votantes colombianos con un llamado enfático a la participación electoral. En su intervención, dice que “está exigiendo a todos los colombianos que salgan a votar este domingo por la presidencia de Colombia”, y añade que “tienen que salvar a Colombia de los izquierdistas que hoy tienen control de su país”.

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También insiste en que “no le pase a Colombia lo mismo que le pasó a Venezuela”, remarcando la importancia de acudir a las urnas.

Este pronunciamiento se suma a una confrontación política que se originó en noviembre de 2025 entre el propio Giménez y el presidente Gustavo Petro.

La tensión entre Carlos Giménez y Gustavo Petro se ha intensificado con nuevos cruces de declaraciones y mensajes en redes sobre Colombia y su relación con Estados Unidos - crédito Presidencia y AFP

La discusión se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro, en un discurso en Cali, reclamara una relación “de tú a tú” con Estados Unidos y advirtiera sobre el papel del dinero extranjero en la política colombiana.

Desde ese momento, el intercambio derivó en pronunciamientos cruzados que incluyeron reproches sobre la representación de los colombo-estadounidenses y cuestionamientos públicos entre ambas partes, ampliando el alcance del enfrentamiento.

Con el paso de las semanas, el choque se trasladó a redes sociales, donde el tono se endureció. En ese contexto, Giménez lanzó críticas directas contra el mandatario colombiano, cuestionando su gestión y acusándolo de tener cercanía con grupos armados.

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Petro respondió rechazando esas afirmaciones y pidiendo respeto hacia Colombia, sus instituciones y su democracia, en medio de un intercambio cada vez más tenso.

Respuesta de Carlos Giménez a Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @RepCarlos/X

El cruce incluyó mensajes de alta confrontación. Giménez escribió en redes sociales que los electores a los que representa “son las víctimas y los sobrevivientes de las guerrillas narcoterroristas en las que has participado y apoyado toda la vida”, además de referirse al presidente colombiano con expresiones despectivas. “Los colombo-americanos que yo represento no se identifican en lo absoluto con la pésima gestión de este bufón”

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Petro, por su parte, pidió respeto por Colombia y rechazó lo que consideró ataques basados en desconocimiento del país, defendiendo la dignidad nacional y su papel en la democracia global.

En otro intercambio, Petro insistió en rechazar las descalificaciones del legislador estadounidense, mientras Giménez mantuvo sus críticas sobre la situación política del país y llegó a afirmar que el gobierno colombiano generaba preocupación y desprestigio regional.

“Somos “hazmerreír” de multimillonarios ignorantes, pero los pueblos nos reconocen y la humanidad toda. Colombia es orgullosa de su belleza y de su posición responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global.Buscamos una humanidad libre y una Colombia Libre sin extranjeros odiantes e ignorantes tratando de aconductarnos. Solo nos aconducta el pueblo de Colombia, nadie más (sic)”, expresó Gustavo Petro.

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La llegada de Bernie Moreno a Colombia

El senador estadounidense Bernie Moreno llegó a Colombia como observador internacional de las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Reuters

El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno llegó a Colombia como parte de una misión de observación internacional de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Su visita comenzó en Cartagena, en el marco de una agenda de seguimiento al proceso electoral que incluye encuentros con distintos actores políticos y actividades oficiales en el país.

La presencia de Moreno se da en medio de una amplia misión internacional de observación que acompaña los comicios, en los que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar, incluidos más de 1,4 millones de colombianos en el exterior.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada fuera del país se desarrolla en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, con más de 1.400 mesas habilitadas durante la semana electoral y una ampliación para el día de la elección.

Las votaciones en el exterior comenzaron el 25 de mayo y se extienden hasta el 31, permitiendo la participación de los colombianos residentes fuera del país en consulados y embajadas.

La Registraduría ha reiterado que los resultados preliminares solo se divulgan tras el cierre oficial de la jornada y ha advertido sobre la circulación de información falsa durante el proceso electoral.