Yina Calderón habría terminado su amistad con La Toxi Costeña por encuentro con Melissa y habla de lealtad sin matices: “La gente es blanco o negro”

El ámbito del entretenimiento digital en Colombia ha sido escenario de una nueva controversia protagonizada por Yina Calderón, quien expresó abiertamente su inconformidad ante el reciente acercamiento entre La Toxi Costeña y Melissa Gate.

Ambas influencers, conocidas por su paso por La casa de los famosos Colombia, volvieron a coincidir fuera del reality y su encuentro no pasó desapercibido en redes, generando múltiples reacciones.

La empresaria de fajas y creadora de contenido respondió públicamente sobre el reencuentro, dejando clara su postura: “¿Que qué pienso del junte de La Toxi con Melissa? Ella verá, pa’ mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio”, afirmó Calderón en sus plataformas digitales. Con esta declaración, Yina dejó entrever que valora las lealtades absolutas y rechaza actitudes que considera ambiguas, estableciendo una línea marcada sobre con quién prefiere mantener vínculos.

La relación previa entre Yina Calderón y La Toxi Costeña se había distinguido por su estrecha amistad dentro del reality. Durante el programa, formaron parte de las “chicas fuego” y se mostraban inseparables, compartiendo apoyo y protagonismo en dinámicas que trascendían a las cámaras. La situación con Melissa Gate, en cambio, fue tensa desde su ingreso a la competencia, marcada por constantes desacuerdos y cruces de palabras que captaron la atención del público.

A pesar de que, tras la finalización del reality, Yina Calderón y Melissa Gate mostraron un acercamiento que hizo pensar en una posible reconciliación, esta tregua resultó breve. Incidentes posteriores, como la participación de Yina en el evento Stream Fighters 4, donde se reavivaron los desencuentros en plataformas sociales, profundizaron la distancia entre ambas figuras.

La molestia de Yina Calderón respecto al reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate se fundamenta en su concepto de lealtad y amistad. Si bien no hizo una declaración directa de ruptura con La Toxi, sus palabras fueron interpretadas por seguidores como un claro límite para quienes, en su percepción, no toman un partido definido en situaciones de conflicto. “Para mí la gente es blanco o negro, no es gris”, remarcó Calderón, reafirmando su visión categórica.

El episodio ha reavivado la conversación sobre la lealtad en las relaciones de figuras públicas, así como el efecto que tienen los realities en los lazos personales de sus protagonistas. Las palabras de Yina Calderón y la reacción de sus seguidoras reflejan el impacto que estos vínculos tienen tanto dentro como fuera de pantalla.

Yina Calderón abordó en público las especulaciones sobre su vínculo con Asaff Torres

En medio del revuelo generado por sus declaraciones sobre lealtad y amistades, Yina Calderón también decidió aclarar públicamente los rumores sobre su relación con Asaff Torres, cantante puertorriqueño con quien se la ha vinculado en los últimos meses.

Tras semanas de especulaciones en redes sociales, la empresaria de fajas habló con franqueza en una entrevista realizada por su hermana Leonela, respondiendo a la inquietud tanto de su familia como de sus fanáticos sobre el verdadero vínculo con Torres.

Fiel a su estilo directo, Yina aseguró que entre ella y Asaff no existe una relación sentimental formal, aunque sí confirmó la existencia de “afinidad, atracción y buena química”. Calderón explicó: “Sí hay afinidad, atracción y buena química, yo sí repetiría con Asaf si estoy soltera, pero creo que yo no soy lo que él busca y él no es lo que yo busco”. Dejó claro así que, aunque su conexión va más allá de la simple amistad, ambos optan por no etiquetar ni definir su vínculo bajo los términos convencionales de una pareja tradicional.

La influencer hizo énfasis en que valora la honestidad y la transparencia frente a su audiencia, señalando: “Prefiero hablar con honestidad, prefiero que sepan la verdad”, agregando que no le interesa vender una imagen o crear expectativas sobre una historia que no corresponde a la realidad. Subrayó que, mientras ambos estén solteros y haya afinidad, no ve problema en frecuentarse sin asumir compromisos.

Las palabras de Yina Calderón generaron diversas reacciones en plataformas digitales. Parte de su audiencia celebró la sinceridad de la empresaria, mientras que otros criticaron el tipo de vínculos que promueve, sosteniendo que exponer relaciones sin propósito definido podría influir negativamente en las percepciones sobre el amor y el compromiso.

A pesar de la controversia, Calderón reafirmó el valor de mostrar su vida tal cual es, alejándose de presiones externas o expectativas superficiales, y recalcando que cada quien debe construir sus relaciones bajo sus propios términos.