Luis Díaz se refirió a la posibilidad de marcar gol en su primer Mundial con la selección Colombia: “Siempre lo soñé”

El 29 de mayo de 2026, Luis Díaz habló acerca de lo que significa jugar su primer mundial de fútbol-crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia se prepara para despedirse de nuestro país ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, el 1 de junio de 2026.

A partir de allí, se concentrará en Guadalajara para preparar el debut en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, el 17 de junio de 2026, y uno de los protagonistas que tendrá la Tricolor será el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz.

PUBLICIDAD

Luis Díaz en medio de la prensa deportiva de Colombia en el estadio Metropolitano de Techo-crédito Luisa González/REUTERS

Cuestionado sobre lo que implicaría marcar un gol emblemático para la selección Colombia en el Mundial de la FIFA, Díaz fue contundente: “No he pensado mucho, la verdad. Que se dé de una manera muy natural, fluida”, comentó, resaltando que la emoción lo sorprendería con intensidad.

Insistió en que este logro va más allá del reconocimiento individual, pues refleja el sacrificio compartido junto a su familia.

“Eso fue lo que siempre soñé, ¿no? Marcar un gol en un mundial con nuestra selección. Eso va a ser una locura para mí, en especial para mi familia, que obviamente hemos venido trabajando para eso y para que ellos también se sientan bien representados”. Para Díaz, el día que llegue ese momento espera que sea muy natural, muy especial, tanto para él como para quienes lo han acompañado desde el inicio", reflexionó.

PUBLICIDAD

Luis Díaz y Luis Suárez en el entrenamiento de la selección Colombia en el estadio de Techo-crédito Luisa González/REUTERS

Para Díaz, la selección tiene un papel central en esta etapa. Recalcó la importancia de estar unidos y evitar cargar presiones individuales.

“No meterse digamos que esa presión para llegar y el día que nos toque hacerlo de muy buena manera. Es trabajar por, por hacer un buen papel, es trabajar por, por dejar un país bien representado y estamos muy unidos”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Cuando piensa en ese gol en el Mundial, Luis Díaz imagina un momento pleno de felicidad, resultado de años de dedicación y perseverancia. Su aspiración es compartir esa alegría con toda Colombia y con quienes han sido parte fundamental en su camino.

La expectativa de Luis Díaz ante el Mundial 2026 con la selección Colombia une ilusión, responsabilidad y el deseo profundo de dejar huella para su país.

“Lo que un día pues soñamos o soñé, se nos está haciendo realidad”, afirmó el delantero, y que vive un momento clave en su carrera y reconoce que el esfuerzo de estos años se refleja en la oportunidad de estar en este torneo.

PUBLICIDAD

La preparación de Luis Díaz para el reto mundialista y la exigencia física en Bayern Múnich

Luis Díaz explicó que con la exigencia de la temporada del Bayern Múnich, las cargas físicas han sido manejadas de forma correcta-crédito Luisa Gonáalez/REUTERS

Respecto a la preparación para el Mundial, el delantero detalló cómo ha gestionado la carga física y emocional tras una temporada exigente en el Bayern Múnich bajo el mando de Vincent Kompany.

“Creo que era normal y era obvio tener tantos minutos y tanto protagonismo, porque, bueno, el profe, pues nos necesitaba, e, hicimos una gran temporada, pero también manejó los tiempos de recuperación. Hoy acá en la selección lo manejarán también de una manera muy buena para que pues lleguemos al cien por ciento al comienzo del mundial”, afirmó.

PUBLICIDAD

Reconoció que, aunque no obtuvo todos los títulos a nivel de clubes, se siente satisfecho por el desempeño del equipo.

“Trabajamos por, por eso y no se dio y estamos tranquilos. Creo que hicimos una extraordinaria temporada con tres trofeos y, y satisfechos”, expresó el futbolista.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).