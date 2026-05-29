Así quedaron los emparejamientos de los equipos de la Liga BetPlay en la Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores tendrá su final en Montevideo, mientras que la Copa Sudamericana-crédito Daniel Duarte/AFP

La suerte ‘está echada’: el 29 de mayo de 2026 se sortearon los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Con tres representantes colombianos en los torneos Conmebol, la Liga BetPlay buscará realizar un gran papel en la edición de 2026, por lo que el objetivo de llegar lo más lejos se convierte en una obligación.

Así quedaron los duelos de la Copa Libertadores: Tolima será el representante de Colombia

Deportes Tolima jugaría ante Flamengo en caso de vencer a Independiente del Valle-crédito @Libertadores/X

El Deportes Tolima será el único equipo colombiano que jugará en la Liga BetPlay, y en la fase de los octavos de final se medirá ante Independiente del Valle de Ecuador.

En caso de pasar a los cuartos de final se medirá ante un equipo brasileño: el ganador del duelo entre Flamengo de Brasil (actual campeón de América) y Cruzeiro, ganador del torneo en 1976 y 1997.

A continuación, así quedaron los duelos de octavos de final:

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Universidad Católica (Chile)

Mirassol (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Fluminense (Brasil) vs. Independiente Rivadavia (Argentina)

Deportes Tolima (Colombia) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Cruzeiro (Brasil) vs. Flamengo (Brasil)

Platense (Argentina) vs. Coquimbo Unido (Chile)

Palmeiras (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Rosario Central (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores se jugarán después del Mundial, disputándose los juegos de ida entre la semana del 11 al 13 de agosto, y los duelos de vuelta entre el 18 al 20 de agosto de 2026.

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La Copa Sudamericana tendrá a Santa Fe y Medellín como representantes de Colombia

Santa Fe y Medellín serán los representantes colombianos en la Copa Sudamericana-crédito @Sudamericana/X

En la Copa Sudamericana habrá que esperar a los duelos que se jugarán en los playoffs: los mejores segundos ubicados en la fase de grupos de dicha competencia, jugarán ante los mejores terceros de la Copa Libertadores.

Por Colombia, Independiente Santa Fe se medirá ante el Caracas FC de Venezuela, y en caso de avanzar, jugará ante River Plate en los octavos de final.

Por su parte, Independiente Medellín tendrá una exigente prueba ante el Vasco da Gama de Brasil, y si llega a ganar su llave, se medirá ante Olimpia de Paraguay. A continuación, así quedaron los duelos.

Boca Juniors (Argentina) - O’Higgins (Chile) vs. Recoleta (Paraguay)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú) - Bragantino (Brasil)

Lanús (Argentina) - Cienciano (Perú) vs. Botafogo (Brasil)

Olimpia (Paraguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - Vasco da Gama (Brasil)

Santa Fe (Colombia)- Caracas FC (Venezuela) vs. River Plate (Argentina)

Club Nacional (Uruguay) - Tigre (Argentina) vs. Montevideo City Torque (Uruguay)

Universidad Central (Venezuela) - Santos (Brasil) vs. Macará (Ecuador)

Boívar (Bolivia)- Grêmio (Brasil) vs. São Paulo (Brasil)

Es importante recordar que los playoffs de la Copa Sudamericana se jugarán después de la semana que finaliza el Mundial de 2026.

Santa Fe buscará conquistar su segunda Copa Sudamericana, y Medellín sueña con dar el golpe en el continente

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Peñarol el 27 de mayo DE 2026, en el estadio Campeón del Siglo y cerró el Grupo E de la Copa Libertadores con ocho puntos, resultado que le permitió terminar tercero y continuar su temporada internacional en la Copa Sudamericana.

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La clasificación del grupo también dependía del otro partido: Platense le ganaba 2-0 a Corinthians en Brasil, marcador que dejó sin opciones a Santa Fe de avanzar a los octavos de final de la Libertadores pese a su triunfo en Montevideo.

Alexis Zapata marcó a los 12 minutos con un remate cruzado, en una jugada que premió el buen inicio del conjunto colombiano, que tomó la pelota, adelantó líneas y buscó instalarse en campo rival.

Santa Fe llegó a Uruguay con la necesidad de ganar y esperar una derrota de Platense ante Corinthians para seguir en la Libertadores. Peñarol, por su parte, afrontaba el encuentro con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse con vida internacional y aspirar al paso a los playoffs de la Sudamericana.

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La ventaja obtenida en el primer cuarto de hora modificó el desarrollo del partido. Santa Fe mostró orden táctico, líneas compactas y seguridad para controlar buena parte del compromiso ante un rival que estaba obligado a ganar.

Antes del descanso, el equipo bogotano ya había demostrado control del juego, manejó mejor la pelota y limitó las aproximaciones de Peñarol, que tuvo dificultades en ataque y no logró imponer condiciones.

En el segundo tiempo, Peñarol adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y asumió riesgos en busca del empate, utilizando el juego aéreo como principal vía de peligro. El palo evitó dos veces el empate: primero tras un cabezazo y luego en un intento de Jesús Trindade. Abel Hernández también tuvo una ocasión que pasó muy cerca del arco de Santa Fe.

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El partido incluyó un reclamo de penal de Hugo Rodallega, pero el juez Kevin Ortega interpretó que el defensor jugó primero la pelota. Ortega también amonestó a Emanuel Gularte por una falta táctica y, en la última acción, le perdonó una posible expulsión cuando el zaguero local ya tenía amarilla.

Hubo un momento de interrupción cuando Ortega se acercó a los capitanes para comunicarles una situación relacionada con la tribuna sur del estadio. Además, continuaron cayendo objetos desde la tribuna sobre el arco defendido por Mosquera Marmolejo mientras aumentaba la tensión en las gradas.

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Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Estudiantes de La Plata este martes 26 de mayo de 2026 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata. El gol de Mikel Amondarain llegó a los 90+2’ y envió al equipo colombiano a los playoffs de la Copa Sudamericana.

La jugada decisiva tuvo revisión: el árbitro anuló la acción por un presunto fuera de juego, pero el VAR convalidó el tanto para Estudiantes. Con ese resultado, el conjunto argentino aseguró la clasificación a octavos.

El partido tuvo un primer tiempo sin goles y con pocas situaciones claras. La chance más nítida antes del descanso fue para el DIM: Fernando Muslera tapó un remate a Baldomero Perlaza y, en el rebote, Yony González definió por encima del travesaño.

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En el segundo tiempo, el encuentro se volvió más cortado y de tensión, con el local empujado por la obligación de ganar. En el tramo final, Eder Chaux sostuvo el cero con una atajada ante un cabezazo de Santiago Núñez, pero el equipo de Medellín casi no pasó la mitad de cancha antes del gol definitivo.

La derrota por la mínima dejó a Independiente Medellín en el tercer lugar del Grupo A, lo que lo ubica en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tolima jugará ante un campeón del continente en la altura: Independiente del Valle

Deportes Tolima empató 0-0 con Universitario de Deportes este martes en el Estadio Monumental de Lima y aseguró su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con este resultado en la última fecha del Grupo B, el equipo colombiano cerró con 8 puntos y el conjunto peruano quedó eliminado con 6.

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En el primer tramo del partido, Tolima manejó la iniciativa hasta que Universitario sostuvo una presión más constante y convirtió en figura al arquero brasileño Volpi. Antes del descanso, el colombiano Shean Barbosa bloqueó un remate del peruano argentino Martín Pérez Guedes.

En la segunda parte, Jairo Concha volvió a probar desde media distancia y Volpi controló el disparo con ambas manos. Tolima reforzó la línea defensiva “hasta con seis jugadores”, lo que limitó los intentos del argentino Lisandro Alzugaray.

Universitario tuvo otra llegada con un envío de Andy Polo para Álex Valera, cuyo remate cruzó el arco y salió desviado. Del lado visitante, Yeison Rovira exigió al arquero Sebastián Romero y Kelvin Flórez remató tras ingresar, pero el marcador no se movió.

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En el tramo final, Matías Di Benedetto conectó un cabezazo que Volpi atajó y Valera volvió a intentar con un remate alto. Tolima celebró la clasificación en el césped del Monumental junto a los hinchas que viajaron a Lima.