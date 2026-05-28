Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Los hombres que iban a bordo del vehículo no sufrieron heridas - crédito Suministradas a Infobae

Sigue la violencia contra líderes sociales en Colombia. En la tarde del 28 de mayo se registró un ataque contra el esquema de seguridad del dirigente Hugo Cuéllar, reconocido por su labor en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho se registró en el sector de El Doncello, donde hombres a bordo de una motocicleta que portaban una mini uzi dispararon contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Tras la ráfaga y debido a la cercanía de la estación de policía del municipio, uniformados capturaron a los responsables, pero hasta el momento la institución no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

La camioneta permanece en las instalaciones de la Policía Nacional en El Doncello, mientras que el líder social reclama respuestas por una versión que le han entregado uniformados sobre el hecho.

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Tras ser interceptados, los sujetos que perpetraron el ataque fueron ingresados a la estación de policía, en la que un oficial del Ejército Nacional le indicó a los funcionarios que se habría tratado de un error y que los detenidos serían integrantes de la institución a los que les dieron órdenes de esperar un vehículo de características similares que iba a pasar con personal armado.

Así quedó el vehículo de la UNP - crédito Suministrada a Infobae

El relato de los hechos

Infobae Colombia tuvo acceso a un audio que envió uno de los escoltas que estaba en el lugar de los hechos tras el atentado contra el líder social.

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“Veníamos entrando a El Doncello, antes de la última bomba aquí a mano izquierda entrando, que es la de Terpel, venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Escoltas piden explicaciones sobre el ataque del que fueron víctimas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Luego de escapar del lugar y estar seguros en el casco urbano del municipio, los escoltas se acercaron a la estación de policía donde estaban los perpetradores del ataque.

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Posteriormente, un mayor del Ejército se hizo presente e informó que los detenidos pertenecían a las fuerzas militares y que, según versiones, se encontraban realizando labores de verificación tras recibir información sobre un vehículo con características similares circulando en la zona.

“Estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

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El hecho se registró sobre las 3:00 p. m. del 28 de mayo - crédito Suministrada a Infobae

Los integrantes del esquema de seguridad no sufrieron heridas de gravedad; sin embargo, siguen pidiendo explicaciones sobre el hecho y argumentan que en caso de que la camioneta no tuviera un blindaje de nivel superior, los tripulantes del vehículo habrían muerto con este tipo de ataque.

A esto se suman los peligros a los que se exponen los protegidos y funcionarios de la UNP en la región, en donde los combates entre grupos armados y los retenes ilegales por parte de estructuras criminales son parte del día a día de los esquemas de seguridad.

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“Lo delicado es que personas del Ejército y de civil están disparando contra vehículos sin ningún tipo de precaución, sin mirar quiénes están. Ellos no pueden simplemente disparar contra la gente en el casco urbano de un municipio”.