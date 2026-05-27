Gustavo Petro pidió investigar penalmente a congresistas y al dueño de Keralty por presuntos sobornos

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que inicien una investigación penal contra el dueño del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, así como contra congresistas de la Comisión Séptima del Senado, por presuntos sobornos

La declaración del mandatario colombiano se dio en respuesta a un usuario en X que señaló que, tras el archivo de la reforma en 2024, personas cercanas a una de las senadoras que votó a favor de esa decisión supuestamente fueron contratadas por Keralty.

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El usuario también vinculó a la misma senadora, cuyo nombre no mencionó, con supuestos beneficios institucionales y políticos tras el segundo archivo de la reforma laboral, que tuvo lugar en diciembre de 2025.

La reforma a la salud fue archivada por la Comisión Séptima del Senado de la República en 2024 y 2025 - crédito Prensa Senado

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro acusó a Keralty de supuestamente comprar congresistas para frenar la reforma a la salud en el Capitolio Nacional.

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“Increíble la manera que Keralty dueño de Sanitas compró congresistas para detener la reforma a la salud en el Congreso (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El jefe de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que inicien una investigación penal sobre los congresistas de la Comisión Séptima del Senado y sobre el dueño de Keralty, Joseba Grajales Jiménez.

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“La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían comenzar la investigación penal sobre los congresistas sobornados y sobre el dueño de Keralty (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro acusó a Keralty de supuestamente comprar congresistas para frenar la reforma a la salud en el Capitolio Nacional - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el presidente Petro afirmó que “ya se demostró” que el juez que “devolvió” Coosalud a quienes supuestamente la desfalcaron debe ser investigado por las autoridades competentes.

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“Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron, debe ser investigado por la autoridad competente (sic)”, aseveró el mandatario.

También señaló que los jueces que supuestamente embargaron los recursos de la salud de la Nueva EPS deben ser investigados por las autoridades competentes.

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“Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la Nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó que “ya se demostró” que el juez que “devolvió” Coosalud a quienes supuestamente la desfalcaron debe ser investigado por las autoridades competentes - crédito @petrogustavo/X

Antecedentes entre Petro y Keralty

En noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro participó en una alocución televisada como parte de una orden del Consejo de Estado, que le permitió rectificar declaraciones anteriores en las que había calificado de “criminal” al Grupo Keralty y a su presidente, Joseba Grajales.

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Durante su intervención, Petro evitó una disculpa directa y reiteró sus críticas hacia la corporación, aunque buscó matizar sus palabras. Expresó que su señalamiento no iba dirigido exclusivamente contra una persona, sino contra el sistema de salud, al que calificó de problemático y urgió a transformar.

La respuesta de Joseba Grajales Jiménez no tardó en llegar. Mediante una carta pública, defendió la trayectoria de Keralty en el país.

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Joseba Grajales le respondió a Gustavo Petro su alocución presidencial - crédito Luisa González/Reuters/@RPaterninaBru/X

“Queridos colombianos: Cuando algunos nos llaman ‘extranjeros’, olvidan una verdad sencilla pero profunda: Keralty llegó a Colombia hace más de cuarenta años, cuando la inmensa mayoría de los colombianos de hoy —incluidos los hijos y nietos de quienes nos critican— ni siquiera habían nacido. Llegamos cuando este país daba pasos inciertos y, mientras otros debatían, nosotros ya hacíamos. No vinimos de paso: vinimos a quedarnos. Vinimos a servir. Vinimos a cuidar. Vinimos a construir", indicó.

En su mensaje, Grajales resaltó la labor de Keralty al impulsar la formación de profesionales de la salud y la creación de espacios como universidades, clínicas, laboratorios y centros de atención, pensados para llegar a sectores históricamente desatendidos.

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Estas afirmaciones respondieron a las declaraciones de Petro, quien insistió en que “está prohibido que una empresa como Keralty les pague a políticos, el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

Grajales concluyó su carta enfatizando la “vocación moral” de la compañía: “Nosotros no llegamos con promesas: llegamos con hechos. Y si alguien quiere hablar de patriotismo, que empiece por contar cuántas vidas ha salvado, cuántos empleos de calidad ha generado, cuántos impuestos ha pagado y qué ha construido para su país”.