Colombia

Miguel Uribe Londoño se refirió a imagen realizada con IA en la que lo ponen junto a Iván Cepeda: “Honrando a mi hijo”

El aspirante presidencial afirmó que seguirá en la contienda electoral y pidió a la ciudadanía no dejarse influir por contenidos manipulados que circulan en redes sociales

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Miguel Uribe rechaza la circulación de una imagen creada con inteligencia artificial en redes sociales, desmintiendo su supuesta renuncia a la candidatura presidencial - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño negó este 27 de mayo haber renunciado a su candidatura presidencial, después de que en redes sociales circulara una imagen falsa creada con inteligencia artificial que lo vinculaba políticamente con el también aspirante Iván Cepeda.

Uribe Londoño afirmó que competirá en primera vuelta el 31 de mayo. Según explicó, el montaje buscó instalar la versión de que abandonaría la contienda y se sumaría a Cepeda. “No he renunciado a mi candidatura presidencial ni me uniré a Iván Cepeda, como lo quieren hacer creer con una imagen falsa de inteligencia artificial”, afirmó.

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El candidato también rechazó cualquier acercamiento político con Cepeda y sostuvo que “representamos visiones distintas para Colombia”.

En el mismo mensaje, ratificó su decisión de mantenerse en carrera: “Voy en primera vuelta este domingo 31 de mayo, honrando el legado de mi hijo asesinado”.

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Miguel Uribe negó haber renunciado a su candidatura presidencial tras la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial que lo vinculaba con Iván Cepeda - crédito @Romanosky_PH/X
Miguel Uribe negó haber renunciado a su candidatura presidencial tras la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial que lo vinculaba con Iván Cepeda - crédito @Romanosky_PH/X

Uribe pidió a los ciudadanos no caer en campañas de desinformación y reiteró una frase que difundió en su declaración: “La luz de Miguel seguirá encendida hasta el último día de mi vida”.

El montaje fue publicado en X por el usuario Romanosky_PH, que acompañó la imagen con el texto: “Atención. Don Miguel Uribe, renuncia a su candidatura presidencial y se une al doctor Iván Cepeda”, y superó las 140.000 vistas en esa red social.

En paralelo a esta controversia digital, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño ha protagonizado una serie de declaraciones que profundizan las tensiones dentro del espectro político de derecha y su relación con el Centro Democrático, partido asociado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En entrevistas concedidas a Caracol Radio, Uribe Londoño aseguró que no apoyaría a la candidata Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta presidencial. Incluso cuestionó su independencia política, al afirmar que su liderazgo estaría subordinado a la influencia del expresidente Uribe.

Imagen difundida en redes sociales y creada con inteligencia artificial que afirmaba falsamente la renuncia de Miguel Uribe y su supuesta unión a Iván Cepeda - crédito @Romanosky_PH/X
Imagen difundida en redes sociales y creada con inteligencia artificial que afirmaba falsamente la renuncia de Miguel Uribe y su supuesta unión a Iván Cepeda - crédito @Romanosky_PH/X

“A la que no voy a apoyar es a Paloma, no tiene con qué, es Álvaro Uribe en cuerpo ajeno”, declaró. También agregó que, según su visión, la senadora consultaría permanentemente decisiones políticas con el expresidente.

El aspirante afirmó además que su salida del proceso interno del Centro Democrático ocurrió cuando, según su versión, lideraba las encuestas internas. Sostuvo que fue apartado mediante un comunicado pese a haber sido invitado inicialmente a participar en la selección del candidato presidencial del partido.

Uribe Londoño también elevó el tono de sus críticas hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al señalar: “Me arrepiento enormemente de haber creído en Álvaro Uribe Vélez. Él me traicionó, me engañó y me maltrató”, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

En sus intervenciones, vinculó estas tensiones políticas con la trayectoria de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, quien —según su relato— enfrentó dificultades dentro del partido antes de su muerte tras un atentado ocurrido en Bogotá en 2025. El caso del dirigente asesinado ha sido utilizado por Uribe Londoño como eje narrativo de su campaña, al afirmar que su hijo habría tenido diferencias con la conducción interna del partido.

Miguel Uribe Londoño responsabilizó al Estado colombiano por el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay tras negarle protección adecuada - crédito Lina Gasca/Colprensa
Miguel Uribe Londoño se refiere a sus posiciones políticas frente a otros candidatos, sus diferencias con el uribismo y su postura sobre eventuales apoyos en una segunda vuelta presidencial - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato también se refirió al respaldo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, a la aspiración de Paloma Valencia. Aunque expresó respeto personal por ella, aseguró que ese apoyo le causó dolor y sugirió que habría sido influenciado por figuras del uribismo.

El aspirante también insistió en que la controversia sobre su candidatura y las disputas internas del uribismo han sido amplificadas en el escenario digital, donde —según él— se mezclan intereses políticos con narrativas de desinformación que buscan afectar su imagen pública.

En ese sentido, pidió mantener el debate electoral centrado en propuestas y no en contenidos manipulados o interpretaciones malintencionadas difundidas en redes sociales.

Asimismo, reiteró que su campaña continuará enfocada en recorrer el país y consolidar apoyos ciudadanos, al tiempo que aseguró que no responderá a lo que calificó como “ataques personales” ni a “campañas de desprestigio” en su contra.

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