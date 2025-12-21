Colombia

Yina Calderón habría terminado su amistad con La Toxi Costeña por encuentro con Melissa y habla de lealtad sin matices: “La gente es blanco o negro”

La creadora de contenido calificó como inaceptable el junte de dos excompañeras en ‘La casa de los famosos’, marcando distancia y pidiendo posiciones claras en la amistad

Guardar
Yina Calderón reaccionó desde La
Yina Calderón reaccionó desde La mansión de Luinny a la supuesta traición de La Toxi Costeña - crédito montaje @yincacladeron/ TikToK - Cortesía Canal RCN

El ámbito del entretenimiento digital en Colombia ha sido escenario de una nueva controversia protagonizada por Yina Calderón, quien expresó abiertamente su inconformidad ante el reciente acercamiento entre La Toxi Costeña y Melissa Gate.

Ambas influencers, conocidas por su paso por La casa de los famosos Colombia, volvieron a coincidir fuera del reality y su encuentro no pasó desapercibido en redes, generando múltiples reacciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La empresaria de fajas y creadora de contenido respondió públicamente sobre el reencuentro, dejando clara su postura: “¿Que qué pienso del junte de La Toxi con Melissa? Ella verá, pa’ mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio”, afirmó Calderón en sus plataformas digitales. Con esta declaración, Yina dejó entrever que valora las lealtades absolutas y rechaza actitudes que considera ambiguas, estableciendo una línea marcada sobre con quién prefiere mantener vínculos.

La empresaria de fajas se pronunció en sus plataformas, señalando: “para mí la gente es blanco o negro, no es gris” - crédito @nazarethg1827/ Instagram

La relación previa entre Yina Calderón y La Toxi Costeña se había distinguido por su estrecha amistad dentro del reality. Durante el programa, formaron parte de las “chicas fuego” y se mostraban inseparables, compartiendo apoyo y protagonismo en dinámicas que trascendían a las cámaras. La situación con Melissa Gate, en cambio, fue tensa desde su ingreso a la competencia, marcada por constantes desacuerdos y cruces de palabras que captaron la atención del público.

A pesar de que, tras la finalización del reality, Yina Calderón y Melissa Gate mostraron un acercamiento que hizo pensar en una posible reconciliación, esta tregua resultó breve. Incidentes posteriores, como la participación de Yina en el evento Stream Fighters 4, donde se reavivaron los desencuentros en plataformas sociales, profundizaron la distancia entre ambas figuras.

Durante el reality, Yina Calderón
Durante el reality, Yina Calderón y La Toxi Costeña mantuvieron una amistad inseparable que se destacó ante las cámaras. Sin embargo, la amistad ahora estaría en dudas - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La molestia de Yina Calderón respecto al reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate se fundamenta en su concepto de lealtad y amistad. Si bien no hizo una declaración directa de ruptura con La Toxi, sus palabras fueron interpretadas por seguidores como un claro límite para quienes, en su percepción, no toman un partido definido en situaciones de conflicto. “Para mí la gente es blanco o negro, no es gris”, remarcó Calderón, reafirmando su visión categórica.

El episodio ha reavivado la conversación sobre la lealtad en las relaciones de figuras públicas, así como el efecto que tienen los realities en los lazos personales de sus protagonistas. Las palabras de Yina Calderón y la reacción de sus seguidoras reflejan el impacto que estos vínculos tienen tanto dentro como fuera de pantalla.

Yina Calderón abordó en público las especulaciones sobre su vínculo con Asaff Torres

En medio del revuelo generado por sus declaraciones sobre lealtad y amistades, Yina Calderón también decidió aclarar públicamente los rumores sobre su relación con Asaff Torres, cantante puertorriqueño con quien se la ha vinculado en los últimos meses.

Tras semanas de especulaciones en redes sociales, la empresaria de fajas habló con franqueza en una entrevista realizada por su hermana Leonela, respondiendo a la inquietud tanto de su familia como de sus fanáticos sobre el verdadero vínculo con Torres.

La empresaria aclaró que, pese
La empresaria aclaró que, pese a la afinidad y atracción, no define su conexión con Asaff como una relación sentimental tradicional - crédito Montaje Infobae

Fiel a su estilo directo, Yina aseguró que entre ella y Asaff no existe una relación sentimental formal, aunque sí confirmó la existencia de “afinidad, atracción y buena química”. Calderón explicó: “Sí hay afinidad, atracción y buena química, yo sí repetiría con Asaf si estoy soltera, pero creo que yo no soy lo que él busca y él no es lo que yo busco”. Dejó claro así que, aunque su conexión va más allá de la simple amistad, ambos optan por no etiquetar ni definir su vínculo bajo los términos convencionales de una pareja tradicional.

La influencer hizo énfasis en que valora la honestidad y la transparencia frente a su audiencia, señalando: “Prefiero hablar con honestidad, prefiero que sepan la verdad”, agregando que no le interesa vender una imagen o crear expectativas sobre una historia que no corresponde a la realidad. Subrayó que, mientras ambos estén solteros y haya afinidad, no ve problema en frecuentarse sin asumir compromisos.

Las palabras de Yina Calderón generaron diversas reacciones en plataformas digitales. Parte de su audiencia celebró la sinceridad de la empresaria, mientras que otros criticaron el tipo de vínculos que promueve, sosteniendo que exponer relaciones sin propósito definido podría influir negativamente en las percepciones sobre el amor y el compromiso.

“Prefiero hablar con honestidad”, expresó
“Prefiero hablar con honestidad”, expresó Calderón, quien insistió en la transparencia y la autenticidad con su audiencia digital - crédito @asaftorres @yinacalderontv/ Instagram

A pesar de la controversia, Calderón reafirmó el valor de mostrar su vida tal cual es, alejándose de presiones externas o expectativas superficiales, y recalcando que cada quien debe construir sus relaciones bajo sus propios términos.

Temas Relacionados

Yina CalderónLa ToxicosteñaMelissa GateYina envía mensaje a La ToxiEmiro NavarroLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Por qué la extradición de Zulma Guzmán está suspendida y cuánto podría tardar

El proceso judicial que busca el traslado de la acusada a Colombia permanece en pausa debido a su actual régimen de salud mental, lo que retrasa la respuesta de las autoridades británicas ante la solicitud formal

Por qué la extradición de

La embajada recuerda a colombianos ilegales en Estados Unidos que hay bonos gratis a aquellos que quieran regresar al país por Navidad

Este programa busca que los ciudadanos se deporten de manera voluntaria sin la necesidad de detenciones o multas

La embajada recuerda a colombianos

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

El colombiano no solo sorprendió en su regreso con su inconfundible talento, sino con su confirmación de paternidad

Luis Díaz anunció que será

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento de exmagistrada: “Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido”

La reacción del mandatario colombiano se sumó a los mensajes de condolencia emitidos por figuras públicas y entidades, que resaltaron la trayectoria de la jurista

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento

A recoger agua: Bogotá tendrá suspensión del servicio por 27 horas antes de Navidad, esta será la zona afectada

La empresa realizará trabajos en la red de distribución para prevenir daños mayores y asegurar la continuidad del suministro en la zona

A recoger agua: Bogotá tendrá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz anunció que será

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Presentadora de Caracol Televisión reveló estar hospitalizada por severa picazón en la cabeza: esto fue lo qué le pasó

“Se me fue el amor de mi vida”: Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, tras la muerte de su esposo

Renzo Meneses es confirmado como otro de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: dividió opiniones en redes sociales

Le sacaron negocio al concierto gratuito de Blessd en el barrio Antioquia: cobraron por acceso a los balcones y rentaron parqueaderos en espacios privados

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional