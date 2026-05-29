Ejército aclaró situación en Caquetá luego de que se presentara un intercambio de disparos entre uniformados y escoltas de la UNP

Escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y soldados del Ejército colombiano en un aparente enfrentamiento dentro de un denso entorno selvático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque ocurrido la tarde del 28 de mayo en El Doncello, Caquetá, puso nuevamente en evidencia la fragilidad de los esquemas de protección para líderes sociales en Colombia.

El dirigente Hugo Cuéllar, conocido por su defensa comunitaria en San Vicente del Caguán, fue blanco de disparos cuando circulaba en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ante estos hechos el Ejército Nacional emitió un pronunciamineto, asegurando que la aparición de hombres armados circulando sin identificación sobre la Ruta Nacional 65 generó una respuesta inmediata por parte de la Brigada 12 del Ejército Nacional, según confirmaron fuentes militares.

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El hecho tuvo lugar entre los municipios de El Paujil y El Doncello, en el departamento de Caquetá.

Horas antes, las autoridades habían detectado pancartas con mensajes alusivos a las extintas Farc-EP instaladas en ese mismo corredor vial. Este hallazgo incrementó la preocupación en la zona y motivó un despliegue reforzado de los operativos de control territorial.

Durante las acciones de patrullaje, las tropas se encontraron con los ocupantes de un vehículo que formaban parte de un esquema de seguridad. La situación derivó en un intercambio de disparos, hasta que los involucrados se identificaron como integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Ejército aclaró situación en Caquetá luego de que se presentará un intercambio de disparos entre uniformados y integrantes de la UNP - crédito @COL_EJERCITO/X

De este enfrentamiento no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Las autoridades informaron que ya se encuentran investigando para determinar con precisión lo sucedido y establecer si existió alguna irregularidad en la actuación de los involucrados.

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá

La camioneta de Hugo Cuéllar fue atacada por dos hombres en una motocicleta verde, que abrieron fuego con una mini uzi al interceptar al vehículo. La pronta reacción policial permitió la captura de los agresores, aunque la Policía Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

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Los escoltas relataron a Infobae Colombia que todo ocurrió cuando se acercaban a la última estación de servicio antes de ingresar al municipio: “Venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Los hombres que iban a bordo del vehículo no sufrieron heridas - crédito Suministradas a Infobae

Confusión y versiones encontradas tras la captura

Tras el ataque, los responsables fueron trasladados a la estación de policía local. Allí, un mayor del Ejército explicó a los funcionarios que los detenidos serían integrantes de la institución que cumplían labores de verificación, siguiendo información sobre un vehículo con características similares en la zona. Según esta versión, habrían recibido una orden para esperar el paso de una camioneta con personal armado.

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Mientras tanto, la camioneta permanece bajo custodia en las instalaciones de la Policía Nacional. Los miembros del esquema de seguridad insisten en conocer la razón detrás del ataque, ya que, según uno de ellos, “estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

A pesar de la gravedad del ataque, ninguno de los ocupantes resultó herido de consideración. Los escoltas destacaron que solo el blindaje de nivel superior del vehículo evitó una tragedia.

El hecho se registró sobre las 3:00 p. m. del 28 de mayo - crédito Suministrada a Infobae

El hecho no dejó consecuencias graves ni víctimas fatales, pero evidenció los riesgos que persisten para los líderes sociales protegidos por la UNP en zonas marcadas por la violencia y las deficiencias en el momento de la comunicación por aprte de las autoridades territoriales, y entidades que tienen a cargo la protección de funcionarios.

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