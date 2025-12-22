Colombia

El Lourdes Music Hall se prepara para recibir a Systema Solar y Puerto Candelaria en un concierto fuera de serie

El encuentro entre dos trayectorias icónicas será el 28 de febrero de 2026 y marcará un momento único con una selección de éxitos que son un ejemplo de innovación y riesgo artístico en la escena alternativa nacional

El Lourdes Music Hall de Bogotá será el escenario donde convergerán dos referentes de la música alternativa y tradicional colombiana: Systema Solar y Puerto Candelaria compartirán escena el sábado 28 de febrero de 2026, en un evento que marca un hito en la celebración de los sonidos del país.

Ambas agrupaciones presentarán en vivo su exitosa versión de “Mi Kolombia”, junto a una selección de repertorios representativos que han definido la escena nacional.

Será un encuentro único entre dos exponentes de la innovación sonora en la música colombiana: Systema Solar, colectivo creado en Santa Marta e integrado por Jhon “Jhon Pri” Primera, Walter “Índigo” Hernández, Juan Carlos Pellegrino, Daniel “Daniboom” Broderick, Vanessa “Pata De Perro” Gocksch, Arturo Corpas “DJ Corpas” y Andrés “Andrew” Gutiérrez— y Puerto Candelaria, agrupación originaria de Medellín en la que destacan figuras como Juancho Valencia y Catalina Calle.

La colaboración entre ambas bandas se concretó finalmente en el 2020 en una nueva versión de “Mi Kolombia”. La canción, publicada inicialmente en 2009 en el álbum debut de Systema Solar, cobró una vida renovada con la intervención de Puerto Candelaria, que aportó su energía característica.

El tema se inspiró en el espíritu festivo de los salones de baile de las décadas de 1930, 1940 y 1950, integrando arreglos en homenaje a maestros como Pacho Galán y Climáco Sarmiento. La conjunción de influencias regionales dio como resultado una canción que ambos conjuntos consideran fuera de lo habitual, tanto por su propuesta musical como por el tipo de espectáculo que ofrecen.

Esta versión conjunta de “Mi Kolombia” se distingue por los arreglos de Puerto Candelaria y la decisión de grabar con una big band, evocando a las orquestas de las primeras décadas del siglo XX. Esta fusión de estilos otorga una agresividad e intensidad novedosa a la interpretación vocal y al rap, que no estaban presentes en la versión original.

Juancho Valencia, líder de Puerto Candelaria, señaló: “La versión de Systema Solar y Puerto Candelaria lleva esta canción a otras dimensiones sonoras que sorprenden. Las dos agrupaciones han sido protagonistas de los nuevos sonidos alternativos latinos y por ese motivo nos arriesgamos a realizar una versión explosiva, grabada con una big band que te evoca el pasado caribeño, pero a la vez el rap e intervenciones vocales son más agresivas y viscerales que el original poniendo la canción en un nivel jamás explorado por ninguna de las dos bandas musicales”.

Valencia añadió que la colaboración fue el resultado de numerosos encuentros en eventos y de la voluntad de trabajar juntos: “Llevábamos mucho tiempo con este coqueteo entre ambos, siempre nos encontrábamos en aeropuertos, festivales, conciertos y decíamos que teníamos que hacer algo juntos, como cuando uno le dice a alguien ‘usted y yo nos vamos a terminar encarretando’, y eso fue lo que pasó con esta canción”.

La música de Systema Solar destaca por la fusión de cumbia, champeta, hip hop, electrónica y otros géneros afrocaribeños, factores que los han consolidado como pioneros de la “berbeneutika”, un estilo en el que la fiesta y la crítica social se entrelazan gracias a letras y ritmos enérgicos.

Han tenido éxitos como “Rumbera”, “Quién es el patrón” y “Yo voy ganao” en escenarios internacionales, transmitiendo una identidad caribeña inconfundible y ampliando el alcance de la música alternativa nacional.

Por su parte, Puerto Candelaria ha forjado una reputación dentro de la música independiente gracias a su experimentación, el humor presente en sus puestas en escena y la integración de jazz, música tropical, rock y matices autóctonos.

La banda, originaria de Medellín, destaca por temas como “Amor fingido”, “Senderito de amor” y “Vicio”, construyendo una identidad sonora genuina dentro del panorama colombiano y apostando constantemente por la exploración musical.

El concierto en Lourdes Music Hall, para el cual ya se pueden conseguir boletas en Mi taquilla, fusionará tradición, modernidad y una amplia variedad de géneros. Las agrupaciones Systema Solar y Puerto Candelaria representan un aporte extraordinario en el arte colombiano, elevando la colaboración musical a un nivel inédito en la trayectoria de ambas bandas.

