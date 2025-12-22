Las mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: qué beneficio tendrán desde el 1 de enero

Según la Superintendencia Financiera, a septiembre de 2025, Colombia cuenta con 2.221.909 pensionados, de los que una gran parte son mujeres - crédito Prosperidad Social

La Corte Constitucional ordenó, en junio de 2023, una transformación en el sistema de pensión de vejez para mujeres, al establecer una reducción progresiva de las semanas de cotización requeridas para acceder a este derecho. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, impactará tanto al régimen de prima media (Colpensiones) como al régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais), y busca corregir desigualdades históricas en el acceso a la seguridad social.

Por supuesto, el cambio beneficiará a miles de trabajadoras próximas a pensionarse, al facilitar el cumplimiento de los requisitos y mejorar el cálculo de la mesada pensional.

Y es que la decisión del alto tribunal se fundamenta en la necesidad de garantizar la igualdad material y un enfoque de género en el sistema pensional. Mediante la sentencia C-197 de 2023, el mismo dispuso la reducción progresiva de las semanas de cotización exigidas a las mujeres afiliadas al régimen de prima media. Luego, la sentencia C-054 de 2024 extendió esta disposición a las afiliadas al Rais, administrado por fondos privados.

La Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución - crédito Corte Constitucional

También, consideró que la exigencia de igual número de semanas para hombres y mujeres, establecida en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, resultaba inconstitucional, ya que desconocía el derecho de las mujeres a una protección especial en el ámbito de la seguridad social y dificultaba su acceso a la pensión de vejez.

Igualdad y protección a la mujer

Frente a esto, la docente de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle Paola Suárez explicó que la decisión de la Corte se originó tras el estudio de una demanda que argumentaba la afectación de los artículos 13, 43 y 48 de la Constitución Política, relacionados con la igualdad, la protección a la mujer y la seguridad social.

Suarez señaló que, en la práctica, los hombres disponen de más tiempo para cotizar las mismas semanas, lo que genera una discriminación indirecta contra las mujeres.

La pensión es clave para la calidad de vida de los adultos mayores - crédito Luisa González/Reuters

La reducción progresiva de semanas de cotización se implementará de manera gradual. A partir del 1 de enero de 2026, el requisito para las mujeres será de 1.135 semanas en los fondos privados y 1.250 semanas en Colpensiones, en contraste con las 1.300 semanas exigidas hasta 2025. Desde ese momento, el número de semanas disminuirá cada año:

2026: se descontarán 50 semanas

2027: la reducción será de 25 semanas por año.

El objetivo es que, en 2035, las mujeres afiliadas al Rais puedan pensionarse con 1.000 semanas, y en 2036, las afiliadas a Colpensiones alcancen ese mismo umbral.

Cálculo de la mesada pensional

El cambio en el número de semanas exigidas también modifica el cálculo de la mesada pensional. Hasta 2025, el incremento en la tasa de reemplazo, el indicador clave en pensiones que mide el porcentaje del último salario (o ingresos) de un trabajador activo que se recibe como pensión mensual, calculándose como la pensión recibida o el salario previo, solo se aplica a las semanas que exceden las 1.300. Sin embargo, desde 2026, el cálculo para las mujeres comenzará a partir de 1.250 semanas. Esto significa que las que acumulen 1.300 semanas en 2026 incorporarán 50 semanas adicionales que, en años anteriores, no se consideraban para aumentar la mesada.

Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia en caso de que entre en vigor la reforma pensional del Gobierno Petro - crédito Colpensiones/Colprensa

Además, la ley establece que por cada 50 semanas adicionales a las requeridas, la tasa de reemplazo aumenta en 1,5%. Así, una mujer que se pensione en 2026 con 1.300 semanas verá incrementada su mesada en ese porcentaje.

La pensión de vejez en el régimen de prima media se calcula a partir del Ingreso Base de Liquidación (IBL), que corresponde al promedio de los salarios reportados por la afiliada, ya sea en los últimos diez años o durante toda la vida laboral, según resulte más favorable. La tasa de reemplazo, aplicada sobre el IBL, determina el valor final de la pensión.

Llamado al Congreso y al Gobierno

Paola Suárez destacó que la decisión de la Corte Constitucional, que precisamente estudia la constitucionalidad de la reforma pensional del Gobierno Petro, representa un llamado al Congreso de la República y al Gobierno para diseñar un sistema de seguridad social y pensional con enfoque de género. La docente resaltó que las mujeres en Colombia enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales, y que factores como la maternidad inciden negativamente en su trayectoria laboral.

Pese a varias medidas, las brechas entre la pensión de hombres y mujeres persisten - crédito Prosperidad Social

Dichas condiciones especiales dificultan la acumulación de semanas de cotización y, en consecuencia, el acceso a la pensión.

Cómo completar las semanas requeridas

Existen herramientas legales que permiten a las trabajadoras completar las semanas requeridas y acceder a la pensión de manera más ágil. Entre ellas están:

Hacer aportes extra a la jubilación, siempre que se cumpla con la edad mínima (57 años para mujeres).

El sistema de equivalencias permite a los que cotizaron en el Sistema General de Pensiones, pero no alcanzan el mínimo de semanas, utilizar ahorros acumulados en el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para completar el requisito.

El Decreto 1494 de 2022 establece la fórmula actuarial que determina cuántas semanas equivalen al monto ahorrado en Beps. Si la suma de semanas cotizadas y las equivalentes a los ahorros alcanza el número exigido, la persona puede acceder a la pensión de vejez.