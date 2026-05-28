Colombia

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Víctimas afirman que dos hombres vestidos de civil les disparaorn con un subfusil cuando estaban en el casco urbano de El Doncello

Guardar
Google icon
Ataque contra esquema de seguridad en Caquetá
Los hombres que iban a bordo del vehículo no sufrieron heridas - crédito Suministradas a Infobae

Sigue la violencia contra líderes sociales en Colombia. En la tarde del 28 de mayo se registró un ataque contra el esquema de seguridad del dirigente Hugo Cuéllar, reconocido por su labor en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho se registró en el sector de El Doncello, donde hombres a bordo de una motocicleta que portaban una mini uzi dispararon contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

PUBLICIDAD

Tras la ráfaga y debido a la cercanía de la estación de policía del municipio, uniformados capturaron a los responsables, pero hasta el momento la institución no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

La camioneta permanece en las instalaciones de la Policía Nacional en El Doncello, mientras que el líder social reclama respuestas por una versión que le han entregado uniformados sobre el hecho.

PUBLICIDAD

Tras ser interceptados, los sujetos que perpetraron el ataque fueron ingresados a la estación de policía, en la que un oficial del Ejército Nacional le indicó a los funcionarios que se habría tratado de un error y que los detenidos serían integrantes de la institución a los que les dieron órdenes de esperar un vehículo de características similares que iba a pasar con personal armado.

Ataque contra esquema de seguridad en Caquetá
Así quedó el vehículo de la UNP - crédito Suministrada a Infobae

El relato de los hechos

Infobae Colombia tuvo acceso a un audio que envió uno de los escoltas que estaba en el lugar de los hechos tras el atentado contra el líder social.

“Veníamos entrando a El Doncello, antes de la última bomba aquí a mano izquierda entrando, que es la de Terpel, venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Ataque contra esquema de seguridad en Caquetá
Escoltas piden explicaciones sobre el ataque del que fueron víctimas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Luego de escapar del lugar y estar seguros en el casco urbano del municipio, los escoltas se acercaron a la estación de policía donde estaban los perpetradores del ataque.

Posteriormente, un mayor del Ejército se hizo presente e informó que los detenidos pertenecían a las fuerzas militares y que, según versiones, se encontraban realizando labores de verificación tras recibir información sobre un vehículo con características similares circulando en la zona.

“Estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

Ataque contra esquema de seguridad en Caquetá
El hecho se registró sobre las 3:00 p. m. del 28 de mayo - crédito Suministrada a Infobae

Los integrantes del esquema de seguridad no sufrieron heridas de gravedad; sin embargo, siguen pidiendo explicaciones sobre el hecho y argumentan que en caso de que la camioneta no tuviera un blindaje de nivel superior, los tripulantes del vehículo habrían muerto con este tipo de ataque.

A esto se suman los peligros a los que se exponen los protegidos y funcionarios de la UNP en la región, en donde los combates entre grupos armados y los retenes ilegales por parte de estructuras criminales son parte del día a día de los esquemas de seguridad.

Lo delicado es que personas del Ejército y de civil están disparando contra vehículos sin ningún tipo de precaución, sin mirar quiénes están. Ellos no pueden simplemente disparar contra la gente en el casco urbano de un municipio”.

Temas Relacionados

AtaqueLíder socialUNPEjércitoCaquetáColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

El cuadro Tiburón, finalista en el primer semestre del fútbol colombiano, está obligado a ganar y esperar una victoria del Sporting Cristal para seguir en torneos internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Golpe millonario a la minería ilegal en Vichada: Ejército decomisó toneladas de coltán y tierras raras valuadas en más de $3.000 millones

El operativo realizado en zona fronteriza de Puerto Carreño dejó además vehículos, celulares y equipos de comunicación incautados, mientras las autoridades investigan posibles redes criminales detrás del tráfico de minerales estratégicos

Golpe millonario a la minería ilegal en Vichada: Ejército decomisó toneladas de coltán y tierras raras valuadas en más de $3.000 millones

Envigado vs. Real Cartagena: dónde y a qué hora ver la final vuelta del Torneo BetPlay 2026-1

El equipo antioqueño ganó el partido de ida 3-2 al cartagenero con un triplete de Miguel Marulanda, el joven delantero de 18 años

Envigado vs. Real Cartagena: dónde y a qué hora ver la final vuelta del Torneo BetPlay 2026-1

Asocapitales activó plan de prevención ante posible fenómeno de El Niño: “Es necesario actuar antes de que se profundicen los impactos”

La organización articuló acciones con entidades nacionales y organismos de gestión del riesgo para anticipar impactos relacionados con agua, energía, incendios forestales y salud pública en las ciudades capitales

Asocapitales activó plan de prevención ante posible fenómeno de El Niño: “Es necesario actuar antes de que se profundicen los impactos”

A Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, le fue aprobada la visa de Canadá: “Me la negaron una vez y acá ya me la dieron”

La expareja del presidente aseguró que podrá visitar a su hijo Andrés Gustavo Petro, que reside en ese país desde 2017, tras salir de Colombia exiliado

A Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, le fue aprobada la visa de Canadá: “Me la negaron una vez y acá ya me la dieron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Alejandro Estrada prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Deportes

Envigado vs. Real Cartagena: dónde y a qué hora ver la final vuelta del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado vs. Real Cartagena: dónde y a qué hora ver la final vuelta del Torneo BetPlay 2026-1

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

Francisco Maturana habló de su muerte como argumento para no dirigir más equipos: “Lo que me queda es poquito”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Copa Libertadores y Copa Sudamericana: hora y dónde ver el sorteo de los octavos de final